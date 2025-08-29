Alex Velea, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce a anunțat artistul: „Sunt foarte fericit că…”

Anunțul neașteptat cu care Alex Velea și-a surprins fanii.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Alex Velea, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce a anunțat artistul: "Sunt foarte fericit că..."

Alex Velea și-a surprins fanii cu un anunț inedit privind cariera lui.

Raluca Aprodu și Alex Velea se alătură distribuției serialului TĂTUȚU’!

La începutul anilor 2000, în serialul TĂTUȚU’, comisarul Costoiu și-a stabilit o echipă de polițiști care să îl ajute în combaterea criminalității din Bucureștiul acaparat de grupări infracționale. Basti, Olga, Relu, Alis și Matei, polițiștii pe care fanii serialului au avut ocazia să-i cunoască încă din primul sezon, fac tot ce le stă în putință pentru a-i încolți pe interlopi și pentru a opri dezvoltarea clanurilor. Însă, în sezonul doi, noi forțe se vor alătura brigăzii. Lena și Doru sunt doi agenți pregătiți să aducă viziuni proaspete, dar și tensiuni nebănuite.

Doru este un polițist cu o abordare neconvențională asupra aplicării legii. Alex Velea se alătură distribuției cu acest rol care îl va pune în ipostaze ce îi vor surprinde pe cei de acasă.

„Sunt foarte fericit că fac parte din acest proiect. Sunt fan al acestui gen de seriale, pline de acțiune în care binele se luptă cu răul, găștile de cartier (clanuri sau diverse brigăzi de borfași) încearcă să obțină supremația, în timp ce forțele legii fac eforturi pentru a menține liniștea pe străzile orașului. Rolul meu este dinamic, imprevizibil și presărat cu un umor pe care cei de acasă sunt sigur că o să-l admire. Doru este un polițist trecut de prima tinerețe, dar care nu se teme să se aventureze în mijlocul acțiunii, având o abordare unică, total diferită de ceilalți colegi. Doru e un tip direct, nu dă prea multe explicații și o să îi curerească pe telespectatori prin temperament”, a mărturisit Alex Velea.

Lena este o tânără polițistă cu un trecut neașteptat și cu legături care vor zdruncina liniștea echipei de combatere a criminalității. 

„Este mereu o bucurie pentru mine să fac parte din proiectele de la PRO TV, din foarte multe motive. În primul rând, pentru că lucrez cu oamenii extraordinari din spatele camerei cu care mă știu de ani de zile și în care am încredere deplină. Și aici mă refer la toate departamentele: de la păr, la machiaj, la cameră, la regie etc. Și doi, pentru că am cunoscut cu ocazia asta oameni cu care nu am mai lucrat, colegi actori – întâlniri care m-au încântat. Lena este un personaj extrem de important pentru poveste și care, deși la prima vedere poate fi judecată ușor, cu timpul descoperi că lucrurile sunt mai complicate decât par. Mai multe nu pot să zic”, spune actrița Raluca Aprodu despre rolul ei.

Antonia și Alex Velea, dezvăluiri rare despre începutul relației lor

Antonia și Alex Velea au fost invitați recent de Selly la „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)”, emisiune pe care vloggerul o are pe canalul lui de YouTube, iar cei doi au dezvăluit unele detalii neștiute despre viața lor și începutul poveștii lor de dragoste.

„Încrederea o câștigi treptat, e normal să fii circumspect la început. Începuturile, dar nu doar din vina noastră… Am fost hăituți și de oameni, vânați mereu de paparazzi. Și am stat mereu sub stres. A fost cumva dubios. Veneam amândoi din niște divorțuri, eu treceam chiar atunci printr-un divorț, lumea ne judeca. Nu era un mediu propice iubirii. Noi ne-am cunoscut mai altfel la sfârșitul lui 2012, în decembrie”, a spus Alex Velea.
„Parcă suntem la terapie aici. Ce înseamnă mai altfel?”, l-a întrerupt Antonia.
„Ne-am cunoscut intim, ne-am îndrăgostit unul de celălalt. Și 2013 a fost un an mai ambiguu, lumea ne alerga, tot timpul interviuri. Au inventat fel de fel de chestii, își dădeau cu părerea…”, a continuat Alex Velea.

Selly le-a citit celor doi și o întrebare pe care a primit-o pe internet de la fani: „Îți e frică să nu ți-o fure cineva pe Antonia?”.

„Niciodată. Sunt sigur pe iubirea ei și pe mine”, a răspuns Alex Velea. Care a fost completat de Antonia: „Nu are de ce să-i fie frică”.

Citește și:
Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere’

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția septembrie 2025 ELLE - ediția septembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Teo Costache dezvăluie motivele participării la Insula Iubirii și apropierea de Ella Vișan: "Ce simți acolo e total diferit..."
People
Teo Costache dezvăluie motivele participării la Insula Iubirii și apropierea de Ella Vișan: "Ce simți acolo e total diferit..."
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
People
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Primele premiere la Veneția 2025: vedetele au luat cu asalt covorul roșu
People
Primele premiere la Veneția 2025: vedetele au luat cu asalt covorul roșu
Care este motivul pentru care Prințul William și Kate Middleton nu vor locui niciodată la Palatul Buckingham
People
Care este motivul pentru care Prințul William și Kate Middleton nu vor locui niciodată la Palatul Buckingham
Irina Fodor, noi dezvăluiri neașteptate despre Asia Express 2025: "M-am ținut de treaba asta"
People
Irina Fodor, noi dezvăluiri neașteptate despre Asia Express 2025: "M-am ținut de treaba asta"
Sore, dezvăluiri surprinzătoare despre relația dintre iubitul ei și fiica sa, Erin: "A trecut testul"
People
Sore, dezvăluiri surprinzătoare despre relația dintre iubitul ei și fiica sa, Erin: "A trecut testul"
Libertatea
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
Când ar fi renunțat, de fapt, Andi Moisescu la verighetă. Primele semne că mariajul cu Olivia Steer s-ar fi încheiat
David Popovici preferă vacanțele fără lux și extravaganță. În ce oraș a fost surprins și cum a interacționat cu fanii
David Popovici preferă vacanțele fără lux și extravaganță. În ce oraș a fost surprins și cum a interacționat cu fanii
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Oana Monea, ispită la Insula Iubirii, arată câți bani câștigă într-o zi. „Mi-ați spus să mă duc la muncă”
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, momente intense și atingeri interzise sub pătură. Camerele de filmat au surprins totul
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Ce relație există între Cristina Scarlevschi și Mattia Carnessali. Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au dat cărțile pe față
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Cu cine s-a iubit Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au fost 5 ani împreună, dar puțină lume a știut despre relația lor
Cu cine s-a iubit Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au fost 5 ani împreună, dar puțină lume a știut despre relația lor
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
catine.ro
Horoscopul lunii septembrie 2025. Nativii au parte de schimbări pe toate planurile
Horoscopul lunii septembrie 2025. Nativii au parte de schimbări pe toate planurile
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Mai multe din people
Care este starea lui Bruce Willis? Soția actorului a dezvăluit noi detalii
Care este starea lui Bruce Willis? Soția actorului a dezvăluit noi detalii
People

Starea lui Bruce Willis, actorul diagnosticat inițial cu afazie, iar mai apoi cu demență frontotemporală, continuă să se deterioreze, a mărturisit soția acestuia.

+ Mai multe
Carmen Grebenișan și-a dezvăluit planul de naștere. Ce își dorește de la partenerul lui
Carmen Grebenișan și-a dezvăluit planul de naștere. Ce își dorește de la partenerul lui
People

Carmen Grebenișan a dezvăluit care este planul ei de naștere și ce cerințe are pe timpul spitalizării.

+ Mai multe
Heidi Klum și fiica ei, Leni, au purtat ținute asortate la Festivalul de Film de la Veneția
Heidi Klum și fiica ei, Leni, au purtat ținute asortate la Festivalul de Film de la Veneția
People

Heidi Klum și fiica sa, Leni, au atras toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC