Laura Cosoi, noi dezvăluiri despre nașterea celui de-a cincilea copil. Ce a povestit despre micuța Nina: „Nu mai pot de drag și de emoții…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Pe 30 iulie 2026, Laura Cosoi a născut o fetiță! Actrița a devenit mamă pentru a cincea oară și a ales prenumele Nina pentru micuță.

Laura Cosoi, noi dezvăluiri despre nașterea celui de-a cincilea copil

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a vorbit pe larg despre venirea pe lume a micuței Nina. Actrița a adus pe lume o fetiță, a cincea, care s-a născut pe 30 iulie 2026.

„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională… Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară. Travaliul nu este întotdeauna ușor. Este, fără îndoială, o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar, în același timp, te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi”, a povestit ea.

Actrița a dezvăluit cu această ocazie și mai multe imagini realizate în maternitate, în care apare alături de micuța Nina și soțul ei, Cosmin Curticăpean.

„A cincea naștere a venit, cum este și normal, cu bucurie, dar cu emoții. Știam că Nina este măricică, a fost pe tot parcursul sarcinii și, chiar dacă aveam experiența celei de-a patra nașteri cu Aida, care a avut 4.100 g, nu știam cum va fi dacă a cincea fetiță va fi și mai măricică.”, a mai zis ea.

Laura Cosoi a povestit că soțul ei i-a fost alături pe tot parcursul nașterii, iar travaliul a durat aproape trei ore.

„Nina a ales să vină pe lume pe 30 iulie, la aproape 41 de săptămâni, pe cale naturală, cântărind 4.400 grame și măsurând 55 cm. A fost o naștere blândă, exact așa cum ne-am dorit, iar astăzi, după cinci nașteri, sunt mai convinsă ca oricând că, dincolo de siguranța mamei și a copilului, cel mai important este să ai alături oamenii în care ai deplină încredere. Alături de noi a fost Cosmin, alături de care am parcurs travaliul de aproximativ 3 ore. A durat 4 ore de când am ajuns dimineața la maternitate și până am ținut-o pe Nina în brațe”.

Vedeta a mărturisit că este foarte emoționată și așteaptă cu multă nerăbdare momentul în care celelalte patru fetițe ale ei o vor cunoaște pe micuța Nina.

„Acum ne bucurăm de viață în formula de șapte și trăim cu emoție fiecare clipă alături de Nina. (…) Urmează unul dintre cele mai emoționante momente: întâlnirea dintre surioare și Nina! Nu mai pot de drag și de emoții… știu că vor fi lacrimi de bucurie și această întâlnire o amintire profundă, pe viață”, a mai zis ea.

Ce declarații a făcut Laura Cosoi înainte de naștere

Cu doar câteva zile înainte de a deveni mamă pentru a cincea oară, Laura Cosoi a făcut confesiuni emoționante despre acest moment important din viața ei. Actrița povestea cu multă emoție despre cât de nerăbdătoare este ca fiica ei să vină pe lume.

„Există un timp ciudat la sfârșitul unei sarcini. In perioada aceasta dintre „încă” și „în sfârșit”.

Un timp în care inima trăiește în două direcții deodată.

O parte din mine ar mai vrea să rămână aici, în lumea asta în care încă suntem una. Să-i mai simt mișcările doar eu, să-i vorbesc în liniște, să o port cu mine peste tot. Pentru că, oricât de grea ar fi devenit așteptarea, știu că odată cu nașterea se încheie și capitolul acesta absolut miraculos…

Cealaltă parte a mea abia mai are răbdare. Vreau să o strâng în brațe. Să-i privesc chipul pe care mi l-am imaginat de atâtea ori. Să-i simt mirosul acela pe care îl au doar copiii veniți de curând pe lume. Să-i descopăr fiecare gest, fiecare expresie, fiecare bucățică din ea.

Și poate că asta este frumusețea ultimelor zile de așteptare: faptul că nu trebuie să aleg între cele două sentimente. Pot să le trăiesc pe amândouă. Să iubesc ceea ce încă este și, în același timp, să ma bucur pentru ce urmeaza …

Te așteptăm, fetița noastră draga. Fără grabă, dar cu toată dragostea din lume.”

Citește și:

Nicole Cherry, despre decizia de a deveni mamă la doar 22 de ani. Ce a povestit abia acum artista: „Cumva mi-am calculat toate aceste lucruri…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro