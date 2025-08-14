Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că „a deconectat aparatele” care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie

Priscilla Presley se apără în procesul în care se susține că ea "a deconectat aparatele" care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Priscilla Presley, în mijlocul unei controverse. Este acuzată că "a deconectat aparatele" care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie

Priscilla Presley a respins acuzațiile dintr-un proces de 50 de milioane de dolari, în care este acuzată că ar fi „deconectat-o” pe fiica sa, Lisa Marie Presley, de la aparatele de susținere a vieții pentru a recăpăta controlul asupra averii familiei Presley.

Priscilla Presley se apără în instanță

Văduva lui Elvis Presley, în vârstă de 80 de ani, este dată în judecată de foștii parteneri de afaceri Brigitte Kruse și Kevin Fialko, care susțin că aceasta ar fi pus la cale o schemă de fraudă și ar fi profitat de moartea fiicei sale în 2023 — acuzații pe care Presley le-a calificat drept „rușinoase și scandaloase” într-o declarație pentru Daily Mail.

Procesul intentat luni o descrie pe Presley drept o „oportunistă” care ar fi ignorat dorințele exprimate de Lisa Marie în documentul său de Directivă Avansată privind Îngrijirea Sănătății din 2010 și ar fi decis întreruperea suportului vital la doar câteva ore după ce fiica ei, în vârstă de 54 de ani, a suferit un stop cardiac, înainte ca nepoata Riley Keough să ajungă la spital. Documentul prevedea ca viața Lisei să fie prelungită „cât mai mult posibil” în situații critice.

Plângerea mai afirmă că Presley era conștientă că Lisa Marie intenționa să o înlăture din funcția de unic administrator al trustului său de asigurare de viață și că amenința să o dea în judecată. De asemenea, se susține că Lisa nu își mai dorea să fie în preajma mamei sale, înainte ca cele două să participe împreună la Globurile de Aur din 2023, cu două zile înainte de moartea ei.

După deces, Presley ar fi declarat la ea acasă, potrivit procesului: „Sunt regina. Eu conduc Graceland”. Două săptămâni mai târziu, ea a contestat testamentul Lisei Marie, care îi transfera controlul asupra trustului Promenade fiicei Riley Keough. Litigiul s-a încheiat cinci luni mai târziu printr-o înțelegere.

Kruse și Fialko afirmă că au negociat o înțelegere de 2,4 milioane de dolari pentru Presley și o sumă de șapte cifre pentru fiul acesteia, Navarone, însă au fost concediați chiar înainte de finalizarea acordului și nu au fost remunerați.

Avocatul lui Presley, Marty Singer, a numit procesul „una dintre cele mai rușinoase și nefondate acțiuni” din cariera sa, acuzându-i pe reclamanți că încearcă să-i distrugă reputația clientei sale în semn de represalii pentru un alt proces mai vechi. El a precizat că Riley Keough „o susține 100%' pe bunica sa și consideră acțiunea „o încercare josnică de a-i distruge viața”.

Procesul mai menționează că fostul manager al lui Stan Lee, Keya Morgan, achitat anterior de acuzații de furt, ar fi avut un rol în strategia juridică a lui Presley și ar fi contribuit la ruperea relației acesteia cu Kruse și Fialko.

Reclamanții spun că au intrat în parteneriat cu Presley în 2022, când aceasta trecea prin dificultăți financiare grave, și că i-au restructurat afacerile, crescându-i semnificativ veniturile din evenimente. Ei susțin că au investit sume mari în brandul Priscilla Presley, dar că aceasta a rupt colaborarea după încheierea înțelegerii din 2023 și a început să-i excludă din afacerile legate de imaginea și numele său.

Presley este acuzată și că ar fi retras bani din conturile companiei fără permisiune și ar fi direcționat plățile de sponsorizare către ea însăși. Avocatul reclamanților, Jordan Matthews, afirmă că deține „înregistrări și documente detaliate” care demonstrează că parteneriatul a fost legitim și că adevăratele victime sunt clienții săi, care au investit ani de muncă și milioane de dolari pentru a revitaliza imaginea lui Priscilla Presley, fiind ulterior „trădați și acuzați pe nedrept”.

Citește și:
Jennifer Aniston, mărturisiri rare despre divorțul de Brad Pitt: „A fost o perioadă atât de vulnerabilă'

foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Angelina Jolie, schimbare radicală în viața sa. Actrița plănuiește o nouă etapă în afara Statelor Unite: "Nu a avut de ales..."
People
Angelina Jolie, schimbare radicală în viața sa. Actrița plănuiește o nouă etapă în afara Statelor Unite: "Nu a avut de ales..."
Ce crede Romanița Iovan despre decizia fiului ei, Albert, de a părăsi România: "Va fi o perioadă destul de grea, dar..."
People
Ce crede Romanița Iovan despre decizia fiului ei, Albert, de a părăsi România: "Va fi o perioadă destul de grea, dar..."
Răzvan Simion și Daliana Răducan, confesiuni despre dorința de a deveni părinți: "Un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice"
People
Răzvan Simion și Daliana Răducan, confesiuni despre dorința de a deveni părinți: "Un copil vine la momentul potrivit, fără calcule algoritmice"
Ștefana Peev a născut un băiețel. Creatoarea de conținut a dezvăluit primele imagini cu bebelușul nou născut
People
Ștefana Peev a născut un băiețel. Creatoarea de conținut a dezvăluit primele imagini cu bebelușul nou născut
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: "Am hotărât împreună cu Radu că..."
People
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: "Am hotărât împreună cu Radu că..."
Radu Vâlcan, dezvăluiri din culisele Insula Iubirii. Ce se întâmplă după terminarea filmărilor: "Este intens, este greu, este pe alocuri apăsător..."
People
Radu Vâlcan, dezvăluiri din culisele Insula Iubirii. Ce se întâmplă după terminarea filmărilor: "Este intens, este greu, este pe alocuri apăsător..."
Mai multe din people
Familia Simonei Halep se mărește: "Se pregătesc să întâmpine o pereche de gemeni"
Familia Simonei Halep se mărește: "Se pregătesc să întâmpine o pereche de gemeni"
People

Simona Halep se pregătește de momente minunate în familia ei.

+ Mai multe
Leonardo DiCaprio a avut parte de o situație neobișnuită în Ibiza. De ce actorul a fost oprit și controlat de poliție
Leonardo DiCaprio a avut parte de o situație neobișnuită în Ibiza. De ce actorul a fost oprit și controlat de poliție
People

Leonardo DiCaprio a fost controlat de poliție înainte de a participa la o petrecere exclusivistă din Ibiza.

+ Mai multe
Cristina Bălan, declarație emoționantă de ziua de naștere a gemenilor Toma și Matei, diagnosticați cu sindrom Down: "Întotdeauna a învins iubirea"
Cristina Bălan, declarație emoționantă de ziua de naștere a gemenilor Toma și Matei, diagnosticați cu sindrom Down: "Întotdeauna a învins iubirea"
People

Cristina Bălan a transmis un mesaj emoționant gemenilor ei de ziua lor de naștere.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC