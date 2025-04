Cristiano Ronaldo, schimbare majoră în carieră. Ce afacere a lansat fotbalistul

Potrivit site-ului Marca, Cristiano Ronaldo pășește în lumea cinematografiei cu UR-Marv, un studio independent pe care l-a co-fondat alături de regizorul Matthew Vaughn.

Fotbalistul portughez își dorește să exploreze noi oportunități de afaceri, iar această inițiativă marchează un moment important în cariera sa.

Aceeași publicație mai anunță că parteneriatul dintre Ronaldo și Vaughn a dat deja roade, odată cu producția a două filme de acțiune finanțate în comun prin „UR-Marv.” În prezent, aceștia lucrează la cea de-a treia parte a seriei, iar detaliile primului film urmează să fie dezvăluite în curând.

Matthew Vaughn, cunoscut pentru filme precum Kick-Ass și Kingsman, a declarat că este entuziasmat de colaborarea cu celebrul fotbalist.

Pe lângă această afacere, Cristiano Ronaldo a investit în conglomeratul media portughez Medialivre și și-a lansat propriul canal de YouTube, „UR Cristiano.”

Recent, Cristiano Ronaldo a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare despre căsătoria cu Georgina Rodriguez. Fotbalistul are o relație cu modelul spaniol încă din 2016. Cei doi au împreună două fiice, Alana, de șapte ani, și Bella, de doi ani. De asemenea, Georgina este mama vitregă a celorlalți trei copii ai lui Ronaldo.

Cuplul nu a confirmat public dacă sunt logodiți sau nu, însă prietenii Georginei l-au întrebat adesea pe Ronaldo când o va cere în căsătorie. Într-un interviu pentru reality show-ul său de pe Netflix, I Am Georgina, modelul a povestit cum prietenii o tachinează în legătură cu nunta.

„Întotdeauna glumesc despre nuntă. ‘Când e nunta? De când a apărut piesa lui Jennifer Lopez The Ring Or When, au început să mi-o cânte. Și, ei bine, asta nu depinde de mine.”