Nicole Cherry, mărturisiri despre intervențiile estetice. Cum răspunde artista criticilor: „N-am ascuns nimic”

În urmă cu câțiva ani, Nicole Cherry a apelat la o intervenție la nivelul bustului. Artista a optat pentru o operație de mărire a sânilor. Ulterior, cântăreața s-a mai lăsat pe mâna medicului estetician, pentru o procedură de a înlătura grăsimea de sub bărbie.

Nicole Cherry a vorbit mereu cu deschidere despre operațiile estetice la care a apelat. Artista nu a ascuns faptul că a apelat la astfel de intervenții pentru a se simți mult mai bine în propria piele.

„Toate lucrurile pe care le-am făcut le-am simțit ca fiind potrivite pentru mine, e de la sine înțeles. Niciodată nu am acordat prea multă atenție acestor articole și, atâta timp cât mă simt bine și pot să îmi iau propriile decizii fără să mă gândesc prea mult la ce spun alții, nu văd de ce m-ar afecta Exact, n-am ascuns nimic din ceea ce am făcut până acum și cred că asta e un fel de as din mânecă”, a spus Nicole Cherry pentru Spynews.ro.

Artista a mai vorbit și despre felul în care reușește să își țină viața privată cât mai departe de atenția publică.

„Sincer, nu cred că am fost vreodată taxată, pentru că mi-a plăcut să îmi păstrez viața personală cât mai privată. Atunci când am apărut la televizor sau la vreun eveniment, am încercat să o fac cât mai bine posibil și să fie mereu legat de muzică.”

Nicole Cherry a optat acum ceva timp pentru o intervenție estetică la nivelul feței. Cântăreața a recurs din nou la serviciile unui medic estetician, după ce cu ani în urmă a hotărât să-și facă augmentare mamară. De această dată, artista a ales să-și modifice aspectul buzelor prin micropigmentare, pentru a obține un contur perfect.

Cântăreața a mărturisit că motivul pentru care a apelat la micropigmentarea buzelor este pentru că, încă din copilărie, are probleme cu herpesul în zona buzelor.

„Am niște fațete superbe și pe lângă asta am făcut o micropigmentare a buzelor pentru că eu mă lupt destul de des cu herpes. Am făcut herpes de când eram mică, dar nu aveam atât de multă grijă cum am acum. Nu trebuie să-l rupi, trebuie să ai răbdare și, din nefericire, nu mai aveam buza uniformă. Am fost nevoită să acopăr golul acela pentru că se crease un gol destul de vizibil care mă deranja. Îmi doream ca buzele mele să aibă un aspect uniform”, a spus artista pentru Cancan.ro.

Nicole Cherry a declarat că este de acord cu intervențiile estetice la nivelul feței atâta timp cât nu îi modifică fizionomia și îi pune în valoare trăsăturile

„Nu sunt împotriva injecțiilor cu acid hialuronic sau a botoxului atâta timp cât sunt făcute cu gust, cât trebuie. Dacă nu se exagerează, sunt de acord cu orice intervenție care te face mai fericită și care îmbunătățește trăsăturile pe care le ai deja. Îmi doresc să mă mai recunoască mami, iar faptul că de fiecare dată când mă întâlnesc cu persoane și îmi spun că sunt mai frumoasă în realitate, mă bucură. Cu toții știm că, de obicei, atunci când vezi un om pe internet este diferit. Ești surprins când îl vezi în realitate și mă bucur că nu se întâmplă asta în cazul meu”, a mai precizat Nicole Cherry pentru sursa citată.

