Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie

Priscilla Presley a respins acuzațiile dintr-un proces de 50 de milioane de dolari, în care este acuzată că ar fi „deconectat-o” pe fiica sa, Lisa Marie Presley, de la aparatele de susținere a vieții pentru a recăpăta controlul asupra averii familiei Presley.

Priscilla Presley se apără în instanță

Văduva lui Elvis Presley, în vârstă de 80 de ani, este dată în judecată de foștii parteneri de afaceri Brigitte Kruse și Kevin Fialko, care susțin că aceasta ar fi pus la cale o schemă de fraudă și ar fi profitat de moartea fiicei sale în 2023 — acuzații pe care Presley le-a calificat drept „rușinoase și scandaloase” într-o declarație pentru Daily Mail.

Procesul intentat luni o descrie pe Presley drept o „oportunistă” care ar fi ignorat dorințele exprimate de Lisa Marie în documentul său de Directivă Avansată privind Îngrijirea Sănătății din 2010 și ar fi decis întreruperea suportului vital la doar câteva ore după ce fiica ei, în vârstă de 54 de ani, a suferit un stop cardiac, înainte ca nepoata Riley Keough să ajungă la spital. Documentul prevedea ca viața Lisei să fie prelungită „cât mai mult posibil” în situații critice.

Plângerea mai afirmă că Presley era conștientă că Lisa Marie intenționa să o înlăture din funcția de unic administrator al trustului său de asigurare de viață și că amenința să o dea în judecată. De asemenea, se susține că Lisa nu își mai dorea să fie în preajma mamei sale, înainte ca cele două să participe împreună la Globurile de Aur din 2023, cu două zile înainte de moartea ei.

După deces, Presley ar fi declarat la ea acasă, potrivit procesului: „Sunt regina. Eu conduc Graceland”. Două săptămâni mai târziu, ea a contestat testamentul Lisei Marie, care îi transfera controlul asupra trustului Promenade fiicei Riley Keough. Litigiul s-a încheiat cinci luni mai târziu printr-o înțelegere.

Kruse și Fialko afirmă că au negociat o înțelegere de 2,4 milioane de dolari pentru Presley și o sumă de șapte cifre pentru fiul acesteia, Navarone, însă au fost concediați chiar înainte de finalizarea acordului și nu au fost remunerați.

Avocatul lui Presley, Marty Singer, a numit procesul „una dintre cele mai rușinoase și nefondate acțiuni” din cariera sa, acuzându-i pe reclamanți că încearcă să-i distrugă reputația clientei sale în semn de represalii pentru un alt proces mai vechi. El a precizat că Riley Keough „o susține 100%' pe bunica sa și consideră acțiunea „o încercare josnică de a-i distruge viața”.

Procesul mai menționează că fostul manager al lui Stan Lee, Keya Morgan, achitat anterior de acuzații de furt, ar fi avut un rol în strategia juridică a lui Presley și ar fi contribuit la ruperea relației acesteia cu Kruse și Fialko.

Reclamanții spun că au intrat în parteneriat cu Presley în 2022, când aceasta trecea prin dificultăți financiare grave, și că i-au restructurat afacerile, crescându-i semnificativ veniturile din evenimente. Ei susțin că au investit sume mari în brandul Priscilla Presley, dar că aceasta a rupt colaborarea după încheierea înțelegerii din 2023 și a început să-i excludă din afacerile legate de imaginea și numele său.

Presley este acuzată și că ar fi retras bani din conturile companiei fără permisiune și ar fi direcționat plățile de sponsorizare către ea însăși. Avocatul reclamanților, Jordan Matthews, afirmă că deține „înregistrări și documente detaliate” care demonstrează că parteneriatul a fost legitim și că adevăratele victime sunt clienții săi, care au investit ani de muncă și milioane de dolari pentru a revitaliza imaginea lui Priscilla Presley, fiind ulterior „trădați și acuzați pe nedrept”.

foto: Arhiva ELLE

