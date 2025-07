Gina Pistol, despre confesiuni despre soțul ei, după 8 ani de relație. Ce îi reproșează prezentatoarea lui Smiley: „E genul de om care nu se…”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit deschis despre momentele dificile din relația cu Smiley.

„Noi ne susținem mereu unul pe celălalt, în bune și în rele. Când Andrei are o zi mai grea sau o dezamăgire, eu încerc să-l susțin, să-i ofer un umăr pe care să se sprijine și să-l ajut să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Uneori, o îmbrățișare sau o vorbă simplă fac minuni. Și el face la fel pentru mine. Ne ascultăm, ne înțelegem și încercăm să fim răbdători. Știm că nu totul merge mereu perfect, dar ceea ce contează e că suntem echipa care trece împreună peste orice. Cred că asta e cheia: să fii acolo, să asculți și să nu judeci. Pentru că, uneori, doar să simți că nu ești singur face toată diferența”, a povestit prezentatoarea pentru VIVA! .

În ceea ce îl privește pe partenerul ei de cuplu, Gina Pistol mărturisește că există unele aspecte care o deranjează.

„La Andrei apreciez foarte mult calmul și stăpânirea de sine pe care le are. E genul de om care nu se panichează niciodată, indiferent de situație, și asta mă liniștește. Îmi place mult cât de creativ și dedicat este în tot ce face, iar felul în care are grijă de familie e ceva ce prețuiesc enorm. Să fiu sinceră… uneori mă enervează că e prea relaxat. Când eu mă agit și vreau să rezolv totul rapid, el stă calm și zice: ‘Stai, se rezolvă!.’ Dar știi cum e, tocmai această relaxare a lui ne aduce echilibru”, a mai spus ea.

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pe 9 martie 2021, când s-a născut fetița lor, Josephine Ana Maria. Deși micuța a împlinit deja patru ani, părinții au ales să nu-i dezvăluie chipul publicului, în ciuda numeroaselor imagini postate cu ea pe rețelele sociale.

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre motivele pentru care ea și soțul ei au decis să nu arate publicului chipul fetiței lor.

Prezentatoarea a vorbit și despre cum reacționează fiica ei atunci când vede că ea sau Smiley sunt abordați de alte persoane sau copii pentru a face fotografii împreună.

„Nu este geloasă, dar am observat la ea, că eu stau foarte mult să o studiez, să văd cum reacționează, când vin copii spre Andrei să facă poze, ea se uită așa și acum începe să înțeleagă cine este tati. Sau când merg cu ea la Andrei la vreun concert și îl vede că urcă pe scenă și după aceea când se dă jos, este foarte mândră, zice că vrea la tati, este toată spre tati. Acum să vedem cum o să gestionăm noi totul pentru că nu vreau să creadă că este un copil mai altfel decât ceilalți, nu vreau să devină buricul Pământului, ci să fie modestă”, a mai spus prezentatoarea emisiunii MasterChef România pentru sursa citată.

Într-un interviu acordat recent, Smiley a mărturisit că vara aceasta nu va reuși să plece în vacanță împreună cu soția și fiica lor.

„Nu am când să-mi iau o vacanță. Am realizat că e cam greu anul ăsta să ne luăm vacanță împreună și nici separat. Adică eu, sigur, nu am când”, a povestit artistul pentru Cancan.ro.