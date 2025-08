Daniela Nane, confesiuni despre iubitul ei, tenorul Octavian Ene. Care secretul relației lor: "E important ca partenerul să înțeleagă că..."

După ce a încheiat mariajul cu Adrian Cioroianu, actrița Daniela Nane și-a regăsit fericirea alături de tenorul Octavian Ene, care are doar 30 de ani.

Daniela Nane trăiește o poveste de iubire fericită alături de tenorul Octavian Ene, un partener mai tânăr cu 24 de ani, care i-a readus zâmbetul pe buze după separarea de Adrian Cioroianu. În ciuda comentariilor legate de diferența de vârstă, cuplul dovedește prin gesturi și atitudine că dragostea nu ține cont de ani. Iar imaginile de cuplu pe care le postează adesea pe social media stau drep mărturie a frumoasei lor relații.

Într-un interviu acordat recent, Daniela Nane a vorbit despre cât sunt de importante liniștea din cuplu și susținerea partenerului de viață pentru a avea o carieră de succes.

„În primul rând, e important ca partenerul să înțeleagă că viața profesională a unui artist nu are ore fixe. Noi nu plecăm la 7 dimineața ca să ne întoarcem la 5pm, de luni până vineri. Sunt zile în care încep ziua de lucru la 4 dimineața dacă am filmare de la 6 și termin seara târziu dacă am și spectacol. Sau pot începe filmările la 10-11 seara, după spectacol, deși dimineață am avut înregistrări sau muncă de birou. Sau mă întorc noaptea pe drum după un spectacol într-un alt oraș, dacă a doua zi am de lucru de dimineață. E un program destul de… nu e haotic, pentru că noi avem agenda bine stabilită, un program bine ordonat, doar că rareori este ceva regulat. Și atunci e bine să ai lângă tine pe cineva care să înțeleagă tipul ăsta de activitate cu program neregulat”, a declarat Daniela Nane pentru Playtech.