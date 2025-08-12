Jennifer Aniston, mărturisiri rare despre divorțul de Brad Pitt: „A fost o perioadă atât de vulnerabilă”

Într-un nou interviu acordat publicației Vanity Fair, Jennifer Aniston a vorbit deschis despre divorțul său extrem de mediatizat de Brad Pitt, descriind acea perioadă ca fiind una „vulnerabilă” și recunoscând că are „o ușoară tulburare de stres post-traumatic” din cauza presiunii publice.

Actrița, în vârstă de 56 de ani, a amintit că primul său interviu după separare a fost acordat aceleiași reviste în 2005, după ce Pitt a părăsit-o pentru Angelina Jolie.

„Îmi amintesc doar experiența de a-l face; care a fost destul de șocantă”, a spus ea. „A fost, de asemenea, o perioadă atât de vulnerabilă. Dar da, a fost o experiență demnă de o carte de memorii.”

Referindu-se la modul în care presa a tratat subiectul la acea vreme, Aniston a declarat: „Jurnalismul, pe atunci, părea mai degrabă un fel de sport. Evident că avem cu toții o ușoară tulburare de stres post-traumatic, motiv pentru care [interviurile] mă sperie.”

Ea a numit perioada „triunghiul amoros”, în care presa „a făcut un festin” din povestea sa, a lui Pitt și a lui Jolie.

Pentru a depăși momentul, actrița spune că și-a impus un singur lucru: „Ridică-te singură de pe jos și continuă să mergi, fată.” Totuși, recunoaște că a resimțit intens impactul atenției publice: „Era o lectură atât de suculentă pentru oameni. Dacă nu aveau telenovelele lor, aveau tabloidele. E păcat că s-a întâmplat, dar s-a întâmplat. Și Doamne, cât de personal am luat-o.”

Aniston a recunoscut că, în acea perioadă, „nu eram destul de puternică” pentru a ignora speculațiile.

„Suntem oameni, chiar dacă unii nu vor să creadă asta. Ei cred: ‘Ți-ai asumat asta, deci trebuie să înduri.’ Dar, de fapt, nu ne-am asumat așa ceva.”

Jennifer Aniston și Brad Pitt s-au cunoscut în 1998, la o întâlnire aranjată de agenții lor, s-au logodit în 1999 și s-au căsătorit în 2000. În 2004, Pitt a început filmările pentru pelicula Mr. and Mrs. Smith cu Jolie, iar zvonurile despre o presupusă relație au apărut rapid.

În ianuarie 2005, Jennifer și Brad și-au anunțat separarea printr-o declarație comună: „Această decizie este rezultatul unei reflecții atente. Rămânem prieteni dedicați și grijulii, cu multă dragoste și admirație unul pentru celălalt.”

La doar trei luni după anunț, Brad Pitt a fost văzut în vacanță în Kenya cu Jolie și fiul acesteia, Maddox, alimentând speculațiile despre o posibilă infidelitate. Pitt și Jolie s-au căsătorit în 2014 și au crescut împreună șase copii, înainte de divorțul lor din 2016.

Aniston a avut ulterior o relație cu actorul Justin Theroux, cu care s-a căsătorit în 2015 și de care s-a despărțit amiabil în 2018. În ciuda trecutului, actrița a păstrat o relație cordială cu Pitt. Actorul a fost prezent la aniversarea ei de 50 de ani în 2019, iar în 2020 au fost văzuți îmbrățișându-se în culisele Screen Actors Guild Awards.

Jennifer Aniston are o nouă relație

Jennifer Aniston trăiește o nouă poveste de dragoste. Page Six relatează că actrița formează un cuplu cu Jim Curtis, cunoscut online sub numele de „Hypnotist Jim”. Informațiile vin după ce cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre pe insula Mallorca, unde au fost fotografiați ținându-se de mână.

Potrivit publicației, relația lor ar fi început de ceva timp, cei doi fiind văzuți și într-un restaurant din Big Sur, California. De asemenea, Jim Curtis îi urmărește pe Instagram pe mai mulți prieteni apropiați ai actriței, precum Courteney Cox, Jason Bateman și Amanda Anka, semn că este deja integrat în cercul său de apropiați.

Surse citate de Page Six au explicat că Aniston și Curtis s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni și că au fost văzuți împreună și pe un iaht, în compania unor vedete precum Olivia Wilde și Amy Schumer.

Potrivit Daily Mail, Brad Pitt ar fi felicitat-o recent pe Aniston pentru noua sa relație.

„Brad nu ar putea fi mai încântat că Jen și-a găsit dragostea alături de acest bărbat care pare atât de conectat cu ea”, a declarat un prieten apropiat al actorului. „Căsnicia lor s-a încheiat acum două decenii, dar nu și-a pierdut niciodată afecțiunea pentru ea. Când îți găsești partenerul potrivit, totul este în regulă în lume. Speră că același lucru este valabil și pentru Jen.”

