Gigi Hadid și Bradley Cooper s-au căsătorit în secret? Detaliul care a atras atenția la Paris

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S-au căsătorit în secret Gigi Hadid și Bradley Cooper? Modelul, în vârstă de 31 de ani, și actorul, în vârstă de 51 de ani, au fost surprinși purtând ceea ce par a fi verighete pe degetul inelar, în timpul unei apariții de luni, 3 august. Cei doi aveau noile bijuterii pe inelarul mâinii stângi în timp ce se plimbau ținându-se de mână prin Paris.

În fotografii, Hadid și Cooper apar zâmbitori în timpul plimbării. Cei doi aveau sticle de apă identice și purtau ținute sport și ochelari de soare.

Apariția vine la doar o lună după ce cuplul a participat la nunta lui Taylor Swift, una dintre cele mai bune prietene ale lui Hadid, cu Travis Kelce. Evenimentul a avut loc vineri, 3 iulie, la Madison Square Garden din New York.

De când au fost asociați pentru prima dată pe plan sentimental, în 2023, Hadid și Cooper și-au ținut relația departe de atenția publicului, cu excepția câtorva postări ocazionale pe rețelele de socializare. Zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste au apărut la începutul lunii octombrie 2023, când cei doi au fost văzuți luând masa împreună la restaurantul Via Carota din West Village, New York.

Aproximativ un an și jumătate mai târziu, în mai 2025, și-au oficializat relația pe Instagram, după ce Hadid a publicat o fotografie în care se sărutau la petrecerea organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 30 de ani.

În primăvara acelui an, Hadid a făcut declarații rare despre relația cu starul din „Maestro”, într-un interviu acordat revistei Vogue. Ea a descris legătura lor drept „o dinamică foarte romantică și fericită”, deși a recunoscut că celebritatea lor a adus și unele provocări.

„Să găsești pe cineva care se află într-un punct al vieții în care știe ce își dorește și ce merită, iar amândoi să lucrați separat cu voi înșivă pentru ca apoi să vă reuniți și să fiți cei mai buni parteneri posibil… Pur și simplu mă simt foarte norocoasă”, a declarat ea pentru numărul din aprilie 2025 al revistei.

Aceasta a adăugat: „Îl respect enorm ca artist și simt că îmi oferă atât de multe: încurajare și, pur și simplu, încredere.”

Atât Cooper, cât și Hadid au câte un copil. Modelul o are pe fiica sa, Khai, în vârstă de cinci ani, din relația cu Zayn Malik, iar actorul o are pe Lea De Seine, în vârstă de nouă ani, din relația cu Irina Shayk. O sursă a declarat pentru PEOPLE, în ianuarie 2025, că cele două fetițe au petrecut „timp împreună”.

„Este foarte drăguț”, a continuat sursa, în timp ce o altă persoană apropiată cuplului a adăugat: „Sunt ocupați cu munca, dar își prioritizează atât relația, cât și fiicele.”

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foto: Getty Images

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