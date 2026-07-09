Luke Wilson a devenit tată pentru prima dată la 54 de ani. Actorul și partenera sa, Kendall Yates, în vârstă de 24 de ani, au o fetiță

Luke Wilson are un nou motiv de bucurie. Actorul în vârstă de 54 de ani și partenera sa, Kendall Yates, au devenit părinți pentru prima dată, întâmpinând pe lume o fetiță.

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  de  ELLE.ro
Luke Wilson a devenit tată pentru prima dată la 54 de ani. Actorul și partenera sa, Kendall Yates, în vârstă de 24 de ani, au o fetiță

Luke Wilson trăiește unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Actorul în vârstă de 54 de ani și partenera sa, Kendall Yates, în vârstă de 24 de ani, au devenit părinți pentru prima dată, potrivit publicației Page Six.

Luke Wilson a devenit tată

Cei doi au fost văzuți împreună cu nou-născuta la un eveniment dedicat viitorului serial Netflix al actorului, The Hawk, organizat la Resort at Pelican Hill din Newport Beach, California. Potrivit unei surse citate de Page Six, Luke Wilson și Kendall Yates și-au prezentat fetița colegilor de distribuție și invitaților prezenți la eveniment, ținând-o într-un port-bebe.

Deși și-a ținut viața personală departe de atenția publicului, actorul vorbea încă din 2007 despre dorința de a avea o familie.

„Nu am o iubită în acest moment, dar nu m-ar deranja să am una. Cu siguranță îmi doresc copii la un moment dat”, declara el într-un interviu acordat revistei People.

Visul său s-a împlinit aproape două decenii mai târziu, odată cu venirea pe lume a primului său copil.

O relație discretă cu Kendall Yates

Luke Wilson și Kendall Yates formează un cuplu de cel puțin doi ani, însă au preferat să își păstreze relația departe de lumina reflectoarelor. Primele fotografii cu cei doi au apărut în ianuarie 2023, când au fost surprinși plimbându-se pe o plajă alături de câinele actorului.

În aceeași lună, au fost văzuți din nou după o ieșire la restaurantul Shutters on the Beach din Santa Monica, înainte de a merge împreună la locuința actorului. La finalul anului 2023, relația lor părea la fel de solidă. Cei doi au fost surprinși în Ajunul Crăciunului în timpul unei plimbări cu câinii lor pe o plajă din apropierea orașului Los Angeles.

Prima apariție oficială pe covorul roșu

Luke Wilson și Kendall Yates și-au făcut debutul oficial în calitate de cuplu în iunie 2024, când au participat împreună la petrecerea organizată după premiera filmului Horizon: An American Saga – Chapter 1. Pentru eveniment, Kendall Yates a ales o rochie albă cu decolteu adânc și părul prins într-un coc elegant, în timp ce actorul a purtat o cămașă albastră, pantaloni bleumarin și o cravată asortată.

Foto: Getty Images

Cea mai recentă apariție publică înainte de vestea venirii pe lume a fetiței lor a avut loc în aprilie, când cei doi au fost fotografiați plimbându-se pe plajă. La acel moment, Kendall Yates purta un tricou alb supradimensionat, care lăsa să se întrevadă sarcina, însă cuplul nu a făcut niciodată un anunț oficial.

Luke Wilson este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie de la Hollywood, cu o carieră de peste trei decenii în film și televiziune. A devenit celebru datorită rolurilor din producții precum Legally Blonde, Old School, The Royal Tenenbaums, Idiocracy și Charlie’s Angels, remarcându-se prin stilul său relaxat și umorul caracteristic. Fratele actorilor Owen și Andrew Wilson, Luke și-a construit propriul parcurs în industria cinematografică și continuă să fie implicat atât în filme, cât și în seriale de televiziune.

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Foto: Getty Images

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