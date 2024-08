Nicole Cherry, ghinionistă în afaceri. Ce s-a întâmplat cu brand-ul vestimentar pe care l-a lansat în 2020: „Chiar dacă am fost extrem de dedicată…”

Nicole Cherry este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească. Piesele sale ajung foarte repede la inimile ascultătorilor, iar versurile lor emoționează din prima clipă.

Pe plan personal, Nicole Cherry formează un cuplu alături de Florin Popa. Cei doi au devenit părinți în luna noiembrie a anului 2021. Au împreună o fetiță, pe nume Anastasia. În mai 2022, artista și partenerul ei de viață s-au căsătorit civil, iar în aceeași zi au botezat-o și pe fiica lor.

În 2020, în plină pandemie, Nicole Cherry a luat decizia de a-și lansa propriul brand vestimentar, însă, din păcate, s-a văzut nevoită să renunțe la această afacere în toamna lui 2023.

„Momentan am luat o pauză pentru că lucrurile au devenit destul de pline pentru mine și n-am reușit să mai fac față. Dar brandul există în continuare. Doar am luat o pauză și nu știu exact să spun o dată în care vom relua activitatea”, a spus Nicole Cherry, la Fresh by Unica .

Artista a povestit că s-a lovit de multe critici, deși piesele vestimentare create de ea erau de o bună calitate.

Nicole Cherry a optat recent pentru o intervenție estetică la nivelul feței. Cântăreața a recurs din nou la serviciile unui medic estetician, după ce cu ani în urmă a hotărât să-și facă augmentare mamară. De această dată, artista a ales să-și modifice aspectul buzelor prin micropigmentare, pentru a obține un contur perfect.

Cântăreața a mărturisit că motivul pentru care a apelat la micropigmentarea buzelor este pentru că, încă din copilărie, are probleme cu herpesul în zona buzelor.

„Am niște fațete superbe și pe lângă asta am făcut o micropigmentare a buzelor pentru că eu mă lupt destul de des cu herpes. Am făcut herpes de când eram mică, dar nu aveam atât de multă grijă cum am acum. Nu trebuie să-l rupi, trebuie să ai răbdare și, din nefericire, nu mai aveam buza uniformă. Am fost nevoită să acopăr golul acela pentru că se crease un gol destul de vizibil care mă deranja. Îmi doream ca buzele mele să aibă un aspect uniform”, a spus artista pentru Cancan.ro.