Gina Pistol, dezvăluiri emoționante despre copilăria cu lipsuri. Cum reușește să îmbine cariera cu viața de familie

Gina Pistol a vorbit deschis într-un interviu recent despre cum experiențele din copilărie și lipsurile de atunci au ajutat-o să devină adultul de astăzi. Vedeta spune că a învățat singură să-și traseze repere și că aceste lecții i-au fost de mare ajutor acum, când jonglează între rolul de mamă, soție și cariera din televiziune.

Gina Pistol, detalii despre rolul de mamă

Întrebată ce fel de mamă este pentru fetița ei, Josephine, Gina a explicat deschis:

„Îmi place să cred că sunt o mamă echilibrată, care încearcă să îmbine iubirea cu limitele sănătoase. Nu sunt nici prea permisivă, dar nici autoritară, încerc să comunic deschis cu Josephine și să-i explic de ce anumite lucruri sunt posibile, iar altele nu. De multe ori, vorbesc cu ea ca și cum ar fi un om mare, iar surpriza mea e că ea înțelege foarte bine. Cred că e important să le vorbim copiilor cu respect și sinceritate, chiar dacă sunt mici, pentru că asta îi ajută să se simtă în siguranță și să înțeleagă mai bine lumea din jur. Știu că nu tot timpul e ușor, mai ales când vor ceva foarte mult, dar încercăm să fim consecvenți și să oferim alternative care să aducă bucurie în alte feluri. Dialogul și răbdarea sunt esențiale pentru noi”, a spus ea pentru revista Viva!

Detalii neștiute din copilărie

Vedeta a rememorat și cum a arătat copilăria ei, cu bune și cu rele. Gina Pistol a recunoscut că a avut multe lipsuri în acea perioadă, însă nu ar schimba nimic, fiind mândră de femeia care a devenit.

„Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta. Dar, în același timp, a fost o copilărie simplă și frumoasă. Cele mai dragi amintiri le am din vacanțele petrecute la țară, la bunici. Acolo am învățat ce înseamnă natura, joaca adevărată, dar și munca, pentru că la țară nu era doar distracție, era și responsabilitate. Nu aș schimba nimic din copilăria mea, pentru că toate acele experiențe m-au format. N-am avut un model clar sau o singură persoană care să mă ghideze, dar am încercat să iau de la fiecare om din viața mea doar ce era bun și frumos. M-am autoeducat în felul ăsta. Am învățat din ce mi-a plăcut, dar și din ce nu mi-a plăcut, și am căutat mereu să devin o variantă mai bună a mea. Uneori îmi iese, alteori nu, dar important e că nu mă opresc din a încerca.”, a mai spus ea.

Pe lângă rolul de mamă, Gina Pistol rămâne una dintre cele mai active figuri din showbiz, implicată în filmări, campanii și numeroase proiecte. Totuși, recunoaște că nu este deloc ușor să îmbine toate aceste planuri.

„Recunosc că nu e ușor deloc să împaci toate aceste roluri și responsabilități, iar uneori simt că mă împart în mai multe părți. Secretul, cred eu, stă în organizare și, mai ales, în acceptarea faptului că nu totul trebuie să fie perfect. Încerc să-mi prioritizez timpul, să fiu prezentă cu adevărat în fiecare moment, fie că sunt la filmări, fie că sunt acasă, cu Josephine. Sprijinul lui Andrei și al familiei este esențial pentru mine. Fără ei, cu siguranță ar fi mult mai greu. Cred că e important să ne iubim pe noi înșine și să ne dăm voie să greșim, să fim mai blânzi cu noi.”

