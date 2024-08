Nicole Cherry și Florin Popa au sărbătorit șase ani de relație. Artista a împărtășit imagini inedite cu soțul ei

Nicole Cherry formează un cuplu alături de Florin Popa. Cei doi au devenit părinți în luna noiembrie a anului 2021. Au împreună o fetiță, pe nume Anastasia. În mai 2022, artista și partenerul ei de viață s-au căsătorit civil, iar în aceeași zi au botezat-o și pe fiica lor.

De șase ani, Nicole Cherry și Florin Popa se susțin reciproc în toate aspectele vieții și se sprijină necondiționat. Florin a fost și continuă să fie cel mai mare sprijin al artistei, în special în cariera sa.

Nicole Cherry a vorbit mereu cu mândrie despre soțul ei și despre rolul crucial pe care îl joacă în viața ei. În ziua în care cei doi au sărbătorit șase ani de relație, artista a transmis un mesaj emoționant. Cuplul este mai fericit ca niciodată și formează o familie frumoasă.

Nicole Cherry și partenerul ei au o relație discretă. Cu toate astea, recent, cântăreața a surprins cu declarațiile pe care le-a făcut despre relația cu Florin Popa, dar și despre motivul pentru care au amânat cununia religioasă.

„Nu am stabilit încă data nunții, cumva de fiecare dată au apărut proiecte atât în cariera mea, cât și în business-urile lui Florin, dar și focusul pe creșterea Anastasiei, care ne-au făcut să amânăm planificarea nunții”, a povestit ea pentru VIVA! .

Deși inițial și-ar fi dorit ca petrecerea de nuntă să aibă loc în altă țară, artista și-a schimbat părerea.

„Părerile se mai schimbă odată cu vârsta și cu maturizarea. Ce consider în continuare important este ca în acea zi să avem alături de noi familia și prietenii cu care păstrăm legătura des și nu ne vedem doar la ocazii speciale, o dată în viață, cum e nunta”, a mai spus ea pentru sursa citată.

În ceea ce privește rochia de mireasă, Nicole Cherry mărturisește că are o idee despre cum ar trebui să arate, dar momentan nu a achiziționat-o.

De când s-a născut Anastasia, Nicole Cherry trăiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața ei și încearcă să se bucure de fiecare moment alături de fiica ei. Artista a vorbit acum ceva timp despre cum reușește să se împartă între viața de familie și proiectele profesionale.

„Până acum, cred că tot ce am reușit să fac este să îmi împart timpul bine. Echilibrul ajută în orice. În rest, am și un copil bun care, de fiecare dată, îmi dă doza de energie de care am nevoie să merg mai departe. Chiar dacă dorm mai puțin, chiar dacă nu reușesc că le fac pe toate, nu pun presiune pe mine, încerc să mă accept și cu bune și cu rele și să îmi dau timp și mie. Dar nici nu mă dau bătută, sunt o fire luptătoare!”, a declarat Nicole Cherry în interviul acordat publicației Adevărul.