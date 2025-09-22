Gina Pistol și Smiley, nași de cununie. Ce ținute spectaculoase au ales pentru nunta care a avut loc în Grecia

Gina Pistol și Smiley au strălucit în rolul de nași de cununie.

Gina Pistol și Smiley
Șerban Cazan și Andreea și-au unit destinele într-o ceremonie de vis în Grecia, avându-i drept nași pe Gina Pistol și Smiley. La eveniment au participat numeroase personalități din showbiz, iar petrecerea a fost una pe cinste.

Gina Pistol și Smiley, ținute superbe la nuntă

Recent, producătorul muzical Șerban Cazan a oficializat căsătoria civilă cu Andreea Ilie, ocazie în care Smiley și Gina Pistol au atras toate privirile prin eleganța lor. În weekend, cei doi și-au spus „da” și în fața lui Dumnezeu, alegând ca locație pentru cununia religioasă un cadru spectaculos din Grecia, înconjurați de familie, prieteni și apropiați.

Slujba religioasă a avut loc într-o biserică unde totul s-a desfășurat în limba română, iar un cor a interpretat melodii bisericești care au emoționat profund cuplul și invitații. Gina Pistol și Smiley, nașii de cununie, au fost prezenți alături de Șerban și Andreea pe tot parcursul ceremoniei, fiind punctul central al atenției. Cei doi nași au strălucit prin ținutele lor: ea într-o rochie alb-negru, cu părul prins în coc, iar el într-un costum modern.

Mireasa a ales o rochie albă, elegantă, cu o crăpătură discretă pe picior, iar mirele a purtat un costum crem. După ceremonia religioasă, invitații s-au mutat la locația petrecerii, o vilă cu piscină și priveliște spectaculoasă spre mare, unde distracția a continuat până dimineața. Printre vedetele prezente s-au numărat CRBL, Antonia, Alex Velea, Ruby, Jo, Geanina Ilieș și Cabron. Smiley și Gina Pistol au fost sufletul serii, cântând și dansând, alături de fetița Josephine.

Șerban Cazan are o carieră impresionantă în industria muzicală, activând ca producător și compozitor de peste 15 ani. A început în studiourile HaHaHa Production alături de Smiley și s-a impus rapid ca membru cheie al echipei creative. În 2021, și-a extins influența la nivel internațional prin proiectul RomDrops, realizat împreună cu Milk & Honey și Oak Felder.

Gina Pistol, despre căsnicia cu Smiley

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Gina Pistol a surprins cu mărturisirile făcute recent despre începutul relației cu Smiley. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum l-a cucerit, de fapt, pe soțul ei. 

„Pe el (l-a cucerit – n.red.) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine”, a spus Gina Pistol pentru unica.ro

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu extrem de solid și se completează reciproc.

„Nu cred că există un secret. Cred că este doar dorința de a merge pe același drum împreună. Căsătoria, ca orice relație, este ca un dans. Când cel de lângă tine face un pas în spate tu faci un pas spre el și invers. Atunci când eu sunt jos el este acolo să mă ridice și invers. Știe să mă tempereze, pentru că eu sunt puțin colerică. Știe să mă aducă cu picioarele pe pământ.

Ilona Brezoianu și soțul ei, ședință foto superbă înainte de a deveni părinți. Cum a apărut actrița, care este însărcinată în ultimul trimestru: „Sunt foarte happy'

Foto: Instagram

