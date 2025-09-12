Gina Pistol, fotografie nud la plajă. Cum au reacționat fanii: „Ți-a furat Smiley costumul de baie?”

Gina Pistol a reușit să atragă atenția fanilor cu o fotografie nud realizată pe plajă, postată la scurt timp după ce a slăbit 8 kilograme. Prezentatoarea emisiunii MasterChef de la Pro TV a ales să își celebreze transformarea într-un mod curajos și natural.

Gina Pistol a publicat o imagine nud

Postarea a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii. Majoritatea urmăritorilor au lăudat frumusețea și încrederea vedetei: „Wow!! Ești dovada că frumusețea poate fi uimitoare și naturală, chiar și când ești mămică!”, a scris cineva. Alt fan a glumit: „Ți-a furat Smiley costumul de baie?”.

„Superbă! Și celor care nu le convine, să dea scroll!', a comentat o altă persoană, la care Gina a răspuns simplu: „Asta zic și eu”. În același timp, au existat și critici, unele persoane considerând fotografia prea îndrăzneață pentru statutul ei de mamă și pentru o figură publică. Gina nu a insistat asupra acestora, lăsând imaginea să vorbească de la sine. „Doamne feri, se strică de cap femeile astea de tot”, a comentat cineva, la care Gina a replicat: „ieczact!”.

Cum a slăbit Gina Pistol 8 kilograme

În paralel, Gina Pistol se bucură de o formă fizică excelentă, rezultatul unei diete și al unui stil de viață echilibrat. Într-un interviu, ea a explicat metoda prin care a slăbit opt kilograme:

„Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”, a spus Gina Pistol pentru Click!

Vedeta a menționat că procesul de slăbire nu s-a încheiat aici, fiind completat de activitate fizică și alimentație echilibrată:

„M-am apucat de sală și încerc să ajung de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe zi, la micul-dejun iau iaurt cu fructe de pădure, iar seara o salată sau un măr. Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, se vede diferența!”.

Detali despre creșterea fiicei sale, Josephine

Pe lângă carieră și grijă pentru sănătate, Gina Pistol se declară o mamă împlinită, emoționată de felul în care crește fiica ei. Josephine are aproape 5 ani, iar vedeta este uimită de cât de repede a trecut timpul.

„Micuța nu mai e micuță. Are deja patru ani și jumătate. Mă uit la ea cât a crescut! E un copil tare bun! Ce mă uimește pe mine este timpul acesta care trece foarte repede. Acum e micuță și o ții în brațe așa, după care ți-e mai greu s-o ții în brațe. După care face 14 ani, pe urmă 18, pleacă de acasă… Avem o fetiță minunată, e foarte simpatică și foarte veselă.”, a declarat prezentatoarea de la PRO TV.

Pentru a reuși să îmbine filmările lungi cu viața de familie, prezentatoarea beneficiază de sprijinul partenerului ei, dar și al celor apropiați. Smiley este foarte implicat în creșterea fiicei lor și face față cu succes programului încărcat.

„Rămâne cu Andrei când este acasă și avem și un ajutor în casă, avem o fată Cătălina care ne ajută. Altfel, mi-ar fi imposibil. E foarte greu că stau de dimineața până seara la filmări. Mai este și fratele meu, care se mai joacă cu ea când rămânem noi fără energie. Cele mai grele perioade sunt acele salturi de creștere când copilul plânge cu ușurință și vrea toată atenția ta. Aceste salturi te solicită puțin mai mult! Viața de mamă nu e așa ușoară, nu e roz!”, a mai spus Gina.

