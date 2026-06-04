Ispitele cosmetice ale lunii iunie 2026 – cele mai noi și tentante lansări beauty

Prima lună de vară nu vine doar cu temperaturi ridicate și vacanță. Ne aduce parfumuri de colecție, produse de machiaj și formule eficiente pentru îngrijirea corpului.

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  de  Madalina Frasineanu
KIKO Milano Love Fusion 24H Moisture Radiant Foundation
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Rețeta unui look de invidiat în vara aceasta? Machiaj natural, un ten hidratat și lipsit de imperfecțiuni și parfumuri cu note florale și fructate.

Notino make-up

Notino a lansat Notino Collection, noua sa gamă de machiaj, creată în jurul unei viziuni contemporane asupra frumuseții, unde designul inovator al ambalajelor întâlnește ingrediente de înaltă calitate, atent alese. Unul dintre produsele-vedetă ale colecției este Lip Food Plumping Lip Gloss, un luciu de buze cu efect vizbil de mărire, fără senzație lipicioasă.

Remodelare corporală

FOREO reinventează remodelarea corporală prin lansarea unui dintre cele mai inovatoare dispozitive din portofoliul său, FAQ™ 411. Acesta reunește trei tehnologii clinice cu efecte dovedite – lumina roșie (activează producția naturală de colagen și elastină), microcurenții (pentru tonifiere musculară) și masajul T-sonic (pentru drenaj limfatic și microcirculație), oferind o alternativă non-invazivă pentru o piele mai fermă și tonifiată.

Răsfăț pentru ten

Vei adora măștile pentru ten de la EveryDay for Future: sunt concepute pentru a răspunde diferitelor tipuri de ten și rutine zilnice – de la hidratare și curățare, până la regenerare și protecție – și au 99% ingrediente naturale. Preferatele noastre sunt SPLASHYMELON Face Mask, pentru hidratare intensă, și YUMMYCADO Face Mask, cu efect regenerant și de iluminare a tenului.

Chanel summer

Colecția de machiaj Chanel Les Beiges Coastal Summer 2026 pune accent pe produse iluminatoare strălucitoare, blush-uri rozalii și rujuri în nuanțe intense; include o paletă de farduri de pleoape cu nuanțe de bej nisipiu, maro și roz, precum și un serum concealer, dar și mascara ce îți va rezista pe gene, indiferent de umiditate și temperaturile ridicate.

Inovație DIOR

O combinație inedită între un ruj și un gloss, Dior Addict Glass Lipstick oferă buzelor strălucire supremă. Formula sa inovatoare, pe bază de 90% uleiuri, se topește în contact cu căldura buzelor pentru a dezvălui un luciu superb și pentru a depune un strat ultra-confortabil. Disponibil în două finisaje: „glossy”, cu efect de oglindă, și strălucitor.

Machiaj impecabil

Obține un ten natural și impecabil cu noul fond de ten KIKO Milano Love Fusion 24H Moisture Radiant Foundation. Are o formulă revoluționară, cu 86% ingrediente benefice pielii (precum acid hialuronic) și 96% ingrediente de origine naturală (extract de trandafir și apă organică de orz), bazată pe LOVE BOND PRO-TECH, un sistem de emulsificare fără PEG.

De colecție

Apa de parfum Carolina Herrera Good Girl Blush Polka Paradise este o ediție limitată, o explozie proaspătă și florală. Compoziția cu o notă de inimă romantică de bujor și două tonuri distincte exotice de Ylang Ylang și apa de trandafir reciclată este contrastată cu o bază senzuală de vanilie. Disponibil exclusiv în parfumeriile Douglas.

Inovație

Noua gamă Lancôme ABSOLUE LONGEVITY MD se bazează pe o inovație majoră: introducerea în premieră într-un produs de skincare a Mitopure™ (Urolitin-A), un compus activ dintr-un supliment pentru longevitate recomandat de medici, dezvoltat de compania elvețiană de biotehnologie Timeline. Gama este concepută ca un protocol personalizat, care se adaptează nevoilor pielii în funcție de vârsta sa biologică.

Blondul perfect

Noul Blondorplex 9 de la Wella Professionals, îmbogățit cu tehnologia avansată Metal Purifier, captează impuritățile metalice din firul de păr, permițând decolorantului să funcționeze la potențial maxim și să ofere o claritate superioară a deschiderii culorii. În același timp, tehnologia Plex reconstruiește legăturile interne ale firului de păr, contribuind la o reducere de până la 97% a ruperii.

Îngrijire eficientă

MÁDARA Exosome Longevity Radiance Peptide Serum susține longevitatea pielii și oferă tenului o îngrijire țintită – contribuie la întărirea barierei cutanate, îmbunătățirea fermității, menținerea hidratării și redarea luminozității. Formula combină exozomi îmbogățiți cu extract de măr, postbiotice și peptide bioactive, pentru o piele vizibil mai luminoasă, revitalizată și fermă, zi după zi. Disponibil pe miobio.ro.

Frumusețe delicată

Bell HYPOAllergenic lansează Romantic Twist Collection, o nouă gamă de produse de machiaj inspirate de feminitatea modernă, în care naturalețea întâlnește strălucirea subtilă. Cu nuanțe calde, texturi fine și accente luminoase, colecția transformă fiecare gest de beauty într-un moment de răsfăț. Creată special pentru pielea sensibilă, gama Bell HYPOAllergenic îmbină estetica modernă cu formule atent dezvoltate.

Ingrediente pure

slowPURE nu este doar un alt brand K-beauty — este construit la intersecția dintre tradiția coreeană de îngrijire a pielii și valorile contemporane ale slow-aging și inner beauty. Produsele lucrează în sinergie profundă pentru prevenirea semnelor de îmbătrânire: hidratare, elasticitate, luminozitate și estomparea porilor. Produsele conțin doar ingrediente esențiale, pure, atent selecționate și sunt disponibile pe tuju.ro.

Nuanțe vibrante

Experimentează machiajul de buze la un alt nivel cu noul ruj Sensai Moisture Intense Lipstick, care oferă o culoare vibrantă, intens pigmentată, cu efect luminos, dintr-o singură aplicare. Uleiurile cu proprietăți de îngrijire hrănesc buzele, lăsându-le catifelate. Textura se topește la aplicare, pentru a asigura un finisaj impecabil, care rezistă. Disponibil în 12 nuanțe.

Culoare de durată

K18 Triple Bright Shampoo este mai mult decât un șampon mov clasic, acesta îndepărtează din podoaba capilară metalele și mineralele acumulate în timp din apa dură, principalele cauze ale apariției tonurilor galben-arămii, în timp ce tehnologia violet de precizie neutralizează nuanțele nedorite, oferind un blond mai luminos, uniform și de durată. Disponibil pe topline.ro.

Protecție și hidratare

Kérastase Blond Absolu Blonde Guard este un scut hidratant inovator, fără clătire, creat pentru a proteja toate tipurile de păr blond împotriva principalilor agresori: căldură, radiații UV, clor, apă sărată și deshidratare. Formula sa conține acid hialuronic cu două greutăți moleculare și vitaminele C+E, cu proprietăți puternic antioxidante și de iluminare.

Aromă de vară

Apa de parfum BOSS Alive Sparkling Lavender este o ediție limitată, creată de parfumierul Marie Salamagne. Compoziția se deschide cu note de lavandă albă, care se continuă într-o inimă de iasomie, amplificând alura florală. Un acord cremos, dar răcoritor, de nucă de cocos adaugă o semnătură distinctă și lasă în urmă o amprentă captivantă.

Acorduri de trandafiri

Apa de parfum Rose Mode face parte din colecția Top Scents Oriflame, realizată în colaborare cu Givaudan Perfumery School din Paris. Notele de vârf de mandarină și osmanthus se împletesc cu o inimă delicată de tea rose, iris și violetă, iar baza de moscuri aerate, acorduri de piele fină și lemn de santal adaugă profunzime și eleganță.

Glitter all the way!

Noua apă de parfum YSL Black Opium Glitter debutează cu un acord inocent, dar senzual de mosc și bezea. În contrast, vanilia Bourbon conturează latura dulce a parfumului. Acordul caracteristic de cafea al parfumului Black Opium este amplificat de mandarina verde strălucitoare din Italia. Catifelată și luxuriantă, inima florală îmbină două acorduri distincte de flori de portocal.

Aromă unisex

Apa de parfum NOVELLISTA Golden Yuzu îmbină prospețimea citricelor și a fructelor suculente cu delicatețea notelor de ceai. Compoziția se deschide cu tonuri de bergamotă, grepfrut și yuzu japonez, iar acordurile de ceai, coacăze negre și prună conferă o notă tropicală. O armonie elegantă de lemn de cedru, ambră, mosc alb și mușchi completează aroma. Disponibil pe notino.ro.

Duo eficient

Gama pentru îngrijirea tenului Cemenrete de la Dr. Melaxin aduce în prim-plan ingrediente cu efect de susținere a structurii pielii, contribuind la un efect de lifting subtil și la o textură mai netedă, mai uniformă. Crema oferă hidratare profundă, iar balsamul pentru zona ochilor redă fermitatea și luminozitatea acestei zone. Disponibile pe bilenegre.ro.

De încercat și de adorat:

  • Apă de parfum Angel Stellar, Mugler, 50 ml, 640 lei
  • Apă de parfum Cool Elixir Floral Vanilla, Davidoff, 100 ml, 663 lei
  • Apă de parfum Crystal Emerald, Versace, 90 ml, 731 lei
  • Apă de parfum Fig-Tea Intense, Parfums de Nicolai, 100 ml, 1.050 lei, disponibil pe nicheparfumerie.ro
  • Apă de parfum Fleur de Lait, Miu Miu, 30 ml, 455 lei
  • Apă de parfum La Belle Rosea, Jean Paul Gaultier, 50 ml, preț în magazine
  • Apă de parfum Serenity Blend, ROJA, 100 ml, 2.300 lei, disponibilă în Madison Perfumery
  • Balsam de curățare pentru ten, Rice Gelato Pack Cleanser, Nacific, 74 lei, disponibil pe bilenegre.ro
  • Fond de ten iluminator Your Skin But Better CC + Nude Glow, IT Cosmetics, 160 lei, disponibil pe notino.ro
  • Cremă de soare antioxidantă SPF 30, MÁDARA, 132 lei, disponibilă pe miobio.ro
  • Exfoliant pentru corp Amande Sublime Body Scrub, L’Occitane, 58 lei
  • Extract de parfum Twin Flame, MyGeisha, 80 ml, 749 lei
  • Iluminator Glow Fusion Gleam Dream Highlighter, KIKO Milano, preț în magazin
  • Loțiune cu protecție solară Mineral Sense Sun Fluid SPF 50, BioBalance, 60 lei, disponibilă pe tuju.ro
  • Loțiune pentru ten Capital Soleil UV AQUA Fluid Invizibil Hidratant SPF 50, Vichy, 97,5 lei
  • Mascara Lash Latex, Yves Saint Laurent, 259 lei
  • Pudră iluminatoare Poudre Lumière, Chanel, 295 lei
  • Scrub pentru ten COCOCUDDLE Face Scrub, EveryDay for Future, 35 lei
  • Serum antiaging Youthful Serum, Gallinée, 210 lei
  • Serum hidratant Hydro Cera-nol Serum, Biodance, 112 lei, disponibil pe notino.ro
  • Serum pentru zona ochilor Pro-Collagen Peptide Firming Eye Serum, Paula’s Choice, 240 lei
  • Stick revitalizant pentru zona ochilor SUPER C Eye Stick, EveryDay for Future, 78 lei
  • Șampon Age defense, Nioxin, 151 lei

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Foto: PR

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