Nicole Cherry și soțul ei au sărbătorit 7 ani de relație. Ce mesaj a transmis artista cu această ocazie: „Nu este întotdeauna perfect, dar…”

După șapte ani de relație cu Florin Popa, Nicole Cherry a ajuns la o concluzie fermă: echilibrul dintre viața de familie și carieră se păstrează doar cu alegeri conștiente și multă organizare. La 26 de ani, artista reușește să se împartă între scena muzicală, rolul de mamă și cel de parteneră, fără să lase nimic la voia întâmplării.

Nicole Cherry și soțul ei, Florin Popa, au aniversat 7 ani de relație, iar artista nu a lăsat ca acest moment special să treacă neobservat. Cântăreața a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, dezvăluind câteva imagini de colecție în care apare alături de soțul ei, dar și de fetița lor, Anastasia.

Într-un interviu pentru FANATIK, Nicole a vorbit deschis despre provocările vieții de artist, despre cum gestionează criticile și hate-ul online, dar și despre parteneriatul său de suflet cu Florin. În ciuda aparențelor, vedeta a avut parte și de momente dificile, însă a învățat să nu se lase influențată de răutăți.

Referitor la cum reușește să le facă pe toate, Nicole recunoaște că nu e ușor, dar nici imposibil.

„Este mai dificil, dar nu imposibil, atâta timp cât îmi organizez programul foarte bine, dar am și ajutor. Părinții noștri, bona Anastasiei. Dar simt și că sunt mai eficientă, trag mereu să termin treaba rapid și să mă pot bucura de timp liber alături de ea.”, a dezvăluit Nicole Cherry.

Florin îi este aproape nu doar acasă, ci și în proiectele muzicale, fiind adesea prezent la concerte și în culisele industriei.

Iar pentru relația de cuplu, Nicole a învățat că timpul în doi este la fel de important ca orice altceva:

Nicole Cherry se numără printre cele mai iubite cântărețe din muzica românească, reușind să cucerească rapid publicul cu melodiile ei pline de emoție și versurile care ating sufletele ascultătorilor. De curând, artista a dezvăluit, cu sinceritate, că a început să urmeze ședințe de terapie.

Nicole a subliniat cât de important este să apelezi la sprijin de specialitate atunci când simți că ai nevoie de ajutor.

„Da, am făcut câteva ședințe de terapie și de fiecare dată am spus asta, adică nu mă feresc. Mi se pare foarte important să reușești să te auto-evaluezi, să-ți dai seama că ai nevoie de ajutor. De multe ori, oamenii neagă. E o chestie pe care trebuie să o accepte. Lucrurile, dacă sunt rezolvate la timp, nu se agravează și reușești să te menții, atât psihic, cât și fizic, bine. Lucrurile de la interior încep după să se arate la exterior și cred că e o greșeală când încep să se vadă”, a declarat Nicole Cherry la Fresh by Unica.