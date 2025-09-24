Smiley, criticat pentru o ținută purtată la „Vocea României.” Cum s-a îmbrăcat artistul și ce reacții a primit: „Nu te avantajează deloc”

Smiley a stârnit reacții neașteptate din partea fanilor după ce s-a afișat cu o ținută surprinzătoare la Vocea României. Cum s-a îmbrăcat artistul?

Smiley a stârnit o serie de reacții negative în rândul fanilor săi, după ce s-a afișat la Vocea României, show în care este jurat, cu o ținută neașteptată.

Smiley, ținută surprinzătoare la Vocea României

La Vocea României, Smiley a purtat o pereche de pantaloni foarte evazați, alegere vestimentară care nu a fost tocmai pe placul unor fani, care l-au criticat, având impresia că juratul a fost îmbrăcat într-o fustă. „Dragă Smiley îmi ești simpatic îmi plac majoritatea melodiilor tale dar acești pantalonii foarte evazați nu te avantajează deloc după părerea mea nu îți stau bine pe corp”, „Nu știu cine vă îmbracă, dar păreți că sunteți juriu la circ!”, „Cine Dumnezeu vă alege ținutele că face mișto de voi”, „Dezastru la Vocea României în ce privește vestimentația!! Andrei, parcă ești tot timpul la o petrecere în pijamale! Dar de data asta în fustă!!”, „Ce pantaloni caraghioși”, „Ce aveti mă de vă îmbrăcați asa? Credeți că sunteți cool, mai cu moț, sau cum?”, sunt o parte dintre comentariile primite de către Smiley pe Instagram. 

Dar, dincolo de reacțiile ironice de pe social media, putem să îl apreciem pe Smiley pentru faptul că experimentează din punct de vedere stilistic și chiar să îl încurajăm să aibă și în continuare dorința de a încerca diferite articole vestimentare.

Smiley, dezvăluiri emoționante despre viața de familie

Într-un interviu acordat recent, Smiley a vorbit deschis despre modul în care îmbină viața profesională cu cea de familie.

„Nu știu exact dacă am găsit echilibrul perfect despre care spui, nici nu mi-am propus asta concret. Am trăit viața și evenimentele în coordonatele mele, cu simțirile și prioritățile mele. Deși separate, profesia și familia conviețuiesc și ca program, și ca dinamică, și ca inspirație și energie. Până la urmă, ele fac parte din același om, așa că se completează, se hrănesc una pe alta pentru a crea un tot armonios. Oricum, fetele sunt cu mine mereu, că le mai am din când în când și fizic alături la filmări, la concerte și la studio nu poate decât să mă bucure și mai mult. Cum sunt ca soț și ca tată? Păi, eu să spun?! (zâmbește) Mă joc, glumesc, iubesc, sunt serios uneori și neserios alteori, încerc să fiu atent și prezent”, a povestit artistul pentru VIVA!

Pe 9 martie 2025, fiica lui Smiley și a Ginei Pistol a împlinit patru ani. Artistul se declară emoționant de etapa frumoasă din viața fiicei sale.

„Nici mie nu-mi prea vine să cred, ce-i drept. (zâmbește) Parcă ieri a apărut, dar parcă dintotdeauna a fost. Este foarte veselă, sensibilă, colorată și fericită ea, dar mai ales viața noastră cu ea. De când s-a născut, diminețile mi-am dorit să fie ale mele, ale noastre, avem ritualuri, jocuri, dansuri, sesiuni de cântat și de beauty. (zâmbește) Este din ce în ce mai mult partenerul nostru de vacanțe, de discuții, de planuri, de joacă. Îi place mult la grădiniță, a căpătat oarecum o independență și are deja universul ei, cu colegii, educatoarele și jocurile ei, dincolo de noi și de casă. E frumos că a crescut, dar ce frumos ar fi să mai tot fie și mică”, a mai spus el pentru sursa citată.

Nicole Cherry, confesiuni despre relația cu soțul ei, Florin. Cei doi formează un cuplu de șapte ani: „Vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi…'

Foto: Instagram

