Andreea Ibacka, despre schimbările din viața ei de când a divorțat de Cabral. Ce a povestit actrița: „De câteva luni îmi…”

Andreea Ibacka a dezvăluit pe rețelele de socializare ce schimbări a făcut în stilul ei de viață.

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  de  Andreea Ilie
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După aproape două decenii împreună, Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că păreau un cuplu solid. Actrița și prezentatorul TV au împreună și doi copii, pe Namiko și Tiago. 

Andreea Ibacka, despre schimbările din viața ei

Andreea Ibacka a dezvăluit pe rețelele de socializare că în ultimul timp s-a concentrat mai mult pe propria ei persoană, dedicând o bună bucată de timp activităților fizice, sportului, iar acest lucru se vede.

„Uneori lumea laudă hainele: ‘vai, ce ținută!’.
Dar ce se vede cu adevărat este sportul. El merită complimente.
Eu n-am slăbit spectaculos, n-am avut niciodată multe kilograme. Diferența vine acum din antrenamentele constante. Mușchii schimbă postura, felul în care se așază hainele pe corp, energia și, mai ales, încrederea cu care le port”, a povestit ea.

Actrița a mărturisit că acordă mare importanță felului în care își programează antrenamentele.

„De câteva luni îmi programez antrenamentul (sală sau pilates) printre primele lucruri din agendă. Dacă îl las ‘când am timp’, nu-mi rămâne niciodată”, a mai zis ea.

Andreea Ibacka a lansat și un mesaj persoanelor care cred că activitatea fizică nu este importantă, subliniind faptul că sportul contează foarte mult pentru menținerea unei stări generale de bine.

„Dacă ești slabă și crezi că nu ai nevoie de sală, am fost și eu în clubul ăsta.
Dacă ești tânără, nu înseamnă că nu e cazul să-ți întreții corpul.
Sportul nu e doar despre cântar. E despre cum te simți în propriul corp.
Și cea mai bună investiție în haine este fix corpul pe care le pui.
Dacă tot investești în garderobă, investește și în tine.
Fă sport – constant, fără scurtături – pentru versiunea ta mai puternică, nu doar mai slabă.
Iar corpul îți va mulțumi în fiecare zi”.

Ce decizie a luat Andreea Ibacka după confirmarea divorțului de Cabral

Andreea și Cabral Ibacka s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească, și s-au căsătorit în anul 2011. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago, iar prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Recent, Andreea Ibacka a fost surprinsă într-o casă aflată în plină construcție, semn că ar fi decis să se mute după divorțul de fostul ei soț. Actrița nu a dezvăluit unde locuiește și nici nu a oferit detalii suplimentare despre presupusa schimbare din viața ei. Singurul mesaj transmis de vedetă a fost: „Viața pe șantier.”

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul pe 15 mai 2026

Andreea și Cabral Ibacka au transmis pe rețelele de socializare un mesaj comun prin care confirmă că divorțează. Cei doi au subliniat că decizia de a merge pe drumuri separate după mai bine de 18 ani împreună a fost luată de comun acord. 

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri exagerate despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. 

După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile.”

Andreea și Cabral Ibacka au luat decizia de a divorța după o perioadă în care, conform spuselor lor, au ajuns să se piardă unul pe celălalt. 

„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape.”

Andreea și Cabral Ibacka, apel la respectarea intimității în această perioadă

În mesajul lor, Andreea și Cabral Ibacka au punctat că vor ca în această perioadă foarte dificilă să le fie respectată dorința de a fi discreți. Cei doi vor continua să se ocupe împreună de creșterea copiilor pe care îi au împreună, Namiko și Tiago, și își doresc să le protejeze intimitatea.

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea.

Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Vă rugăm să nu mai căutați vinovați. Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit.”

La finalul mesajului, Cabral și Andreea Ibacka au recunoscut cu sinceritate că amândoi traversează un moment dificil. 

„Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre. Andreea & Cabral.”

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Foto: Instagram

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