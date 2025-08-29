Alex Velea, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce a anunțat artistul: "Sunt foarte fericit că..."

Alex Velea și-a surprins fanii cu un anunț inedit privind cariera lui.

Raluca Aprodu și Alex Velea se alătură distribuției serialului TĂTUȚU’!

La începutul anilor 2000, în serialul TĂTUȚU’, comisarul Costoiu și-a stabilit o echipă de polițiști care să îl ajute în combaterea criminalității din Bucureștiul acaparat de grupări infracționale. Basti, Olga, Relu, Alis și Matei, polițiștii pe care fanii serialului au avut ocazia să-i cunoască încă din primul sezon, fac tot ce le stă în putință pentru a-i încolți pe interlopi și pentru a opri dezvoltarea clanurilor. Însă, în sezonul doi, noi forțe se vor alătura brigăzii. Lena și Doru sunt doi agenți pregătiți să aducă viziuni proaspete, dar și tensiuni nebănuite.

Doru este un polițist cu o abordare neconvențională asupra aplicării legii. Alex Velea se alătură distribuției cu acest rol care îl va pune în ipostaze ce îi vor surprinde pe cei de acasă.

„Sunt foarte fericit că fac parte din acest proiect. Sunt fan al acestui gen de seriale, pline de acțiune în care binele se luptă cu răul, găștile de cartier (clanuri sau diverse brigăzi de borfași) încearcă să obțină supremația, în timp ce forțele legii fac eforturi pentru a menține liniștea pe străzile orașului. Rolul meu este dinamic, imprevizibil și presărat cu un umor pe care cei de acasă sunt sigur că o să-l admire. Doru este un polițist trecut de prima tinerețe, dar care nu se teme să se aventureze în mijlocul acțiunii, având o abordare unică, total diferită de ceilalți colegi. Doru e un tip direct, nu dă prea multe explicații și o să îi curerească pe telespectatori prin temperament”, a mărturisit Alex Velea.

Lena este o tânără polițistă cu un trecut neașteptat și cu legături care vor zdruncina liniștea echipei de combatere a criminalității.

„Este mereu o bucurie pentru mine să fac parte din proiectele de la PRO TV, din foarte multe motive. În primul rând, pentru că lucrez cu oamenii extraordinari din spatele camerei cu care mă știu de ani de zile și în care am încredere deplină. Și aici mă refer la toate departamentele: de la păr, la machiaj, la cameră, la regie etc. Și doi, pentru că am cunoscut cu ocazia asta oameni cu care nu am mai lucrat, colegi actori – întâlniri care m-au încântat. Lena este un personaj extrem de important pentru poveste și care, deși la prima vedere poate fi judecată ușor, cu timpul descoperi că lucrurile sunt mai complicate decât par. Mai multe nu pot să zic”, spune actrița Raluca Aprodu despre rolul ei.

Antonia și Alex Velea, dezvăluiri rare despre începutul relației lor

Antonia și Alex Velea au fost invitați recent de Selly la „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)”, emisiune pe care vloggerul o are pe canalul lui de YouTube, iar cei doi au dezvăluit unele detalii neștiute despre viața lor și începutul poveștii lor de dragoste.

„Încrederea o câștigi treptat, e normal să fii circumspect la început. Începuturile, dar nu doar din vina noastră… Am fost hăituți și de oameni, vânați mereu de paparazzi. Și am stat mereu sub stres. A fost cumva dubios. Veneam amândoi din niște divorțuri, eu treceam chiar atunci printr-un divorț, lumea ne judeca. Nu era un mediu propice iubirii. Noi ne-am cunoscut mai altfel la sfârșitul lui 2012, în decembrie”, a spus Alex Velea.

„Parcă suntem la terapie aici. Ce înseamnă mai altfel?”, l-a întrerupt Antonia.

„Ne-am cunoscut intim, ne-am îndrăgostit unul de celălalt. Și 2013 a fost un an mai ambiguu, lumea ne alerga, tot timpul interviuri. Au inventat fel de fel de chestii, își dădeau cu părerea…”, a continuat Alex Velea.

Selly le-a citit celor doi și o întrebare pe care a primit-o pe internet de la fani: „Îți e frică să nu ți-o fure cineva pe Antonia?”.

„Niciodată. Sunt sigur pe iubirea ei și pe mine”, a răspuns Alex Velea. Care a fost completat de Antonia: „Nu are de ce să-i fie frică”.

