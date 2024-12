Nicole Cherry, dezvăluiri sincere despre motivul pentru care a apelat la terapie: „Nu mă feresc”

Nicole Cherry se numără printre cele mai iubite cântărețe din muzica românească, reușind să cucerească rapid publicul cu melodiile ei pline de emoție și versurile care ating sufletele ascultătorilor. De curând, artista a dezvăluit, cu sinceritate, că a început să urmeze ședințe de terapie.

Nicole Cherry, dezvăluiri despre decizia de a merge la terapie

Nicole a subliniat cât de important este să apelezi la sprijin de specialitate atunci când simți că ai nevoie de ajutor.

„Da, am făcut câteva ședințe de terapie și de fiecare dată am spus asta, adică nu mă feresc. Mi se pare foarte important să reușești să te auto-evaluezi, să-ți dai seama că ai nevoie de ajutor. De multe ori, oamenii neagă. E o chestie pe care trebuie să o accepte. Lucrurile, dacă sunt rezolvate la timp, nu se agravează și reușești să te menții, atât psihic, cât și fizic, bine. Lucrurile de la interior încep după să se arate la exterior și cred că e o greșeală când încep să se vadă”, a declarat Nicole Cherry la Fresh by Unica.

Artista, despre problemele din afaceri

În 2020, în plină pandemie, Nicole Cherry a luat decizia de a-și lansa propriul brand vestimentar, însă, din păcate, s-a văzut nevoită să renunțe la această afacere în toamna lui 2023.

„Momentan am luat o pauză pentru că lucrurile au devenit destul de pline pentru mine și n-am reușit să mai fac față. Dar brandul există în continuare. Doar am luat o pauză și nu știu exact să spun o dată în care vom relua activitatea”, a spus Nicole Cherry, la Fresh by Unica.

Artista a povestit că s-a lovit de multe critici, deși piesele vestimentare create de ea erau de o bună calitate.

„Să lucrezi cu oamenii e destul de greu. Cred că ăsta este cel mai greu lucru, mai ales pentru că oamenii știu că este brandul meu și clar pretențiile se ridică. Mi-am dat seama că oricât ai încerca să mulțumești (pe toată lumea – n.red.), tot există o persoană care va spune ceva. Și cred că asta este valabil în orice. Chiar dacă am fost extrem de dedicată și lucrurile se făceau foarte bine, tot existau persoane care nu erau mulțumite. Nici prețurile nu erau atât de scumpe cât să stai să iei la puricat absolut tot. Și calitatea, dacă stăm să facem o comparație cu celelalte brand-uri, tot așa micuțe, era una foarte mare pentru preț, mă refer”, a explicat artista, pentru Unica.ro.

Nicole Cherry a optat recent pentru o intervenție estetică la nivelul feței. Cântăreața a recurs din nou la serviciile unui medic estetician, după ce cu ani în urmă a hotărât să-și facă augmentare mamară. De această dată, artista a ales să-și modifice aspectul buzelor prin micropigmentare, pentru a obține un contur perfect.

„Am niște fațete superbe și pe lângă asta am făcut o micropigmentare a buzelor pentru că eu mă lupt destul de des cu herpes. Am făcut herpes de când eram mică, dar nu aveam atât de multă grijă cum am acum. Nu trebuie să-l rupi, trebuie să ai răbdare și, din nefericire, nu mai aveam buza uniformă. Am fost nevoită să acopăr golul acela pentru că se crease un gol destul de vizibil care mă deranja. Îmi doream ca buzele mele să aibă un aspect uniform”, a spus artista pentru Cancan.ro.

foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro