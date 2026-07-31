Romanița Iovan, adevărul despre motivele pentru care nu s-a căsătorit după 14 ani de logodnă cu Iulian Gogan: „Deciziile luate din obligație…”

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În 2008, Romanița Iovan a divorțat, după cinci ani de căsnicie, de pilotul Adrian Iovan. Acesta a decedat în 2014, în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni. Din căsnicia cu regretatul pilot, creatoarea de modă are un fiu, pe nume Albert, de care de fiecare dată vorbește cu extrem de multă mândrie. În prezent, Romanița Iovan trăiește o poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan, cu care este și logodită.

De ce Romanița Iovan și Iulian Gogan nu s-au căsătorit până acum

Romanița Iovan și Iulian Gogan formează unul dintre cele mai solide cupluri din spațiul public, chiar dacă au ales să nu își oficializeze relația. Deși între cei doi este o diferență de vâstă de 12 ani, amândoi se declară extrem de fericiți în relație și își fac constant cadouri și surprize.

La mai bine de 14 ani de la logodnă, celebra creatoare de modă a vorbit deschis despre motivele din spatele acestei alegeri și despre propria viziune asupra căsătoriei.

Vedeta consideră că un act oficial nu oferă garanția fericirii și refuză să facă pași importanți doar pentru a satisface așteptările celor din jur. Pentru Romanița Iovan, pilonii unei legături durabile sunt încrederea, respectul mutual și asumarea, valorile umane fiind mult mai valoroase decât o formalitate legală.

„Cred că fiecare cuplu trebuie să își găsească propriul echilibru și propria definiție a fericirii. Pentru unii, căsătoria este un pas firesc și foarte important, pentru alții, relația nu are nevoie de o validare oficială pentru a fi autentică și solidă. Eu respect ambele variante. Noi ne-am construit relația pe încredere, respect și asumare, iar acestea nu depind de un act. Nu cred în deciziile luate din obligație sau pentru a răspunde așteptărilor celor din jur. Pentru mine, cel mai important este că suntem bine împreună, ne respectăm, ne susținem și ne bucurăm unul de celălalt după atâția ani. Restul sunt, într-un fel, doar formalități., a declarat ea pentru VIVA!.

De-a lungul anilor, relația celor doi s-a consolidat prin completare reciprocă. Romanița, recunoscută pentru energia și ritmul său alert, mărturisește că a învățat de la Iulian ce înseamnă răbdarea și cumpătarea. Calmul, discreția și loialitatea partenerului ei sunt calitățile care îi oferă sentimentul de siguranță și susținere necondiționată.

„Iulian este un om echilibrat, discret, loial și foarte atent la cei din jur. Nu este genul care face promisiuni mari, ci preferă să demonstreze prin fapte, iar pentru mine asta valorează enorm. Ceea ce mă face să-l iubesc astăzi poate chiar mai mult decât la început este faptul că, după atâția ani, încă mă simt în siguranță. Știu că mă pot baza pe el în orice situație, că îmi respectă libertatea, mă susține necondiționat și se bucură sincer de reușitele mele. Iubirea se transformă odată cu timpul și, pe lângă pasiune și entuziasm, se adaugă încrederea, prietenia și liniștea”, a mai zis ea pentru sursa citată.

În ceea ce privește viitorul, creatoarea de modă rămâne dedicată pasiunii sale de a crea piese vestimentare menite să le confere femeilor eleganță și încredere. Pe plan personal, prioritățile sale rămân sănătatea, timpul petrecut alături de cei dragi și o vacanță relaxantă la mare pe care o așteaptă cu nerăbdare.

Romanița Iovan, mândră de fiul ei. Albert studiază în străinătate

După ce a urmat cursurile de la British School Bucharest, Albert, fiul Romaniței Iovan, Romanița Iovan și băiatul ei mențin legătură, la a decis să studieze în Anglia ingineria automobilistică. După terminarea studiilor, tânărul intenționează să se întoarcă în România pentru a pune în aplicare ceea ce a învățat. Cu toate că sunt departe unul de celălalt, Romanița Iovan și băiatul ei mențin legătură și se țin la curent cu lucrurile importante din viața lor. Recent, creatoarea de modă a vorbit despre relația lor deosebită.

„A terminat în primul an de facultate. Continuăm cu o relație frumoasă și la distanță, pentru că vorbim zilnic de câteva ori și, nu de puține ori, ne și vedem. Adică facem apel video, îmi povestește ce a făcut, simte nevoia să-mi spună ce face și simte nevoia și să mă întrebe ce fac eu. Practic, ne ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Și, țin minte, chiar și în sesiune a procedat cum a făcut când era în țară și se pregătea pentru examene, repetă cu mine la telefon. Atunci era față în față. El își dă întrebările și tot el și răspunde. Așa memorează încă o dată ceea ce a învățat și, pe de altă parte, mă pregătește și pe mine de cultură generală. I-am zis: „Albert, atât de multe lucruri interesante îmi spui.” Multe dintre ele nu le înțeleg, normal, că sunt pe inginerie automobilistică. Îmi vorbește despre materiale, structuri și alte chestii. Pentru mine e ca o nebuloasă, dar nu contează, că eu mă bucur pentru el și, din când în când, chiar mai înțeleg ceva și e un lucru bun. Asta vreau să zic. Relația noastră continuă, chiar se amplifică în bunătatea lui și imaginația lui și suntem bine”, a spus Romanița Iovan pentru Unica.ro.

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Foto: Instagram

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