Nicole Cherry, confesiuni despre relația cu soțul ei, Florin. Cei doi formează un cuplu de șapte ani: „Vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi…”

După șapte ani de relație cu Florin Popa, Nicole Cherry a ajuns la o concluzie fermă: echilibrul dintre viața de familie și carieră se păstrează doar cu alegeri conștiente și multă organizare. La 26 de ani, artista reușește să se împartă între scena muzicală, rolul de mamă și cel de parteneră, fără să lase nimic la voia întâmplării.

Nicole Cherry și soțul ei au sărbătorit 7 ani de relație

Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, au aniversat 7 ani de relație, iar artista nu a lăsat ca acest moment special să treacă neobservat. Cântăreața a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, dezvăluind câteva imagini de colecție în care apare alături de soțul ei, dar și de fetița lor, Anastasia.

„La mulți ani nouă. Nu este întotdeauna perfect, dar este întotdeauna real. Și e al nostru. Te iubesc”, a scris Nicole Cherry pe rețelele de socializare.

Nicole Cherry, confesiuni despre relația cu soțul ei, Florin

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit deschis despre relația cu soțul ei și modul în care gestionează echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

„Eu și soțul meu lucrăm împreună de aproximativ trei ani. Este un sprijin enorm pentru mine în tot ce înseamnă cariera mea și mă bucur că reușim să facem o echipă atât de bună. Există un echilibru special între noi și de asta au început să ne iasă atât de multe lucruri din ce în ce mai bine. Avem chimia perfectă și nu exagerez”, a dezvăluit solista pentru VIVA!.

Cei doi au împreună o fetiță adorabilă, Anastasia, iar artista se declară norocoasă că se poate baza pe ajutorul părinților atunci când este vorba despre creșterea fetiței.

„Părinții mei ne ajută cu Anastasia, dar avem și o bonă serioasă, pe care o apreciem. Mulțumim lui Dumnezeu că ne ocupăm și de muncă, dar și de fetița noastră, și de tot ce ține de casă. Eu și Florin avem o relație extraordinară având în vedere că suntem de șapte ani împreună. Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre pentru că vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi. Sperăm să fim în continuare la fel de bine, că asta e cel mai important. Să ne bucurăm de viață și de toate darurile ei, zic!”, a declarat Nicole Cherry pentru sursa citată.

Artista a făcut terapie

Nicole Cherry se numără printre cele mai iubite cântărețe din muzica românească, reușind să cucerească rapid publicul cu melodiile ei pline de emoție și versurile care ating sufletele ascultătorilor. De curând, artista a dezvăluit, cu sinceritate, că a început să urmeze ședințe de terapie.

Nicole a subliniat cât de important este să apelezi la sprijin de specialitate atunci când simți că ai nevoie de ajutor.

„Da, am făcut câteva ședințe de terapie și de fiecare dată am spus asta, adică nu mă feresc. Mi se pare foarte important să reușești să te auto-evaluezi, să-ți dai seama că ai nevoie de ajutor. De multe ori, oamenii neagă. E o chestie pe care trebuie să o accepte. Lucrurile, dacă sunt rezolvate la timp, nu se agravează și reușești să te menții, atât psihic, cât și fizic, bine. Lucrurile de la interior încep după să se arate la exterior și cred că e o greșeală când încep să se vadă”, a declarat Nicole Cherry la Fresh by Unica.

foto: Instagram

