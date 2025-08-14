Ce crede Romanița Iovan despre decizia fiului ei, Albert, de a părăsi România: „Va fi o perioadă destul de grea, dar…”

Albert, fiul Romaniței Iovan, va merge să studieze în Anglia, iar mama lui a vorbit despre alegerea făcută de acesta.

Romanița Iovan are un fiu, pe nume Albert, din căsnicia cu Adrian Iovan. În 2008, creatoarea de modă și pilotul au divorțat, după cinci ani de căsnicie. Adrian Iovan a murit în anul 2014, în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni. În prezent, Romanița Iovan trăiește o poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan, cu care este și logodită.

Romanița Iovan despre decizia fiului ei, Albert, de a părăsi România

Albert Iovan, fiul Romaniței Iovan, va merge să studieze în Anglia, iar mama lui este extrem de mândră de alegerile făcute de acesta.

„El pe timpul facultății se va stabili clar în Anglia, dar după aceea, el va hotărî. În principiu, vrea să se întoarcă după ce termină studiile, vrea să facă aici ceva. Acum 10 zile a ales un program în care a plecat cu prietenul lui cel mai bun în Germania, Italia și Franța cu trenul și cu steagul nostru. M-a uimit și bucurat lucrul acesta, a plecat cu steagul României după el și l-a folosit din când în când. Mi-a arătat o poză, era în tren, și-a pus steagul pe masă și apoi au pus lucruri pe el, laptopul și s-au uitat la un film”, a povestit Romanița Iovan pentru Cancan.ro.

Vedeta recunoaște că perioada pe care o va petrece departe de fiul ei va fi foarte grea, însă și-a propus să îl viziteze cât de des va putea.

„Nu o să mai fie nici el lângă mine, nici eu lângă el. Va fi o etapă dificilă pentru amândoi. Nu ne-a despărțit niciodată decât o săptămână un mers într-o tabără. Noi în general am făcut vacanțele împreună, deci va fi o perioadă destul de grea, dar mă bucur pentru el. Este un adolescent în forță, o să devină bărbat și voi fi lângă el când va fi nevoie. Sunt convinsă că mă voi duce cât de des pot la el”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Fiul Romaniței Iovan are o afacere

Fiul Romaniței Iovan activează deja în lumea business-ului, având chiar propriul brand de haine.

Dacă în trecut Romanița Iovan și-ar fi dorit ca Albert să fie mai apropiat de lumea sa, cea a modei, lucrurile s-au mai schimbat între timp. Creatoarea de modă a declarat că fiul ei este mai mult implicat în zona de business și nu urmărește ca el să ducă mai departe afacerea ei.

„Nu, munca mea nu vreau s-o continue, pentru că el gândește total altfel și și-a lansat propriul lui brand și vreau să fie o chestie auxiliară. Nu vreau să fie cea care să îi coordoneze viața, ci el să aibe alte preocupări și să rămână această preocupare pe locul doi. Eu așa aș dori, acum depinde și de Albert ce o să-și dorească el cu viața lui”, a declarat Romanița Iovan pentru ciao.ro.

„Nu știu cât la sută e modă și cât la sută e business ce mă pasionează pe mine cel mai mult și de ce am făcut brandul. Adică mai mult îmi place și partea de business  a brandului, nu numai partea artistică, îmi place să mă joc așa. Ce port acum, hainele le-am creat eu, dar în același timp vreau să mă duc pe inginerie automobilistă la facultate și să urmez drumul ăla. Și să mă mai și dau cu mașinile la raliu și la curse. Am multe pasiuni și e greu să mă împart în toate”, a continuat Albert Iovan.

