Monica Davidescu și Aurelian Temișan au sărbătorit 20 de ani de căsnicie. Ce surpriză i-a pregătit artistul soției sale

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Pe 3 iunie, Aurelian Temișan a împlinit 54 de ani. Pe lângă acest moment important, artistul a mai marcat încă o etapă specială din viața lui. El și soția sa, Monica Davidescu, au sărbătorit 20 de ani de căsnicie. Actorul și-a impresionat și emoționat partenera de viață cu o surpriză.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan au sărbătorit 20 de ani de căsnicie

Cu prilejul sărbătoririi celor 20 de ani de căsnicie, Aurelian Temișan i-a organizat soției sale, Monica Davidescu, o petrecere surpriză la care au venit 250 de invitați. Actrița a fost plăcut surprinsă și chiar s-a emoționat până la lacrimi în momentul în care a ajuns la locația în care s-a desfășurat evenimentul și i-a văzut pe toți oamenii prezenți pentru celebrarea acestui moment.

„De o lună de zile am mimat relaxarea și stau cu laptopul în brațe și mi-a ieșit”, a spus Aurelian Temișan pentru Click!

Andreea Bălan a fost și ea invitată și a filmat momentul în care Monica Davidescu află de surpriza pusă la cale de Aurelian Temișan.

„Am luat parte la cea mai frumoasă și emoționantă surpriză. Nașul Temi, de ziua lui, i-a făcut o surpriză extraordinară Nașei @monica_davidescu_ și a organizat și chemat 250 de prieteni buni pentru a sărbători 20 de ani de căsnicie și pentru a reînnoi jurămintele

Monica nu a bănuit nimic, ea știind că va avea loc o cină împreună cu Dora.

Am plâns să văd bucuria nașei, și m-am emoționat tare când și-au reînnoit jurămintele!

Vă iubesc și vă doresc sănătate și iubire așa cum a fost și până acum! Sunteți un adevărat exemplu

La mulți ani Nașul @temishan.”

Monica Davidescu și Aurelian Temișan au împlinit 31 de ani de când se cunosc

Cu ocazia împlinirii a 31 de ani de când se cunoscut, Aurelian Temișan a rememorat începuturile relației cu soția lui, Monica Davidescu, și a ales să își exprime public sentimentele față de ea, printr-un mesaj profund, publicat în mediul online. Artistul a vorbit deschis despre anii trăiți împreună, cu tot ce au adus ei, reușite, încercări, lacrimi, bucurii și visuri împlinite.

„Ne întoarcem la anul de grație 1995. Anul în care te-am întâlnit. Sunt mult prea multe de spus și totuși… de ce să spunem când putem construi în continuare. Se fac 31 de ani de atunci (iată, un 13 întors, că tot ne poartă nouă noroc ), 31 de ani în care am trăit de toate, de la bucurii la tristeți, de la fericire la lacrimi, de la idei frânte încă din faza prematură, până la planuri duse la bun sfârșit și rămase mărturii peste timp. Tot ce îmi doresc e să nu ne oprim din drumul nostru, să mergem în continuare pe același drum și, conform unei vorbe vechi, dacă în tinerețe am dat din ce am avut, acum dăm din ce suntem. Te iubesc, Monica și te susțin în tot ce faci!”, a scris Aurelian Temișan pe Instagram.

Aurelian Temișan, despre relația cu Monica Davidescu

Aurelian Temișan nici nu a stat pe gânduri când a fost întrebat dacă tot Monica Davidescu ar fi aleasa lui dacă ar putea să o ia de la capăt.

„Este o întrebare cu „catch.” Eu am spus că dacă m-aș întoarce în timp și aș fi încă o dată mic, dar cu mintea de acum, aș vrea să calc pe aceleași urme pe care le-am format deja, pentru că am iubit și iubesc viața pe care am avut-o și n-aș călca nici stânga, nici dreapta, pentru că dacă aș face asta, aș crea un cu totul alt culoar și precis nu mi s-ar mai întâmpla multe din cele care mi s-au întâmplat. Deci, implicit cred că ți-am răspuns, da, tot Monica”, a declarat Aurelian Temișan pentru Click!

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Foto: Instagram

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