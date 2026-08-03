Nadia Comăneci, omagiată de Universitatea din Montreal, orașul unde a scris istorie în gimnastică. Ce distincție a primit celebra sportivă: „Sunt foarte emoționată și recunoscătoare”

Nadia Comăneci, care este originară din Onești, a revenit la Montreal pentru a sărbători 50 de ani de la Jocurile Olimpice din 1976.

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  de  Andreea Ilie
Nadia Comăneci la Montreal (1)
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Nadia Comăneci a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice.

Universitatea din Montreal i-a acordat Nadiei Comăneci titlul de Doctor Honoris Causa

Universitatea din Montreal i-a acordat fostei mari gimnaste titlul de Doctor Honoris Causa, în cadrul celebrărilor care marchează 50 de ani de la Jocurile Olimpice din 1976.

„Universitatea din Montreal i-a acordat astăzi un titlu de Doctor Honoris Causa Nadiei Comăneci, o figură legendară a gimnasticii artistice și o emblemă a Jocurilor Olimpice de la Montreal din 1976. La doar 14 ani, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din istorie care a obținut nota perfectă de 10,00 la Jocurile Olimpice, redefinind pentru totdeauna standardele acestui sport. Cariera sa excepțională, marcată de numeroase succese internaționale, precum și angajamentul său neclintit față de mișcarea olimpică și dezvoltarea gimnasticii continuă să inspire generații de sportivi din întreaga lume”, au transmis reprezentanții Universității din Montreal.

Nadia Comăneci a primit această distincție în cadrul unei ceremonii speciale care a fost organizată la complexul CEPSUM, evenimentul având loc alături de copiii care participă la o tabără de vară inspirată din universul olimpic.

„Aceasta este a zecea mea medalie olimpică”, a transmis Nadia Comăneci, după primirea titlului de Doctor Honoris Causa.

Nadia Comăneci, care este originară din Onești, a revenit la Montreal pentru a sărbători 50 de ani de la Jocurile Olimpice din 1976, unde, la doar 14 ani, a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii.

„Sunt foarte emoționată și recunoscătoare pentru această onoare. Montréal va avea întotdeauna un loc special în inima mea. Aici s-a schimbat viața mea acum 50 de ani, iar faptul că mă aflu din nou aici pentru a primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea Université de Montréal înseamnă enorm pentru mine. Primesc această distincție cu multă recunoștință și sper ca povestea mea să le reamintească tinerilor că, prin muncă, pasiune și încredere, visele pot deveni realitate”, a declarat Nadia pentru Libertatea.

Nadia Comăneci, declarații la 50 de ani de la performanța de la Montreal

Pe 18 iulie 2026 s-au împlinit 50 de ani de la performanța înregistrată de Nadia Comăneci, atunci când a obținut prima notă de 10 din istoria olimpică a gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. În aceeași zi, a fost inaugurată o sală de gimnastică din Otopeni care îi poartă numele, care a fost construită de Fundația Ion Țiriac. Cu ocazia celor două momente cu semnificație specială, Nadia Comăneci a făcut declarații emoțioanante despre ziua care avea să îi schimbe toată viața. 

„18 iulie a fost și va fi întotdeauna cea mai emoționantă zi din viața mea, pentru că a fost un moment istoric. Mi-am văzut întreaga viață prin acest film și cu emoție am privit această fetiță care a crescut aici, s-a dezvoltat aici, a avut opțiuni să facă sport și este excepțional să văd asemenea sală care s-a ridicat în câteva luni, fără să cred că așa ceva se poate face într-un timp atât de scurt”, a spus Nadia Comăneci, conform Agerpres

Legendara campioană și-a amintit de ziua în care a luat primul 10 din istoria gimnasticii la Olimpiadă.

„Azi dimineață când m-am trezit, am avut aceiași fiori ca acum 50 de ani la Montreal. Acest exercițiu este cel impus și împreună cu antrenorii ne gândeam ce putem să facem noi ca acel exercițiu să fie mai bine decât cel impus. Și m-am gândit ca la fiecare element să adaug un balans mai mare. Eu l-am numit „atingerea Nadiei.” Și asta m-a ajutat să trec de la 9,90 la 10. Dar eu când am aterizat nu m-am uitat la notă, mă gândeam că vine bârna și îmi era foarte frică.”

Foto: Profimedia, Getty

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