Fiul Romaniței Iovan, mărturisiri despre viitorul său. Albert va studia în Anglia: „E momentul să încep ceva nou”

Romanița Iovan are un fiu, pe nume Albert, din căsnicia cu Adrian Iovan. În 2008, creatoarea de modă și pilotul au divorțat, după cinci ani de căsnicie. Adrian Iovan a murit în anul 2014, în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni. În prezent, Romanița Iovan trăiește o poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan, cu care este și logodită.

Albert, fiul Romaniței Iovan, a vorbit despre planurile sale de viitor. Tânărul va merge să studieze în Anglia ingineria mecanică și este entuziasmat de acest pas din parcursul său academic, iar mama lui îl susține în totalitate.

„Acum am terminat liceul și voi merge în Anglia, să studiez ingineria mecanică. E un sistem bazat pe notele obținute la BAC-ul englezesc, abia în toamnă le voi afla, dar am deja opțiuni. (…) Mama clar e emoționată, dar cred că e și bucuroasă. De la început știa că voi studia în afară, cred că s-a pregătit de-a lungul timpului. Eu sunt foarte nerăbdător, abia aștept. Simt că e momentul să încep ceva nou. Mai am prieteni acolo, chiar și prietenul meu cel mai bun va veni în Anglia. În primul an, facultatea îți oferă cazare în campus, apoi în anii următori cred că voi închiria un apartament”, a spus Albert, fiul Romaniței Iovan, pentru cancan.ro.