Mirabela Grădinaru, apariție elegantă la Summitul NATO din Ankara. Cum arată ținutele purtate de partenera lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, a impresionat cu alegerile vestimentare.

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  de  Andreea Ilie
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru la dineul oficial (1)
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Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, Nicușor Dan, a atras atenția datorită alegerilor sale vestimentare.

Ce ținute a purtat Mirabela Grădinaru la Summitul NATO din Ankara

Summitul NATO de la Ankara nu este doar o scenă a deciziilor strategice de securitate globală, ci și un test riguros de protocol și diplomație publică.

În acest cadru extrem de formal, Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a reușit să se impună printr-o prezență vestimentară elegantă, atrăgând atenția fotografilor prezenți la dineul de gală.

Delegația României a sosit în Turcia la bordul unei aeronave Spartan a Forțelor Aeriene. Încă de la coborârea pe pistă, unde au fost primiți cu onoruri de oficialii turci, Mirabela Grădinaru a optat pentru un ton optimist și îndrăzneț: o rochie galben-solar, de lungime medie, accesorizată minimalist cu o geantă albă. O alegere perfect adaptată protocolului de zi.

La dineul oficial oferit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan la Complexul Prezidențial Beștepe, partenera lui Nicușor Dan a impresionat. Pentru acest eveniment de gală, care a reunit cei mai puternici lideri ai lumii, Mirabela a ales o rochie lungă, de un albastru-turcoaz vibrant, definită de mâneci supradimensionate – un detaliu de design, care a atras atenția.

Dincolo de estetică, poziționarea la fotografia oficială de grup a confirmat importanța acordată delegației. Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au fost plasați strategic în rândul al doilea, chiar în spatele cuplului prezidențial turc, Emine și Recep Tayyip Erdogan, și imediat în spatele președintelui american Donald Trump. În prim-plan s-au aflat lideri marcanți precum Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Pedro Sanchez și noul secretar general al NATO, Mark Rutte.

Programul diplomatic continuă pe coordonate intense. În timp ce Nicușor Dan participă la sesiunile oficiale ale summitului, Mirabela Grădinaru urmează o agendă dedicată partenerilor de stat, fiind primită de Prima Doamnă a Turciei, Emine Erdogan, la Palatul Prezidențial Çankaya Köşkü, un spațiu recunoscut pentru rafinamentul evenimentelor pe care le găzduiește.

Mirabela Grădinaru, dezvăluiri despre cei doi copii pe care îi are cu Nicușor Dan

Nicușor Dan are o relație de aproape 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, dar nu sunt căsătoriți. Au împreună doi copii, Aheea și Antim.

Într-un interviu acordat recent, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, a vorbit despre cei doi copii pe care îi are cu acesta și despre faptul că amândoi s-au născut prematur.

„Viața amândurora s-a schimbat radical. Mă emoționez teribil când povestesc despre asta. Recunosc că înainte eram… aș putea să spun… superficială. Credeam că sănătatea este un dat. Că ne naștem sănătoși. Însă Aheea s-a născut prematur, iar primele trei luni de viață au însemnat multe vizite la medici, care suspectau diverse probleme de sănătate. A fost greu în acea perioadă și nu am reușit să mă bucur de copilul meu așa cum îmi imaginam la început că o voi face. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să trăiesc toate acele lucruri, ca să pot să prețuiesc cu adevărat viața. Să pot să înțeleg cu adevărat ce înseamnă binecuvântarea de a avea copii. Să înțeleg cu adevărat cât de mult ar trebui să-i respectăm pe părinții care au copii cu nevoi speciale”, a povestit Mirabela Grădinaru, în exclusivitate pentru Totuldespremame.ro.

Ea a mai dezvăluit că venirea pe lume a primului copil a schimbat mult relația cu partenerul ei.

„Dacă nu aș fi trăit acele emoții intense, nu știu dacă aș fi înțeles toate aceste lucruri cu tot sufletul, nu doar la nivel rațional. Aveam tot felul de supărări înainte de copii, chiar și în relația de cuplu – pentru că sunt momente în care discutăm și în contradictoriu -, dar după ce a apărut primul copil am realizat că erau doar mofturi”, a explicat.

Partenera Președintelui României a vorbit și despre nașterea prematură a băiețelului și problemele din sarcină.

„Mi-am dorit ca al doilea copil să fie născut la termen, dar tot prematur s-a născut și el. Și aici au fost, din nou, aceleași temeri… (…) Nu a mai fost aceeași teamă pe care am avut-o cu primul copil. (…) La el au fost și niște probleme gastrice. Până la șase luni de zile am dormit doar în șezut cu el. Pe el l-am ținut doar la verticală, pentru că avea reflux gastric foarte violent. Dar toate acestea au trecut, cu regim alimentar strict, căci n-am vrut să renunț la alăptare, și am vrut să elimin orice factor care ar fi putut să îi provoace refluxul. Nu se știa dacă era ceva fiziologic sau o intoleranță alimentară. Mi s-a cerut să renunț să-l mai alăptez, dar am considerat că trebuie să-mi ascult instinctul și mi-am zis că, dacă este ceva ce ține de mine (așa cum face fiecare părinte), o voi face. Sunt oameni care țin regim toată viața, așa că și eu voi putea să țin un regim alimentar atât timp cât e nevoie pentru ca el să fie alăptat”, a mai dezvăluit partenera lui Nicușor Dan.

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Foto: Profimedia

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