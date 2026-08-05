Spike, mesaj neașteptat după imaginile în care a fost surprins alături de Livia Eftimie în Grecia

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Spike a revenit în atenția publicului cu un mesaj ambiguu postat pe Instagram, la doar câteva zile după ce a fost surprins în vacanță alături de Livia Eftimie. Imaginile cu cei doi au alimentat speculațiile privind o posibilă împăcare, după separarea care ar fi avut loc în urmă cu câteva luni.

Spike, mesaj neașteptat după imaginile apărute cu Livia

Artistul a distribuit pe InstaStory o fotografie în care apar două aparate foto, unul Fujifilm și unul analog, alături de o cutie de film fotografic. Detaliul care le-a atras însă atenția urmăritorilor a fost melodia aleasă pentru a însoți postarea: „Paparazzi”, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale lui Lady Gaga.

„Baby, there’s no other superstar, you know that I’ll be…”, sunt versurile melodiei care apar și în imagine.

Cântecul face trimitere la celebritate, iubire și relațiile desfășurate permanent sub privirile publicului și ale presei. Din acest motiv, alegerea sa a fost interpretată de unii internauți drept o posibilă reacție a lui Spike la fotografiile recente din vacanță.

Spike și Livia Eftimie s-au împăcat

În vara anului 2023, Cătălin Bordea a dezvăluit faptul că el și soția lui, Livia Eftimie, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a confirmat despărțirea.

Fanii au fost surprinși când au aflat că Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a avut în perioada divorțului și o lungă perioadă după aceea o relație cu Spike, fostul cel mai bun prieten al comediantului. Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat faptul că au ales să-și urmeze fericirea și să lupte pentru relația lor, indiferent de opinia celor din jur, alții i-au criticat vehement. Relația dintre Livia și Spike ajunsese însă la final în urmă cu câteva luni.

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Dragostea pare să fi învins din nou speculațiile din spațiul public.

După o perioadă marcată de zvonuri privind o ruptură definitivă, Spike și Livia Eftimie au demonstrat că sentimentele dintre ei sunt mai vii ca niciodată. Cei doi au lăsat în urmă neînțelegerile și au fugit într-o vacanță romantică pe o insulă însorită din Grecia.

În ciuda mesajelor ambigue postate pe rețelele de socializare și a distanțării aparente din ultimele luni, realitatea arată o cu totul altă imagine. Imaginile recent apărute în presă îi înfățișează pe cei doi în ipostaze extrem de apropiate. Spike s-a arătat complet acaparat de partenera sa, oferindu-i gesturi pline de atenție și tandrețe pe plajă, semn că separarea temporară a fost doar o scurtă pauză de reflecție.

Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie

Spike a vorbit acum deschis despre relația cu Livia Eftimie negând faptul că el ar fi fost cel care a dus la destrămarea acestui cuplu. Mai mult, artistul susține că relația de prietenie dintre el și Cătălin Bordea se stinsese de mult timp.

„Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Sunt ferm convins că am avansat toată situația asta, dar nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă. Nu m-am dus să o trag de mână. Nu e ca și cum noi eram toți la club și după fugeam cu Livia. Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată. Eu și Cătălin eram de mult timp despărțiți. Eu am picat la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Lumea nu știe că Livia a intrat în depresie cronică cu certificat. Plângea în baie și Cătălin încă vorbea de soția lui frumos. Mi se pare că n-a fost fair față de Livia. N-a fost fair nici față de el”, a declarat Spike, la podcastul Fain și Simplu.

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Foto: Instagram

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