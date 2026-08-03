Adelina Pestrițu, petrecere tematică pentru aniversarea fiicei ei. Ce surpriză spectaculoasă i-a pregătit lui Zeny: „Așa cum și-a dorit…”

Adelina Pestrițu a sărbătorit aniversarea de 8 ani a fiicei sale printr-o petrecere tematică de Formula 1, inspirată de marea pasiune a lui Zeny.

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  de  ELLE.ro
Petrecerea Zenaidei (1)
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Adelina Pestrițu a transformat aniversarea de 8 ani a fiicei sale într-o experiență inspirată de universul Formulei 1. Pasionată de acest sport, Zeny a avut parte de decoruri tematice, numeroase surprize și chiar de o mașină de curse adevărată.

Zeny și-a sărbătorit aniversarea într-un decor inspirat de Formula 1

În fiecare an, Adelina Pestrițu acordă o atenție deosebită zilei de naștere a fiicei sale. De această dată, creatoarea de conținut a construit întreaga petrecere în jurul uneia dintre cele mai mari pasiuni ale micuței.

Conceptul evenimentului, intitulat „8 sounds like Fast and Fabulous”, a făcut trimitere atât la vârsta sărbătoritei, cât și la pasiunea ei pentru competițiile automobilistice. Atmosfera unei curse a fost recreată prin elemente tematice și activități pregătite special pentru invitați. Cea mai importantă surpriză a fost aducerea unei mașini adevărate de Formula 1, pe care Zeny și-o dorise foarte mult. Adelina Pestrițu a povestit că fiica sa urmărește acest sport și îi cunoaște pe piloții care participă în campionat.

„Zenaida are la ziua ei o mașină de Formula 1 adevărată, așa cum și-a dorit. Este pasionată de F1, știe toți piloții, iar acesta a fost visul ei. Astăzi, când ea a împlinit 8 ani, visul a devenit realitate. Te iubim, Zeny!”, a transmis Adelina Pestrițu.

Petrecerea a inclus curse și un spectacol de artificii

Decorul a fost completat de numeroase baloane roz, personaje din desene animate și un candy bar amenajat în ton cu tema aniversării. Pentru invitați au fost pregătite și mai multe preparate, dar și activități inspirate de atmosfera unei competiții. Distracția a continuat cu întreceri de Formula 1 organizate special pentru participanți. Adelina Pestrițu i-a transmis fiicei sale un mesaj emoționant cu această ocazie:

„Poate nu ne-ați crezut, dar chiar am făcut și curse de Formula 1. La mulți ani, fetița noastră bună! Să fii mereu cu zâmbetul pe buze. Ești iubită, apreciată și mereu pe primul loc”, a mai spus Adelina.

Seara s-a încheiat cu aducerea tortului aniversar, moment însoțit de un spectacol de artificii.

Petrecerea a avut loc la scurt timp după ce Adelina Pestrițu s-a întors din Turcia, unde a participat la filmările noii emisiuni „Burlacii: Foc în Paradis”, care urmează să fie difuzată de PRO TV. După încheierea proiectului, vedeta și-a îndreptat întreaga atenție către aniversarea fiicei sale și surprizele pregătite pentru aceasta.

Vedeta a trecut și printr-o mică urgență vestimentară, nefiind sigură care va fi ținuta ei de la eveniment.

„Vreau să vă spun că sunt în situația în care am dat dress code pentru petrecere și fix eu nu am ținută pentru petrecere. Și nu am nicio idee cu ce să mă îmbrac. Sunt încă în Turcia. La noapte am avion spre România. Totul e pus la punct, petrecerea e pregătită de acum trei luni, Zeny are ținută, dar eu nu am ținută pentru petrecere. Dar nici nu contează”, a spus Adelina Pestrițu.

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Foto: PR, Arhiva ELLE

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