Ce încasări și moșteniri are Mirabela Grădinaru. Partenera lui Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere

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Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan și mama celor doi copii ai acestuia, și-a făcut publice declarațiile de avere și de interese. Documentele au fost afișate pe site-ul Administrației Prezidențiale și oferă informații despre veniturile, proprietățile și datoriile sale.

Ce salariu a încasat Mirabela Grădinaru de la Automobile Dacia

Decizia a fost anunțată de șeful statului prin intermediul rețelelor de socializare.

„În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese”, a transmis Nicușor Dan.

Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru a obținut în anul fiscal precedent venituri salariale în valoare totală de 158.360 de lei de la Automobile Dacia SA. Raportată la cele 12 luni ale anului, suma corespunde unui venit mediu lunar de aproximativ 13.196 de lei. În document mai apar alocațiile celor doi copii, fiecare în valoare de 3.504 lei. Totodată, declarația de interese arată că partenera președintelui deține acțiuni Renault prin programele de acționariat destinate angajaților grupului, valoarea acestora fiind estimată la aproximativ 4.000 de euro.

Mirabela Grădinaru deține opt terenuri și cote din două case

La capitolul proprietăți imobiliare, Mirabela Grădinaru a declarat opt terenuri. Singurul cumpărat se află în comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov, are o suprafață de 1.152 de metri pătrați și îi aparține în totalitate. Celelalte șapte terenuri au fost dobândite prin moștenire. Șase dintre ele sunt situate în satul Zăpodeni, județul Vaslui, și au fost moștenite de la bunici. Un alt teren intravilan, aflat în municipiul Vaslui, provine din moștenirea primită de la tatăl său.

Partenera lui Nicușor Dan mai deține cote-părți din două case de locuit. Una dintre proprietăți se află în municipiul Vaslui, are 69 de metri pătrați, iar Mirabela Grădinaru deține o cotă de 3/16. Cea de-a doua casă este situată în Zăpodeni, are o suprafață de 84 de metri pătrați, iar cota declarată este de 5/16. Ambele imobile au fost moștenite de la tată și bunici. În declarație figurează și două autoturisme cumpărate: un Renault Clio fabricat în 2016 și un Opel Vectra din 1992.

Ce credite și investiții are partenera președintelui

Mirabela Grădinaru a menționat două conturi deschise la ING Bank și Banca Transilvania, fără sume înscrise în document. În schimb, aceasta a declarat un împrumut acordat în nume personal Asociației S.O.S. ORAȘUL, în valoare de 116.563 de lei. Potrivit declarației de interese, ea ocupă funcția de președintă în cadrul organizației.

La capitolul datorii sunt trecute două credite contractate la ING Bank. Unul dintre acestea are valoarea de 50.000 de lei, iar celălalt este în valoare de 1.760 de lei. Ambele au scadența în 2026.

Mirabela Grădinaru este partenera de viață a lui Nicușor Dan de mai mulți ani, iar cei doi au împreună doi copii, pe Aheea și Antim. Deși a preferat să rămână departe de lumina reflectoarelor, ea l-a însoțit pe actualul președinte la mai multe evenimente importante și apariții publice. Pe plan profesional, aceasta activează în cadrul Groupe Renault România și este implicată și în activitatea Asociației S.O.S. ORAȘUL, pe care o conduce în calitate de președintă.

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Foto: Profimedia

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