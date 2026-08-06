Elena Vîșcu, despre divorțul de CRBL și cât de mult a afectat-o despărțirea pe fiica lor, Alessia: „A fost rău, și mutatul în Chișinău a fost…”

Elena Vîșcu a vorbit într-un interviu despre modul în care divorțul de CRBL a afectat-o pe fiica lor, Alessia.

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  de  Andreea Ilie
Elena Vîșcu și fiica ei, Alessia
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În urmă cu doi ani, CRBL și soția lui, Elena Vîșcu, au anunțat divorțul după 16 ani de căsnicie, dezvăluind acest lucru pe rețelele de socializare. Cuplul nu a dezvăluit motivele care au condus la separare, dar artistul și soția lui au afirmat că au analizat profund situația înainte de a lua această decizie importantă.

Elena Vîșcu, despre divorțul de CRBL

După divorțul de CRBL, Elena Vîșcu a luat decizia de a se muta din România împreună cu fiica ei și părea a avea o viață fericită, recent dezvăluind că are și o nouă relație.

Elena Vîșcu a devenit o prezență activă pe rețelele de socializare, unde este urmărită de un număr mare de fani. Ea dezvăluie adesea imagini din viața ei profesională, din vacanțe sau fotografii cu fiica ei.

Elena Vîșcu a vorbit într-un interviu despre modul în care divorțul de CRBL a afectat-o pe fiica lor, Alessia.

„Rău a fost. A fost rău. (n.r. – cum a făcut fiica ei față la divorț) A fost rău, și mutatul în Chișinău a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Nu știu ce să zic. Sunt niște relații. Sunt cea care: ‘Hai că e tata, hai că te vezi, hai că-i bine.’ Așa am fost mereu. Mie nu-mi place cearta, nu-mi place să mă cert și tot timpul există, știi cum, găsești partea aia la amândoi să fie bine”, a declarat ea într-un podcast.

Coregrafa a recunoscut că faptul că a avut parte de multă activitate în viața profesională a ajutat-o să depășească mai ușor momentul divorțului.

„Eu nu, eu nu m-am gândit prea mult. Eu am avut de treabă. Eu am fost pusă pe acțiune și asta m-a salvat. Și să știi că atunci când ești mai puțin bine începi să descoperi. Uite, la mine așa a fost cu spiritualitatea, cu tot felul de descoperiri pe care le-am învățat, cursuri pe care le-am făcut”, a mai povestit ea.

CRBL răspunde criticilor legate de divorțul de Elena Vîșcu

CRBL, care are în prezent o relație cu Olga Gușanu, a ales să pună punct speculațiilor care continuă să apară în jurul divorțului său de Elena Vîșcu. Artistul a transmis un mesaj clar, fără echivoc, dorind să închidă odată pentru totdeauna discuțiile nefondate despre viața sa personală.

Timp de aproape două decenii, CRBL și Elena Vîșcu au format unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc, având împreună o fiică, Alessia Ecaterina. În luna aprilie a anului 2024, cei doi au anunțat că cea mai bună cale este să își continue drumurile separat, păstrând însă o relație amiabilă pentru binele familiei.

Recent, artistul a simțit nevoia să clarifice public toate interpretările greșite care au circulat despre despărțirea lor. CRBL a dorit să le transmită celor care continuă să discute despre viața sa personală că multe dintre afirmațiile apărute în media nu reflectă realitatea.

„Mamă, în continuare voi vorbiți despre că am lăsat eu o femeie, că am lăsat eu o familie, că am lăsat eu, că am făcut eu, că am dres eu… Bă, nu ați fost mă lângă noi! Nu mai ascultați tot, că nu e așa. Eu nu îmi permit să vin să dau explicații sau să mă justific față de voi despre ce și cum a fost. Gata, subiectul s-a dus. Timpul vă va răspunde la multe întrebări.”, a fost mesajul tranșant transmis de CRBL.

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Foto: Instagram

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