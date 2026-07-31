Motivul pentru care Adelina Pestrițu se întoarce din Turcia în timpul filmărilor pentru „Burlacii: Foc în Paradis”: „Sunt în situația în care…”

Adelina Pestrițu ia o scurtă pauză de la filmările din Turcia și revine în România pentru un eveniment important din familie.

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  de  ELLE.ro
Adelina Pestrițu
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Adelina Pestrițu se pregătește să revină pentru câteva zile în România, după o perioadă petrecută în Turcia, unde filmează pentru noul reality-show „Burlacii: Foc în Paradis”. Producția va putea fi urmărită în curând la PRO TV și pe VOYO. Motivul întoarcerii este unul important pentru vedetă: fiica sa, Zenaida, împlinește opt ani, iar Adelina și-a luat o scurtă pauză de la filmări pentru a-i fi alături.

Adelina Pestrițu nu știe ce va purta la petrecerea fiicei sale

Deși petrecerea a fost planificată în urmă cu aproximativ trei luni, înaintea plecării spre casă a apărut o problemă neașteptată: prezentatoarea nu și-a ales încă ținuta.

Într-un mesaj publicat în mediul online, Adelina Pestrițu le-a povestit urmăritorilor că toate detaliile evenimentului sunt deja stabilite, inclusiv codul vestimentar. Cu toate acestea, chiar ea este singura care nu știe încă ce va îmbrăca.

„Vreau să vă spun că sunt în situația în care am dat dress code pentru petrecere și fix eu nu am ținută pentru petrecere. Și nu am nicio idee cu ce să mă îmbrac. Sunt încă în Turcia. La noapte am avion spre România. Totul e pus la punct, petrecerea e pregătită de acum trei luni, Zeny are ținută, dar eu nu am ținută pentru petrecere. Dar nici nu contează”, a spus Adelina Pestrițu.

Mărturisirea sa a atras numeroase reacții din partea celor care o urmăresc, mai ales că situația este una familiară pentru multe femei. Chiar dacă organizarea a fost făcută din timp și fiecare detaliu a fost atent pregătit, găsirea unei ținute potrivite a rămas pe ultima sută de metri.

Vedeta și-a luat câteva zile libere de la filmări

După o lună petrecută departe de familie, Adelina Pestrițu a decis să întrerupă temporar filmările din Turcia pentru a sărbători alături de Zenaida. Pauza va fi însă scurtă, deoarece vedeta urmează să se întoarcă rapid pe platourile de filmare. Chiar și de la distanță, aceasta a fost implicată în pregătirea aniversării și a comunicat constant cu echipa care se ocupă de eveniment.

„După o lună mă reîntorc acasă cu un motiv foarte special: Zenaida împlinește 8 ani. Mi-am luat câteva zile libere de la filmările pentru ‘Burlacii: Foc în Paradis’, ca să-i fiu alături și să sărbătorim împreună, iar apoi fug înapoi în Turcia. Organizăm această petrecere de aproape trei luni, iar cât timp am fost plecată, am ținut permanent legătura cu echipa, ca să mă asigur că totul iese exact așa cum ne-am dorit. Nu-mi vine să cred că fetița mea face deja 8 ani”, a mai spus Adelina Pestrițu pe social media.

Adelina Pestrițu, primele declarații despre întoarcerea în televiziune

În noul proiect VOYO și PRO TV, Adelina Pestrițu va fi alături de concurenți pe tot parcursul călătoriei lor în căutarea dragostei, ghidându-i prin momentele-cheie ale experienței și fiind martora unor decizii care le pot schimba complet parcursul. Despre această nouă etapă profesională, Adelina Pestrițu spune:

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri. Abia aștept să începem filmările într-o locație absolut superbă din Turcia și să descoperim împreună poveștile unor concurenți extraordinari, care au curajul să pornească într-o experiență ce le poate schimba viața. Sunt convinsă că telespectatorii vor trăi alături de noi emoții autentice, răsturnări de situație și momente memorabile.”

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Foto: PR, Arhiva ELLE

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