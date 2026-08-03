Ilinca Vandici, vacanță superbă alături de noul partener. Ce imagini a publicat vedeta

Ilinca Vandici se bucură de o vacanță spectaculoasă, iar imaginile publicate recent sunt dovada că vedeta traversează o perioadă fericită în plan personal.

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  de  ELLE.ro
Ilinca Vandici în vacanță
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Ilinca Vandici se bucură de o perioadă frumoasă în plan personal, la trei ani după despărțirea de Andrei Neacșu, tatăl fiului său. Prezentatoarea de la Kanal D ar avea un nou partener, însă a ales să nu ofere detalii despre identitatea acestuia și să-și păstreze relația departe de atenția publicului.

Ilinca Vandici, imagini din vacanță

Vedeta s-a aflat în vacanță și a împărtășit cu urmăritorii săi câteva imagini din călătorie. Una dintre experiențele care au impresionat-o a fost o plimbare cu elicopterul, care i-a oferit ocazia să admire de la înălțime peisajele spectaculoase ale destinației.

Prezentatoarea a publicat pe rețelele sociale un scurt videoclip realizat în timpul zborului, alături de un mesaj despre bucuria de a descoperi locuri noi.

„Viața devine mai frumoasă cu fiecare loc descoperit și cu fiecare experiență trăită”, a scris Ilinca Vandici pe contul de Instagram, alături de un clip scurt.

Chiar dacă împărtășește imagini din călătoriile sale, vedeta evită să-și expună relația. Ilinca Vandici nu a confirmat public identitatea bărbatului alături de care și-ar petrece vacanța.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Ilinca Vandici ar forma un cuplu cu Bogdan Boitor. Acesta este fiul lui Vasile Boitor, fostul primar al comunei Asuaju de Sus. Până acum, prezentatoarea nu a confirmat aceste informații și nici nu a făcut declarații despre actualul său partener.

Ilinca Vandici, fotografiată împreună cu presupusul ei partener

După divorțul de Andrei Neacșu, Ilinca Vandici a fost discretă cu viața ei personală și nu s-a afișat în compania vreunui iubit. Însă, în luna octombrie a anului 2025, prezentatoarea TV a fost văzută alături de presupusul ei partener, care ar fi Bogdan Boitor, fiul lui Vasile Boitor, fost primar al localității Asuaju de Sus, județul Maramureș. Cei doi au fost fotografiați de către paparazzi la plecarea spre aeroport și erau însoțiți și de către Zian, fiul Ilincăi Vandici.

Vezi AICI imaginile cu Ilinca Vandici și Bogdan Boitor.

Bogdan Boitor a fost implicat în politică, pentru că a candidat pentru un loc în Camera Deputaților din partea unui partid, dar nu a avut voturile necesare pentru a ajunge în Parlament. Până acum, prezentatoarea TV nu a confirmat dacă într-adevăr formează un cuplu alături de el.

Ilinca Vandici, confesiuni despre despărțirea de tatăl fiului ei

Într-un interviu, Ilinca Vandici a vorbit despre separarea de fostul ei soț. Prezentatoarea TV nu a ascuns faptul că divorțul de Andrei Neacșu că a fost dificil.

„E normal ca o separare să fie dureroasă și e foarte sănătos să accepți acea stare, acele emoții, să le înțelegi, nu să disimulezi… Disimularea îți poate aduce posibilitatea să te scoți din starea care nu-ți place pentru un timp, însă acea stare nu dispare, rămâne acolo cu tine oriunde te-ai duce și orice ai face. Ba mai mult, poți chiar să o îngropi, dar asta te va duce la îngreunarea bagajului cu emoții reprimate și, la un moment dat, când poate te aștepți cel mai puțin, ele vor ieși toate la suprafață”, a spus Ilinca Vandici pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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