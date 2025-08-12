Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit după 8 ani de relație. Cum arată și cât costă inelul de logodnă

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează un cuplu de 8 ani, iar acum se pregătesc de căsătorie.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit

Georgina Rodriguez a anunțat vestea luni, pe Instagram, împărtășind o poză în care poartă un inel cu un diamant uriaș pe acel deget, în timp ce mâna fotbalistului era așezată sub a ei.

„Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”, a scris ea în descrierea postării.

Secțiunea de comentarii a Rodríguez a fost plină de felicitări din partea fanilor pentru logodna fericitului cuplu.

Cât costă inelul de logodnă primit de Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo i-a cerut în căsătorie pe iubita sa de mulți ani, Georgina Rodríguez, cu un inel de logodnă colosal, demn de un miliardar.

Georgina Rodriguez și-a etalat noul inel sclipitor pe Instagram, confirmând logodna cu starul fotbalului, în vârstă de 40 de ani — și uimindu-i pe fani cu bijuteria spectaculoasă, care are în centru un diamant tăiat oval și două pietre laterale.

Deși cuplul nu a dezvăluit cine a realizat bijuteria impunătoare, experții au declarat pentru Page Six Style că prețul ar putea varia între 2 și 5 milioane de dolari.

Ajay Anand, CEO-ul Rare Carat, estimează că piatra centrală are culoarea D și claritate perfectă, cântărind posibil peste 30 de carate — ceea ce i-ar putea conferi o valoare de până la 5 milioane de dolari.

Între timp, Laura Taylor, specialistă în inele de logodnă la Lorel Diamonds, a explicat alegerea pietrei, spunând: „Diamantele tăiate oval sunt cunoscute pentru fațetele lor strălucitoare, care maximizează sclipirea și oferă pietrei un aspect luminos și plin de viață din orice unghi.”

Ea a estimat că piatra centrală cântărește între 15 și 20 de carate, având un preț de peste 2 milioane de dolari.

„Piatra centrală este flancată de diamante laterale semnificative, care adaugă și mai multă strălucire și fac ca piatra principală, deja impresionantă, să pară și mai mare,” a continuat ea, adăugând că, cel mai probabil, montura este din platină pentru mai multă siguranță.

Taylor a mai adăugat: „Este un inel care atrage toate privirile și, cu siguranță, unul dintre cele mai impresionante pe care le-am văzut în ultimii ani — perfect potrivit pentru unul dintre cele mai faimoase cupluri din lumea fotbalului.”

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează un cuplu din 2017

Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, și Rodríguez, de 31 de ani, au început să se întâlnească în 2017, după ce s-au cunoscut în magazinul Gucci unde ea lucra.

Sportivul și modelul au stârnit zvonuri despre căsătorie vara trecută, când Cristiano Ronaldo s-a referit la Rodríguez ca fiind „soția” lui.

„Cel mai important nu este ce faci, ci că trebuie să faci. Când nu mă antrenez la club, îmi place să lucrez cu soția mea acasă,” a spus el într-un clip distribuit pe Instagram în iulie 2024.

Purtătorul de cuvânt al lui Ronaldo a declarat pentru Page Six la acea vreme: „Nu pot confirma și nici infirma că Cristiano s-a căsătorit cu Georgina. Pur și simplu nu știu.”

El are un fiu, Cristiano Ronaldo Jr., în vârstă de 15 ani, cu o femeie necunoscută, și gemenii Eva și Mateo, de 8 ani, născuți prin mamă surogat. De asemenea, împarte fiicele Alana, de 7 ani, și Bella, de 3 ani, cu Rodríguez. Ronaldo și Rodríguez au trecut printr-o tragedie în 2022, când fratele geamăn al Bellei, Ángel, a murit la naștere.

