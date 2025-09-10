Ilona Brezoianu și soțul ei, ședință foto superbă înainte de a deveni părinți. Cum a apărut actrița, care este însărcinată în ultimul trimestru: „Sunt foarte happy”

Ilona Brezoianu și soțul ei vor deveni în curând părinți pentru prima dată.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Ilona Brezoianu și soțul (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 20

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie. În luna mai a acestui an, actrița și partenerul ei de viață au anunțat că vor deveni părinți.

Ilona Brezoianu și soțul ei, ședință foto superbă înainte de a deveni părinți

Ilona Brezoianu și soțul ei au realizat o ședință foto superbă înainte de a deveni părinți, imagini pe care le-au postat pe rețelele de socializare. Cu doar două luni înainte ca actrița să aducă pe lume primul copil, cei doi au realizat câteva imagini emoționante, care să rămână mărturie pentru momentele speciale pe care le trăiesc.

„Când am aflat că sunt însărcinată am zis că n-o să fac poze d’astea… Da după m-am răzgândit că pân la urmă poate mă trezesc că o să regret și n-am și io poze cu burta și cu soțu’. (…) Vă mulțumesc pentru amintirile astea și mai ales lu’ @ril_andrei care nu e fan poze dar nebun cum e a zis hai să facem că e taree! Asta a ieșit și sunt foarte happy! Mai am dar vă dau pe rând ca să nu vă dau șoc! #7monthspregnant #happy”, a scris actrița în descrierea imaginilor.

Ilona Brezoianu, declarații sincere despre rolul de mamă

Recent, Ilona Brezoianu a făcut o serie de confesiuni sincere referitoare la această perioadă prin care trece acum. Actrița este însărcinată cu primul ei copil și este entuziasmată de această etapă a vieții. 

„Nu s-a schimbat nimic la mine. O să intru deja în luna a șasea și mă simt foarte bine. Am avut un prim trimestru ceva mai ciudățel, dar acum sunt foarte bine. Mă simt bine, totul e ok. (…) E o perioadă foarte frumoasă”, a spus Ilona Brezoianu pentru Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

Ilona Brezoianu este conștientă de faptul că viața ei se va schimba după venirea pe lume a copilului, dar nu are emoții pentru că îl va avea alături pe soțul ei, care este încântat că va deveni tată. De asemenea, și părinții ei o vor ajuta. 

„E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu.”

Decizia luată de Ilona Brezoianu înainte de a deveni mamă

Ilona Brezoianu a povestit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că a decis să își mai achiziționeze un apartament în București. Actrița a dezvăluit și că în această perioadă se ocupă de amenajarea apartamentului.

Ilona Brezoianu a dezvăluit că a cumpărat apartamentul pentru bunici, pentru că aceștia se vor muta în București din toamnă, când bebelușul ei și al lui Andrei va veni pe lume.

„În caz că vă interesează, am mai luat un apartament pe care acum îl amenajez, că din toamnă se îngroașă gluma și se mută bunicii la București”, a scris Ilona Brezoianu pe rețelele de socializare.

Citește și:
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, confesiuni despre viața ei amoroasă după despărțirea de artist: „Înainte, o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Flavia Mihășan, despre cum i s-a schimbat viața de când este într-o relație cu Andrei Ciobanu: "Încep să reconsider..."
People
Flavia Mihășan, despre cum i s-a schimbat viața de când este într-o relație cu Andrei Ciobanu: "Încep să reconsider..."
Delia, declarații emoționante despre dorința de a avea un copil. Ce a dezvăluit artista la TV: "Mi-ar plăcea să am unul"
People
Delia, declarații emoționante despre dorința de a avea un copil. Ce a dezvăluit artista la TV: "Mi-ar plăcea să am unul"
Prințesa Charlene și Prințul Albert de Monaco, imagini emoționante cu copiii lor în prima zi de școală. Ce detaliu a atras atenția la uniforma lor
People
Prințesa Charlene și Prințul Albert de Monaco, imagini emoționante cu copiii lor în prima zi de școală. Ce detaliu a atras atenția la uniforma lor
Fiul Andreei Berecleanu a împlinit 20 de ani. Mesajul prezentatoarei TV pentru Petru: "El alege să fie bun"
People
Fiul Andreei Berecleanu a împlinit 20 de ani. Mesajul prezentatoarei TV pentru Petru: "El alege să fie bun"
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație
People
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație
Relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a ajuns la final? Când ar fi avut loc despărțirea
People
Relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru a ajuns la final? Când ar fi avut loc despărțirea
Libertatea
Ce s-a întâmplat în prima zi de școală a fetiței Elenei Udrea. Fosta politiciană rupe tăcerea: „S-a văzut diferența cu anii trecuți în atitudinea ei”
Ce s-a întâmplat în prima zi de școală a fetiței Elenei Udrea. Fosta politiciană rupe tăcerea: „S-a văzut diferența cu anii trecuți în atitudinea ei”
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cum au apărut Pepe și Raluca Pastramă în prima zi de școală a fiicelor. Au îngropat securea războiului de dragul copiilor
Cum au apărut Pepe și Raluca Pastramă în prima zi de școală a fiicelor. Au îngropat securea războiului de dragul copiilor
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Mama Adrianei Bahmuțeanu a murit înainte să își vadă nepoții. Mesajul dureros al vedetei: „A suferit în tăcere”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Ce se întâmplă cu nunta programată a Adrianei Bahmuțeanu după moartea mamei sale. Partenerul ei a făcut primele declarații
Ce se întâmplă cu nunta programată a Adrianei Bahmuțeanu după moartea mamei sale. Partenerul ei a făcut primele declarații
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Lidia Buble, bătută pe stradă, în București. „A început să dea în mine cu o mătură, dar isteric!” Incidentul a tulburat-o profund pe artistă. Cine e persoana care a atacat-o
Lidia Buble, bătută pe stradă, în București. „A început să dea în mine cu o mătură, dar isteric!” Incidentul a tulburat-o profund pe artistă. Cine e persoana care a atacat-o
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Uite cum a fost sărbătorită de familie Sofia Anais! Wooow, ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu / FOTO
Fata cea mare a Elenei Băsescu a împlinit 12 ani și e superbă! Uite cum a fost sărbătorită de familie Sofia Anais! Wooow, ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu / FOTO
catine.ro
9 suprafețe pe care nu ar trebui să le cureți cu sucul de lămâie, potrivit experților
9 suprafețe pe care nu ar trebui să le cureți cu sucul de lămâie, potrivit experților
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce toamna este cel mai bun moment pentru plantarea hortensiilor. Ce spun grădinarii specialiști
De ce toamna este cel mai bun moment pentru plantarea hortensiilor. Ce spun grădinarii specialiști
Justin Baldoni a fost acuzat de abuz verbal în procesul cu Blake Lively. Ce urmează pentru actor
Justin Baldoni a fost acuzat de abuz verbal în procesul cu Blake Lively. Ce urmează pentru actor
Mai multe din people
Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit
Daciana Sârbu, mesaj neașteptat după ce a dezvăluit că are un nou iubit
People

Daciana Sârbu și-a surprins fanii cu un mesaj cu subînțeles cu privire la noua ei relație.

+ Mai multe
Andreea Bălan, mesaj special pentru fiicele sale. Clara Maria a început școala: "Pășește acum pentru prima dată în clasă"
Andreea Bălan, mesaj special pentru fiicele sale. Clara Maria a început școala: "Pășește acum pentru prima dată în clasă"
People

Andreea Bălan a transmis un mesaj emoționant pentru fiicele sale de onomastica lor, dar și în prima zi de școală.

+ Mai multe
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, momente emoționante în prima zi de școală a fiului lor: "Culoare și veselie"
Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, momente emoționante în prima zi de școală a fiului lor: "Culoare și veselie"
People

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva au fost alături de fiul lor în prima zi de școală.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC