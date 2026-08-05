Spike, mesaj neașteptat după imaginile în care a fost surprins alături de Livia Eftimie în Grecia

Spike a publicat un mesaj ambiguu după ce a fost surprins în vacanță cu Livia Eftimie, alimentând zvonurile despre împăcarea lor.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Mesajul transmis de Spike
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Spike a revenit în atenția publicului cu un mesaj ambiguu postat pe Instagram, la doar câteva zile după ce a fost surprins în vacanță alături de Livia Eftimie. Imaginile cu cei doi au alimentat speculațiile privind o posibilă împăcare, după separarea care ar fi avut loc în urmă cu câteva luni.

Spike, mesaj neașteptat după imaginile apărute cu Livia

Artistul a distribuit pe InstaStory o fotografie în care apar două aparate foto, unul Fujifilm și unul analog, alături de o cutie de film fotografic. Detaliul care le-a atras însă atenția urmăritorilor a fost melodia aleasă pentru a însoți postarea: „Paparazzi”, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale lui Lady Gaga.

„Baby, there’s no other superstar, you know that I’ll be…”, sunt versurile melodiei care apar și în imagine.

Cântecul face trimitere la celebritate, iubire și relațiile desfășurate permanent sub privirile publicului și ale presei. Din acest motiv, alegerea sa a fost interpretată de unii internauți drept o posibilă reacție a lui Spike la fotografiile recente din vacanță.

Spike și Livia Eftimie s-au împăcat

În vara anului 2023, Cătălin Bordea a dezvăluit faptul că el și soția lui, Livia Eftimie, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a confirmat despărțirea.

Fanii au fost surprinși când au aflat că Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a avut în perioada divorțului și o lungă perioadă după aceea o relație cu Spike, fostul cel mai bun prieten al comediantului. Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat faptul că au ales să-și urmeze fericirea și să lupte pentru relația lor, indiferent de opinia celor din jur, alții i-au criticat vehement. Relația dintre Livia și Spike ajunsese însă la final în urmă cu câteva luni.

Vezi AICI imaginile!

Dragostea pare să fi învins din nou speculațiile din spațiul public.

După o perioadă marcată de zvonuri privind o ruptură definitivă, Spike și Livia Eftimie au demonstrat că sentimentele dintre ei sunt mai vii ca niciodată. Cei doi au lăsat în urmă neînțelegerile și au fugit într-o vacanță romantică pe o insulă însorită din Grecia.

În ciuda mesajelor ambigue postate pe rețelele de socializare și a distanțării aparente din ultimele luni, realitatea arată o cu totul altă imagine. Imaginile recent apărute în presă îi înfățișează pe cei doi în ipostaze extrem de apropiate. Spike s-a arătat complet acaparat de partenera sa, oferindu-i gesturi pline de atenție și tandrețe pe plajă, semn că separarea temporară a fost doar o scurtă pauză de reflecție.

Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie

Spike a vorbit acum deschis despre relația cu Livia Eftimie negând faptul că el ar fi fost cel care a dus la destrămarea acestui cuplu. Mai mult, artistul susține că relația de prietenie dintre el și Cătălin Bordea se stinsese de mult timp.

„Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Sunt ferm convins că am avansat toată situația asta, dar nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă. Nu m-am dus să o trag de mână. Nu e ca și cum noi eram toți la club și după fugeam cu Livia. Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată. Eu și Cătălin eram de mult timp despărțiți. Eu am picat la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Lumea nu știe că Livia a intrat în depresie cronică cu certificat. Plângea în baie și Cătălin încă vorbea de soția lui frumos. Mi se pare că n-a fost fair față de Livia. N-a fost fair nici față de el”, a declarat Spike, la podcastul Fain și Simplu.

Citește și:
Ce crede, de fapt, Răzvan Fodor, despre faptul că soția lui, Irina, este prezentatoarea „Asia Express' și „Chefi la cuțite': „Când a plecat ea…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Meghan Markle a împlinit 45 de ani. Cum și-a sărbătorit Ducesa de Sussex ziua de naștere
People
Meghan Markle a împlinit 45 de ani. Cum și-a sărbătorit Ducesa de Sussex ziua de naștere
Cezar Ouatu, dezvăluiri emoționante despre fetița lui. Tenorul a devenit tată pentru prima dată în urmă cu câteva zile: "O perfecțiune de copil..."
People
Cezar Ouatu, dezvăluiri emoționante despre fetița lui. Tenorul a devenit tată pentru prima dată în urmă cu câteva zile: "O perfecțiune de copil..."
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată pentru aspectul său fizic și i s-a reproșat că s-a îngrășat: "Îmi iubesc formele"
People
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată pentru aspectul său fizic și i s-a reproșat că s-a îngrășat: "Îmi iubesc formele"
Dana Rogoz, o nouă aventură în vacanța prin Europa cu trenul: "A fost o experiență cu adevărat impresionantă"
People
Dana Rogoz, o nouă aventură în vacanța prin Europa cu trenul: "A fost o experiență cu adevărat impresionantă"
Cât costă presupusele verighete purtate de Gigi Hadid și Bradley Cooper. Cei doi au alimentat zvonurile despre o posibilă căsătorie
People
Cât costă presupusele verighete purtate de Gigi Hadid și Bradley Cooper. Cei doi au alimentat zvonurile despre o posibilă căsătorie
Raluca Bădulescu, despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Cele două au participat la același sezon Asia Express: "Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate..."
People
Raluca Bădulescu, despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Cele două au participat la același sezon Asia Express: "Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate..."
Publicitate
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Vara care te schimbă: cum transformi fiecare amintire într-o poveste pe care o porți cu tine
Antena 1
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Ce diferență de vârstă există între Rareș Cojoc și noua lui iubită. Andreea Popescu era mai mare decât el
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă nu mănâncă niciodată împreună. Detalii neștiute din viața lor de cuplu
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic. Prietena ei, Olga Barcari, a povestit tot: „Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea”
Despărțirea momentului în România! Și-au spus adio după 2 copii și mulți ani împreună. „Sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui...”
Despărțirea momentului în România! Și-au spus adio după 2 copii și mulți ani împreună. „Sunt foarte ancorată în Dumnezeu. Am lăsat tot greul în mâinile Lui...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Prințesa Eugenie a Marii Britanii a devenit mamă pentru a treia oară. Prima imagine cu fetița ei
Prințesa Eugenie a Marii Britanii a devenit mamă pentru a treia oară. Prima imagine cu fetița ei
People

Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, au devenit părinți pentru a treia oară. Cei doi au anunțat venirea pe lume a unei fetițe și au publicat prima imagine cu nou-născuta.

+ Mai multe
Florin Ristei și noua iubită, în ipostază pasională pe internet. Cum s-au pozat cei doi
Florin Ristei și noua iubită, în ipostază pasională pe internet. Cum s-au pozat cei doi
People

Cei doi apar din ce în ce mai des împreună, iar cele mai recente imagini din vacanță i-au surprins pe fani.

+ Mai multe
Laura Cosoi și fiica ei nou-născută, Nina, au fost externate. Surpriza de care au avut parte acasă
Laura Cosoi și fiica ei nou-născută, Nina, au fost externate. Surpriza de care au avut parte acasă
People

Laura Cosoi și fiica ei nou-născută, Nina, au ajuns acasă și au fost întâmpinate de o surpriză emoționantă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC