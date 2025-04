Antonia a împlinit 36 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Alex Velea partenerei sale: „Iubirea vieții mele…”

A fost zi de sărbătoare în familia lui Alex Velea, deoarece partenera sa de viață, Antonia, și-a sărbătorit pe 12 aprilie ziua de naștere, împlinind 36 de ani. Artista se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere, având o familie frumoasă, pe care și-a dorit-o mereu, și o carieră de succes în industria muzicală.

Pe 12 aprilie, Antonia a împlinit 36 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale, Alex Velea i-a transmis partenerei sale de viață o urare emoționantă. Pe paginile sale personale de pe platformele de socializare, artistul a împărtășit o imagine cu partenera sa, însoțită de un mesaj afectuos.

Antonia s-a bucurat de urări speciale din partea celor dragi încă de la primele ore ale zilei. Vedeta a repostat imagini cu urări emoționante de la prieteni și fani pe Instagram.

Dincolo de talentul și carisma sa, Antonia mai este recunoscută și pentru frumusețea ei naturală. Vedeta este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România și atrage atenția publicului prin fiecare apariție a sa. Artista este foarte atentă la stilul său de viață, iar acum se mândrește cu o siluetă de invidiat. Cu toate acestea, cântăreața a recunoscut că a apelat la câteva intervenții estetice pentru a avea look-ul pe care și-l dorește.

„Am avut trei sarcini, corpul meu a trecut prin multe, așa că am simțit nevoia să schimb anumite lucruri cu care nu mai eram confortabilă, asta și pentru că sunt perfecționistă. Am avut două intervenții care au fost necesare: la nivelul sânilor și la abdomen”, a mărturisit Antonia pentru VIVA! .

Antonia a mărturisit că s-a confruntat adesea cu răutăți din partea oamenilor datorită look-ului său.

„Mereu am spus că sunt recunoscătoare pentru frumusețea pe care mi-a dat-o Dumnezeu și pentru care primesc complimente constant. M-a ajutat foarte mult frumusețea și este evident, dar am simțit-o uneori și ca pe o pedeapsă, au fost multe momente în care oamenii nu au putut accepta că sunt mai mult decât un chip frumos. Pe cât m-a ajutat, m-a și împiedicat, apar multe răutăți din cauza faptului că sunt frumoasă. Chiar uneori poate părea mai degrabă un impediment decât o binecuvântare din cauză că generează multă răutate, multă frustrare în oameni care și-o manifestă în direcția mea”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Într-un moment de sinceritate pe InstaStories, Antonia a vorbit despre operația de liposucție pe care a făcut-o în urmă cu ceva timp, după ce a devenit mamă pentru a treia oară. Cântăreața a spus că nici nu își mai aduce aminte cum îi arăta corpul înainte de a avea copii și, deși este într-o formă excelentă acum, acest lucru se datorează și intervenției pe care a făcut-o.

„Nici nu-mi pot aminti cum îmi arăta abdomenul înainte să am copii. Trebuie să fie drăguț să ai o talie subțire, naturală, fără vergeturi pe piele, totul neted. Dar este frumos să ai și copii, iar eu am trei deja. Este destul, sunt bine.

Acum știu că unii ați spune: ‘Despre ce vorbești? Arăți bine!’ Nu spun că nu arăt bine, dar a fost chinuitor. Încerc să îmi amintesc acele zile în care nu mă chinuiam, atât. Dar sunt bine. Acum știu cum să ascund aceste imperfecțiuni. Uneori mă enervează aceste vergeturi pe piele pe care le am în jurul abdomenului, dar sunt în viață și mulțumesc lui Dumnezeu că a fost doar atât. Și doar ca să vă dau o idee de cât de obsedată și perfecționistă sunt când vine vorba despre antrenamente și mâncat sănătos, toate astea nu au fost suficiente. Am mers și am făcut liposucție și sunt mulțumită acum. Sunt bine, dar sunt obsedată de detalii. Asta e problema mea. Cred că odată ce corpul tău trece prin schimbări după ce naști, începi să te simți nesigură pe tine. Cred că este natural.”, a spus Antonia pe Instagram.