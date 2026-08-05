Valentina, fiica Salmei Hayek, îi critică actriței profilul de Instagram și stilul vestimentar: „Trebuie să dispară”

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Salma Hayek a fost ironizată fără menajamente de fiica ei în vârstă de 18 ani, Valentina, într-un dialog amuzant care a scos la iveală complicitatea dintre cele două. Actrița de 59 de ani o are pe Valentina împreună cu soțul ei, miliardarul francez François-Henri Pinault, cu care este căsătorită din 2009.

Pe măsură ce începe să intre în atenția publicului, adolescenta, considerată un „nepo baby”, și-a asumat misiunea de a-și iniția celebra mamă în subtilitățile vieții publice contemporane. În timpul apariției lor comune în seria de pe Instagram CARversations, Valentina a încercat să o învețe pe Salma Hayek cum să folosească rețelele sociale. Prima țintă a criticilor sale a fost descrierea din profilul de Instagram al actriței, formată dintr-un șir lung și greu de descifrat de emoji-uri, care amintește de postările publicate de Cher, în vârstă de 80 de ani.

„Trebuie să dispară”, i-a spus Valentina. „Îmi amintesc când ți-am văzut prima dată descrierea și m-am gândit: ‘Și-a pus telefonul în buzunar și nu și-a dat seama că era deschisă secțiunea „Editează descrierea’.” „Eu comunic foarte mult prin imagini, așa că îmi plac emoji-urile mele”, a insistat vedeta din From Dusk Till Dawn, fără să reușească să-și convingă fiica.

Valentina a vrut să știe de ce mama sa alesese simboluri aparent fără legătură între ele, precum o rață, o stea căzătoare, un tigru și o acadea. Hayek a explicat că Valentina folosise Instagram prin intermediul unui „cont pentru adolescenți”, care îi oferea măsuri suplimentare de protecție și conținut adaptat vârstei.

„Conținut potrivit vârstei, astfel încât să-ți poți forma propriul stil și propriile gusturi, pentru că ești foarte artistică, dar să rămâi totuși în limitele lucrurilor potrivite pentru vârsta ta”, a explicat actrița.

Valentina, critică la adresa stilului vestimentar al mamei sale

Cele două au fost filmate și în timp ce căutau haine vintage, ocazie cu care Valentina și-a exprimat dezaprobarea față de preferința mamei sale pentru imprimeuri florale puternice și animal print. La un moment dat, Hayek a renunțat să mai aștepte verdictul fiicei sale și a întrebat-o despre o rochie: „Dar aceasta este exclusă, nu-i așa?”

„Asta va fi întotdeauna exclusă. Are buzunare, mamă”, i-a răspuns Valentina.

Într-un interviu acordat revistei Elle pentru promovarea episodului CARversations, Salma Hayek a vorbit cu entuziasm despre relația apropiată pe care o are cu fiica sa.

„Am o fiică despre care știu că îmi poate spune orice. Nu trebuie să se abțină sau să simtă că va fi judecată. Poate să mă tachineze și poate pur și simplu să fie ea însăși. Este amuzantă… Este atât de frumos să facem activități împreună, să ne simțim bine și să fim fete împreună.'

Actrița a mărturisit că s-a obișnuit deja cu replicile neașteptate ale Valentinei.

„Sunt foarte puține lucruri care mă mai pot surprinde dintre cele pe care le spune Valentina, pentru că până acum m-am obișnuit să aud mereu lucruri neașteptate. Mă surprinde constant, așa că nu mă surprinde faptul că sunt mereu surprinsă.”

Cum încearcă Valentina să-și protejeze mama pe Instagram

În timp ce îi explica actriței cum să folosească mai bine Instagram, Valentina a început să blocheze anumite conturi.

„Eu întrebam: ‘De ce îmi apare asta?’, iar ea mi-a spus: ‘Nu, nu, nu. Mamă, hai să blocăm asta, asta, asta și asta’. Mă proteja, pentru că eu nu știam cum să fac acest lucru”, a povestit Salma Hayek.

Vedeta și-a stabilit însă propria limită: refuză să își verifice mesajele private, în ciuda încercărilor Valentinei de a o învăța cum să le acceseze.

„Faptul că nu le verific este propriul meu mod de a mă proteja și de a limita timpul pe care îl petrec pe Instagram. Puținele persoane care trebuie să dea de mine știu că trebuie să-mi trimită un mesaj pe telefon; altfel, poți rămâne acolo la nesfârșit”, a explicat ea.

foto: Getty Images

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