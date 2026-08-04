Cât costă studiile la facultatea din Milano unde va merge fiica Ancăi Serea. Taxele ajung la zeci de mii de euro

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Anca Serea se pregătește pentru o schimbare importantă în familie. Fiica sa, Sarah, a fost admisă la Istituto Marangoni din Milano și urmează să locuiască în Italia în următorii trei ani. Vedeta a mers recent în orașul italian pentru a vedea apartamentul în care aceasta va sta pe durata studiilor.

Fiica Ancăi Serea se mută la Milano pentru studii

În urmă cu aproximativ o săptămână, Anca Serea le dezvăluia urmăritorilor că pornește spre Milano cu trenul, în timp ce restul familiei a ales avionul. Ajunsă la destinație, fosta prezentatoare de la Prima TV a publicat mai multe imagini din vacanță și a vorbit despre lucrurile pe care le consideră cu adevărat importante, mărturisind că familia reprezintă cea mai mare bogăție a sa. Mesajul a primit numeroase reacții din partea internauților.

„Respect și admirație pentru oamenii care înțeleg adevărata valoare a bogăției” și „Aveți dreptate, dar și fără bani este foarte greu” au fost câteva dintre comentariile acestora.

Călătoria în Italia nu a fost doar o vacanță, ci a avut și un scop important. Anca Serea și familia sa au vizitat viitoarea locuință a lui Sarah, care va studia timp de trei ani la Istituto Marangoni Milano. Pentru vedetă, momentul a venit cu sentimente contradictorii. Pe de o parte, este bucuroasă și mândră de reușita fiicei sale, iar pe de altă parte se gândește cu emoție la despărțirea de aceasta.

„Sunt momente pe care un părinte și le imaginează ani la rând, dar pentru care nu este niciodată cu adevărat pregătit… Ieri am vizitat apartamentul în care Sarah va locui în următorii trei ani în Milano. O zi pe care am așteptat-o cu emoție și care mi-a amintit, încă o dată, că toate sacrificiile făcute pentru copiii noștri au un rost. Ei cresc, își iau zborul, iar noi rămânem mereu locul pe care îl vor numi acasă. Am mari emoții și sunt convinsă că pentru noi nu va fi simplu, însă sunt mândră de ea și recunoscătoare că va începe acest nou capitol la Istituto Marangoni Milano”, a scris Anca Serea pe Instagram.

Orașul Milano avea deja o semnificație specială pentru familie, însă admiterea lui Sarah îi oferă acum o dimensiune cu totul nouă. Vizitarea apartamentului a transformat planurile și pregătirile din ultimele luni într-o realitate, după cum a povestit vedeta.

„Astăzi nu am vizitat doar orașul. Am vizitat locul în care începe un nou capitol pentru Sarah. Misiunea zilei: să vizităm apartamentul în care Sarah va sta în următorii 3 ani. Milano este un oraș pe care îl iubim. Dar, de astăzi, va avea o însemnătate cu totul diferită pentru familia noastră. Până acum, totul părea un vis: admiterea, pregătirile, planurile… Astăzi a devenit realitate. Ca mamă simt în același timp mândrie și un mic gol în suflet. Cred că cele două merg întotdeauna împreună. Mi-am dorit mereu ca fiecare dintre copiii mei să aibă curajul să își urmeze drumul, chiar dacă asta înseamnă mari eforturi financiare și că ei vor fi departe de casă. Aici va începe aventura ei la Istituto Marangoni, o școală la care a visat dintotdeauna. Astăzi, privind acest apartament, mi-am dat seama că nu este doar despre patru pereți. Este locul din care își va construi independența și viitorul. Nu este întotdeauna ușor. Dar educația este una dintre cele mai valoroase investiții pe care le putem face pentru copiii noștri. Sunt mândră de Sarah. Pentru perseverența ei, pentru curajul de a ieși din zona de confort și pentru că nu a renunțat la visul ei”, a mai spus vedeta pe internet.

Cât costă studiile lui Sarah în Italia

Admiterea la cunoscuta instituție din Milano presupune și un efort financiar considerabil. Potrivit informațiilor publicate de PRO TV, studenții din Uniunea Europeană achită o taxă anuală de școlarizare în valoare de 21.550 de euro, la care se adaugă o taxă de înscriere de 4.000 de euro.

Pentru cei trei ani de studiu, costurile de școlarizare ar depăși astfel 68.000 de euro. Suma nu include chiria apartamentului, întreținerea, transportul și celelalte cheltuieli necesare traiului în Milano. În ciuda costurilor și a distanței, Anca Serea consideră că educația este una dintre cele mai importante investiții pe care un părinte le poate face. Vedeta este mândră că Sarah a avut curajul să își urmeze visul și să înceapă un capitol nou departe de casă.

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Foto: Arhiva ELLE

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