Alex Velea a împlinit 41 de ani. Ce mesaj i-a transmis Antonia: „Iubirea vieții mele”

Pe 13 mai, Alex Velea a împlinit 41 de ani. Partenera lui de viață, Antonia, i-a făcut o urare emoționantă de ziua lui de naștere.

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim. Artista a fost căsătorită în trecut cu Vincenzo Castellano, care este tatăl primului său copil, o fetiță pe nume Maya, născută în 2010.

Alex Velea și Antonia s-au logodit în vara anului 2021, iar fanii lor așteaptă cu nerăbdare momentul în care se vor căsători.

Într-un interviu acordat recent, Antonia a făcut dezvăluiri despre discuțiile în contradictoriu cu partenerul ei de viață.

„De cele mai multe ori, într-o astfel de situație, cedează cel care a provocat discuția respectivă. După atâția ani de relație, am ajuns la un echilibru din acest punct de vedere și știm să detensionăm rapid aceste discuții”, a povestit ea pentru Fanatik .

Antonia a vorbit și despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă.

Antonia a vorbit despre cât de mult au afectat-o pe ea și pe Alex Velea comentariile și tensiunile din perioada în care relația lor era la început. Totodată, a vorbit sincer despre planurile de nuntă care, deși mult așteptate, încă nu s-au concretizat.

Întrebată despre momentele cele mai dificile din relația lor, Antonia a dezvăluit că începutul relației nu a fost deloc ușor. Chiar dacă erau conștienți de sentimentele dintre ei, comentariile răutăcioase din partea oamenilor i-au afectat profund.

„Au fost momente dificile la începutul relației noastre, când eram supuși constant bullyingului, când toată lumea simțea nevoia să aibă o părere despre viața noastră și relația noastră. Și deși știam și simțeam cât de mult ne iubim, ne afecta și pe noi, ca oameni, și, implicit, eram mai triști, era o tensiune constantă. Cele mai frumoase momente sunt clar legate de nașterea copiilor noștri. Nu am niciun regret, am învățat că nu ajută cu nimic să am regrete. Fiecare moment greu din viața mea m-a învățat o lecție, m-a făcut mai puternică. Cred că, dacă nu treceam prin toate situațiile și problemele, nu mai eram eu cea de azi.”