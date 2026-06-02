Adela Popescu, impresii după ce a fost plecată cu fiul ei, Andrei. Cum a fost escapada lor: „Abia aștept să mai repet”

Adela Popescu a fost recent plecată timp de câteva zile la mare alături de fiul ei, Andrei. Actrița a avut de filmat o campanie, așa că s-a gândit că este o oportunitate excelentă pentru a petrece mai mult timp doar cu băiatul ei.

Adela Popescu, despre escapada cu fiul ei

Adela Popescu recunoaște că întâmpină provocări atunci când încearcă să își împartă timpul între cei trei băieți ai săi, Alexandru, Andrei și Adrian. Actrița încearcă să ofere o atenție egală băieților săi, însă nu îi reușește tot timpul acest lucru.

„Copilul ăsta nu ne-a avut niciodată doar pentru el. S-a născut al doilea, apoi a venit și frățiorul mai mic și mai gălăgios. Deci șanse și mai puține. În afară de câte o după amiază la o înghețată, nu știe cum e să vorbești doar tu fără să fii întrerupt, să ai parte de atenția toată a părinților, problemele tale să fie cele mai importante și nu tratate în raport cu ale fraților sau cu dinamică dintre ei. Părinții să nu își caute cuvintele în care ar trebui doar să te aline și nu să se gândească dacă ce îți spun ție are consecințe în starea și emoțiile fraților. Cum să nu fie prea mult cu tine ca să nu fie prea puțin cu ceilalți doi.”

Adela Popescu este foarte încântată de timpul de calitate petrecut doar cu fiul ei, Andrei, și de faptul că această oportunitate i-a oferit șansa de a întregi legătura lor și de a se preocupa exclusiv de problemele lui.

„Ce să mai… sunt atât de fericită că m-am organizat astfel încât Andrei să mă însoțească la filmările de la mare. Au fost trei zile superbe, emoționante de-a dreptul și abia aștept să mai repet. Cu fiecare în parte. Să își umple rezervorul de iubire pe care oricât ne-am strădui acasă, parcă nu reușim. Sau cel puțin așa credem noi. Poate ei sunt mulțumiți, de fapt. Ce mici gesturi faceți voi, părinți, să vă iasă mai bine treaba asta?”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Adela Popescu, declarații sincere despre rolul de mamă

Adela Popescu a dezvăluit că nu a fost ocolită de fricile în privința creșterii celor copiilor ei, Alexandru, Andrei și Adrian.

„Am enorm de multe frici. Încep copiii să-și controleze propria personalitate și să nu mai fie o extensie a ta, chiar dacă credem că ei sunt o extensie a noastră, nu sunt. (…) Ai responsabilitatra să le dedici timp și atenție așa cum sunt ei, nu cum crezi tu că ar trebui să fie', a spus Adela Popescu pentru wowbiz.ro.

Adela Popescu, care este căsătorită cu Radu Vâlcan, a recunoscut că este strictă în ceea ce îi privește pe Alexandru, Andrei și Adrian și că nu le permite acestora accesul la telefon sau tabletă, în ciuda insistențelor venite din partea lor.

„Din fericire, nu am avut majore (n.r. probleme cu copiii), dar cele mici le fac pe cele mari. Adică, problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari. Asta este părerea mea. Așa că, multe mici au devenit așa foarte apăsătoare pentru noi, că ele sunt multe, știi? De exemplu, suntem în cursa asta în care toți copiii au telefon, dar noi de ce n-avem? Dar uite, ei stau în fiecare zi pe tabletă, noi de ce nu? Și dă-i și explică-le. Eu aici nu am nevoie să fiu convinsă, că sunt convinsă cum e bine, știu cum e bine, dar într-adevăr este foarte greu să îi faci să înțeleagă de ce nu sunt ca toți ceilalți. Merită mai puțin? Nu poți să le spui nici varianta cu „uite, dar nu mai înveți bine dacă stai mult pe tabletă.” Păi cum, că Vasilică stă mult și e premiant. E mai bun ca mine în clasă, de exemplu. Toate argumentele lor au logică. Dar părerea mea nu este că excesul de ecrane îi tâmpește. Eu nu cred. Adică încă nu cred asta, nu știu. Dar cred că le fură momente din viață. O călătorie cu mașina, dacă este cu nasul pe telefon, e ca și cum n-a fost. Iar o călătorie cu mașina, dacă e cu nasul pe geam, poate să însemne foarte mult. Poate să învețe un pic și despre distanță, și despre timp. Și să-și ia repere data viitoare, când călătoresc, să știe unde au ajuns.”

