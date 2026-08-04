Ce se întâmplă cu casa din Franța a cuplului George și Amal Clooney, pe care cei doi au fost forțați să o evacueze. Anunțul făcut de primarul localității

George Clooney și Amal Clooney, alături de gemenii lor în vârstă de nouă ani, Ella și Alexander, au fost evacuați împreună cu aproximativ 600 de locuitori

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  de  Andreea Ilie
Ce se întâmplă cu casa din Franța a cuplului George și Amal Clooney, pe care cei doi au fost forțați să o evacueze. Anunțul făcut de primarul localității

George și Amal Clooney au fost nevoiți să își evacueze locuința din Franța din cauza incendiilor de vegetație care continuă să facă ravagii în mai multe țări din Europa.

Cei doi, împreună cu gemenii lor în vârstă de 9 ani, Alexander și Ella, locuiesc în orașul Brignoles, situat în regiunea Provence-Alpes-Côte dAzur, din sud-estul Franței. În prezent, locuința lor se află într-una dintre numeroasele zone afectate de incendiile de vegetație care se extind în Franța, Spania, Italia și Grecia.

Soții Clooney și-au anunțat evacuarea printr-o scrisoare adresată primarului din Brignoles, lucru confirmat de un reprezentant al actorului.

„Dragă Didier, în acest moment nu avem nicio idee dacă frumoasa noastră casă va reuși să treacă cu bine peste acest moment cumplit”, începe scrisoarea.

„În timp ce evacuăm Brignoles, vrem să subliniem două lucruri: în primul rând, sperăm că tu și locuitorii orașului nostru sunteți în siguranță, iar în al doilea rând, Amal și cu mine ne angajăm să ne asigurăm că, indiferent ce se va întâmpla cu satul nostru, vom rămâne parte din această comunitate și vom contribui la refacerea ei”, continuă scrisoarea. „Iubim Brignoles și pe prietenii noștri care locuiesc aici.”

Incendiile de vegetație din Franța au ajuns în prezent să afecteze o suprafață de patru ori mai mare decât cea a Parisului, relatează Associated Press.

Ce se întâmplă cu casa din Franța a cuplului George și Amal Clooney

După ce George Clooney și Amal Clooney, alături de gemenii lor în vârstă de nouă ani, Ella și Alexander, au fost evacuați împreună cu aproximativ 600 de locuitori, primarul localității a venit cu o actualizare importantă. Primarul din Brignoles, Didier Brémond, a confirmat că toți locuitorii se pot întoarce la casele lor.

„După-amiaza a fost liniștită. Pompierii au menținut o supraveghere permanentă. Au fost observate câteva coloane de fum (unii dintre dumneavoastră este posibil să le fi văzut)”, a scris acesta pe Facebook, alături de fotografii care surprind distrugerile provocate de incendiu în regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur.

„În această seară și pe parcursul nopții, monitorizarea continuă. Elicopterele rămân în zonă pentru supraveghere până la lăsarea întunericului și pentru a stinge eventualele focare care ar putea reapărea. Astăzi am vizitat diferitele zone afectate de incendiu și m-am întâlnit cu o parte dintre proprietari. În această seară, toți locuitorii din Brignoles s-au putut întoarce acasă”, a confirmat acesta.

George, în vârstă de 64 de ani, și Amal Clooney, de 48 de ani, și-au păstrat întotdeauna viața personală departe de ochii publicului. Totuși, într-un interviu acordat revistei Esquire în octombrie 2025, actorul a vorbit despre decizia de a-și stabili reședința principală la o fermă din Franța. George deține, de asemenea, o proprietate în Anglia, o vilă pe malul Lacului Como, în Italia, precum și o altă locuință în apropierea familiei sale din statul american Kentucky.

„O bună parte din copilăria mea s-a desfășurat la o fermă și, când eram mic, uram complet ideea de a trăi acolo”, a explicat el. „Dar acum, pentru copii, este altfel. Nu stau tot timpul pe iPad-uri, știi? Iau cina alături de adulți și trebuie să își strângă farfuriile după masă. Au o viață mult mai bună.”

Actorul a recunoscut că era „îngrijorat de ideea de a ne crește copiii în Los Angeles, în cultura Hollywood-ului”.

„Am simțit că nu ar fi avut niciodată parte de o șansă corectă în viață”, a spus el. „În Franța, oamenilor nu prea le pasă de celebritate. Nu vreau ca ei să trăiască mereu cu grija paparazzilor. Nu vreau să fie comparați cu copiii celebri ai altora.”

Cu câteva luni înainte, în februarie 2025, George Clooney declara pentru The New York Times că nu și-ar fi imaginat niciodată că reședința lor principală va fi o casă la țară.

„Crescând în Kentucky, tot ce îmi doream era să plec de la fermă, să scap de acel stil de viață”, a spus el. „Acum mă regăsesc din nou trăind astfel. Conduc un tractor și fac toate lucrurile acestea. Este cea mai bună șansă de a avea o viață normală.”

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Foto: Getty

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