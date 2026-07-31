Priscilla Presley, apariție rară în Mallorca. Cum arată acum, la 81 de ani, și ce omagiu i-a adus lui Elvis Presley

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Priscilla Presley a avut joi o apariție rară în Spania. Actrița și femeia de afaceri în vârstă de 81 de ani s-a numărat printre invitații celei de-a 14-a ediții a evenimentului Remus Lifestyle Night, organizat pe 30 iulie, în Mallorca.

Evenimentul anual, găzduit de antreprenorul din domeniul imobiliar de lux Marcel Remus, are loc la Hilton Mallorca Galatzó și reunește celebrități internaționale pentru o seară dedicată eleganței și divertismentului, potrivit publicației Majorca Daily Bulletin. Priscilla Presley a purtat o rochie roșie intensă, cu o croială în formă de A. Creația lungă până la podea avea mâneci lungi și a fost accesorizată cu un ceas negru, mai multe inele și un colier cu pandantiv în formă de semilună.

foto: Getty Images

Ținuta a fost completată de o geantă crossbody roșie, asortată cu rujul. Priscilla și-a purtat părul roșcat închis cu cărare pe mijloc, iar machiajul a inclus blush roz și eyeliner. Astfel de apariții sunt rare pentru vedetă, care a fost văzută ultima dată la un eveniment public important în luna martie, când a vizitat Danemarca pentru a susține o serie de conferințe. Atunci, ea a ajuns și la Elvis Memphis Museum din Randers, un muzeu dedicat Regelui Rock and Roll-ului.

foto: Getty Images

Priscilla Presley a mai participat la câteva evenimente publice în toamna anului 2025, în perioada în care și-a promovat volumul de memorii „Softly, As I Leave You: Life After Elvis”. Cartea, scrisă împreună cu Mary Jane Ross, prezintă „povestea profund personală” a lucrurilor pe care le-a „pierdut și le-a descoperit” în timpul căsniciei sale cu Elvis Presley.

Cei doi s-au căsătorit în Las Vegas, în 1967, și s-au despărțit în 1972, divorțul fiind finalizat un an mai târziu. În timpul relației lor a venit pe lume Lisa Marie Presley, născută în 1968. Aceasta a murit în 2023, la vârsta de 54 de ani, în urma unei obstrucții a intestinului subțire.

Priscilla Presley mai are un fiu, Navarone Garibaldi Garcia, în vârstă de 39 de ani, din relația cu Marco Garibaldi.

„Această carte cuprinde opt decenii din viața mea. Scrierea ei a fost pentru mine o experiență de învățare pe mai multe planuri. Am reflectat profund atât asupra propriei persoane, cât și asupra celor pe care îi iubesc. L-am iubit și admirat întotdeauna pe Elvis, însă cei peste patruzeci de ani trăiți fără el m-au făcut să înțeleg cât de rar și extraordinar a fost ca om.” a declarat Priscilla Presley într-un mesaj transmis publicației PEOPLE.

În volumul de memorii, Priscilla Presley a dezvăluit și felul în care continuă să îi aducă un omagiu lui Elvis.

„Cu mine era de obicei blând și adesea tandru. Era și extrem de generos”, a scris ea în carte. „Îmi cumpăra lucruri frumoase, cadouri scumpe și bijuterii extraordinare. Port și acum crucea cu diamante pe care mi-a dăruit-o. Am avut multe motive să fiu recunoscătoare pentru căsnicia mea.”

foto: Getty Images

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