Catrinel Menghia, imagini rare de familie. Momente speciale alături de cei doi copii

Catrinel Menghia și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare cu imagini rare alături de familie.

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  de  ELLE.ro
1. Catrinel Menghia și fiul ei
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Catrinel Menghia și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe social media cu fotografii speciale, în care sunt imortalizate momente de suflet din viața ei de familie. Din 2012, Catrinel Menghia formează un cuplu alături de producătorul Massimiliano Di Lodovico. Au împreună doi copii, pe Caroline și Léon.

Catrinel Menghia, imagini rare de familie

Catrinel Menghia are o carieră internațională solidă, atât în actorie, cât și în modeling. În privința vieții de familie, a preferat întotdeauna să fie ceva mai rezervată. Însă, cu diverse ocazii, împărtășește imagini adorabile cu cei doi copii ai ei. Actrița a publicat recent câteva fotografii adorabile cu mezinul familiei, Léon, care a venit pe lume în 2024. 

„Mama.
Mama.
Mama.
Mama.
Mama.
Cuvântul pe care îl aud toată ziua.
Și de fiecare dată, răspunsul meu este același:
Mama e aici.”

Catrinel Menghia, o carieră fabuloasă

La vârsta de 16 ani, Catrinel Menghia, care s-a născut în Iași, și-a început cariera în modă. De la vârsta de 18 ani, locuiește în Italia, unde profesează atât ca model, cât și ca actriță. Protagonistă a filmului „La Città Ideale” (2012), de Luigi Lo Cascio, Catrinel Menghia a primit în 2013 Explosive Talent Award la Giffoni Film Festival. În 2015, a jucat în regia lui Brando De Sica în scurtmetrajul „Lerrore”, iar un an mai târziu a primit premiul Kineo la Veneția ca revelație a cinema-ului italian. A jucat în serialul „CSI”, a fost protagonista lungmetrajului „La Gomera” (2019), pe care regizorul Corneliu Porumboiu l-a filmat în România și Spania. Din distribuția filmului „La Gomera” au mai făcut parte Rodica Lazăr, Vlad Ivanov, István Téglás, Sabin Tambrea și George Piștereanu.

În luna octombrie a anului 2022, Catrinel Menghia a primit un premiu la Rome Film Fest pentru regia debutului în scurtmetraj. Ea a fost recompensată cu premiul special Rai Cinema pentru regia scurtmetrajului „Ossa / Bones”, realizat împreună cu Daniele Testi și prezentat în premieră mondială în secțiunea paralelă „Alice nella città a Festa del Cinema di Roma” (Rome Film Fest).

În 2025, în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, Catrinel Menghia a fost răsplătită pentru debutul ei în regie. Filmul Girasoli, pentru care a semnat și scenariul alături de Francesca Nozzolillo și Heidrun Schleef, i-a adus premiul Starlight International Cinema Award pentru regie / Best Debut Film. Pe Instagram, Catrinel Menghia a vorbit despre cât este de mândră de reușita ei. 

„Girasoli' continuă să înflorească – și cu el inima mea. După ce am primit premiul Nastri dargento pentru cel mai bun debut regizoral și filmul a fost selectat oficial pentru votul Premi David di Donatello, sunt profund onorată să primesc premiul Starlight International Cinema Award – Best Debut Film de la Festivalul de la Cannes. Acest vis devenit realitate este dedicat echipei mele incredibile – actori, tehnicieni și fiecărui suflet care a crezut în această poveste și mi-a fost alături. Mulțumim tuturor celor din întreaga lume care l-au întâmpinat pe „Girasoli” cu inimile deschise. Dragostea voastră ne duce înainte”, a transmis Catrinel Menghia pe Instagram.

Filmul Girasoli regizat de Catrinel Menghia îl are drept coproducător pe Cristian Mungiu, unul dintre cei mai apreciați regizori români. Pelicula le surprinde pe tinerele Lucia și Anna, ambele prizoniere, fiecare în felul ei, în spitalul psihiatric S. Therese of Lisieux, în anii ’60. Psihiatra Marie Damico încearcă să o salveze pe Lucia de practicile cumplite din spital.

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Foto: Instagram, Getty Images

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