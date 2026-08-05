Prințesa Eugenie a Marii Britanii a devenit mamă pentru a treia oară. Prima imagine cu fetița ei

Prințesa Eugenie și soțul ei, Jack Brooksbank, au devenit părinți pentru a treia oară. Cei doi au anunțat venirea pe lume a unei fetițe și au publicat prima imagine cu nou-născuta.

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  de  ELLE.ro
Prințesa Eugenie a Marii Britanii a devenit mamă pentru a treia oară. Prima imagine cu fetița ei

Prințesa Eugenie a anunțat venirea pe lume a celui de-al treilea copil al său, o fetiță, pe care o are împreună cu soțul ei, Jack Brooksbank.

Fiica cea mică a lui Andrew Mountbatten-Windsor și a lui Sarah Ferguson a publicat pe rețelele sociale și prima fotografie cu nou-născuta, îmbrăcată într-un costumaș roz pastel și cu o căciuliță albastră decorată cu inimioare și fluturi.

„Jack și cu mine suntem extrem de fericiți să anunțăm venirea pe lume a fetiței Brooksbank! Suntem îndrăgostiți până peste cap de fetița noastră”, a scris Eugenie, în vârstă de 36 de ani, pe Instagram.

Prințesa a născut luni seară, într-un spital din Lisabona, Portugalia, potrivit Palatului Buckingham. Fetița a cântărit la naștere aproximativ trei kilograme. Regele, Regina și ceilalți membri ai Familiei Regale ar fi încântați de veste.

Cum a început povestea lor de dragoste

Eugenie și Jack, căsătoriți din octombrie 2018, mai au doi fii: August, născut în februarie 2021, și Ernest, venit pe lume în mai 2023. Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni, într-o stațiune de schi din Verbier, Elveția.

„Ne-am cunoscut când eu aveam 20 de ani, iar Jack 24, și ne-am îndrăgostit. Avem aceleași pasiuni și aceeași poftă de viață”, declara Eugenie pentru BBC după logodnă.

Jack Brooksbank a urmat cursurile școlii private Stowe din Buckinghamshire, după care și-a început cariera în industria ospitalității. A fost managerul clubului londonez Mahiki și a lucrat ca ambasador în Regatul Unit pentru Casamigos, marca de tequila fondată de George Clooney și Rande Gerber.

Cei doi s-au logodit după șapte ani de relație, în timpul unei vacanțe în Nicaragua, și s-au căsătorit pe 14 octombrie 2018, la Capela St. George de la Castelul Windsor.

Pentru ceremonie, Eugenie a purtat o rochie creată de Peter Pilotto și Christopher De Vos, care i-a lăsat la vedere cicatricea rămasă în urma operației de scolioză. Ținuta a fost completată de tiara Greville Emerald Kokoshnik, estimată la aproximativ 10 milioane de euro și împrumutată de la Regina Elisabeta a II-a.

Nașterea primilor doi copii

Primul fiu al cuplului, August, s-a născut pe 9 februarie 2021, la Portland Hospital din Londra. Vestea a fost confirmată atunci printr-un comunicat al Palatului:

„Alteța Sa Regală Prințesa Eugenie a născut în siguranță un fiu astăzi, 9 februarie 2021, la ora 08:55, la Portland Hospital. Jack Brooksbank a fost prezent. Regina, Ducele de Edinburgh, Ducele de York, Sarah, Ducesa de York, precum și domnul și doamna George Brooksbank au fost informați și sunt încântați de această veste.”

La venirea pe lume a celui de-al doilea băiat, Prințesa Eugenie a făcut anunțul pe Instagram, publicând o fotografie în care August își privea frățiorul în pătuț.

„Jack și cu mine vrem să vă anunțăm că băiețelul nostru, Ernest George Ronnie Brooksbank, a venit pe lume pe 30 mai 2023, la ora 08:49, cântărind 3,2 kilograme. A fost numit după stră-stră-străbunicul său George, după bunicul său George și după bunicul meu Ronald. Augie adoră deja să fie fratele mai mare.”

Atât August, cât și Ernest s-au născut la Portland Hospital, aceeași unitate medicală în care au venit pe lume Eugenie și sora sa. Fetița cuplului s-a născut însă la Lisabona, unde familia locuiește o parte din timp.

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foto: Getty Images

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