Daciana Sârbu și Victor Ponta, din nou împreună pentru fiica lor. Cum au apărut alături de Irina, care a absolvit liceul

Irina, fiica Dacianei Sârbu și a lui Victor Ponta, a încheiat unul dintre cele mai importante capitole ale vieții sale de până acum. Tânăra, care a împlinit recent 18 ani, a participat la ceremonia de absolvire a liceului, iar părinții săi au fost prezenți pentru a-i fi alături într-o zi plină de emoții.

Mesajele transmise de Daciana Sârbu și Victor Ponta

Chiar dacă nu mai formează un cuplu de mai mult timp, Daciana Sârbu și Victor Ponta au lăsat deoparte orice diferențe și s-au reunit pentru a sărbători reușita fiicei lor.

După festivitate, ambii părinți au publicat pe rețelele sociale imagini și mesaje dedicate Irinei, exprimându-și mândria și bucuria pentru această realizare. Daciana Sârbu a ales un mesaj plin de emoție pentru fiica sa.

„Ce e mai bun abia urmează. Felicitări, fiica mea frumoasă și strălucită! Ziua de azi marchează sfârșitul unui capitol și începutul unor nenumărate noi aventuri. Te iubesc”, a scris Daciana Sârbu, pe Instagram.

La rândul său, Victor Ponta a mărturisit cât de importantă a fost această zi pentru el.

„Sunt doar un tată mândru de fiica sa, ca toți tații din lumea aceasta”, a declarat Victor Ponta, pe social media.

foto: Facebook/ Victor Ponta

Fotografiile publicate de cei doi au surprins atmosfera festivă a evenimentului și emoția firească a unui moment care marchează trecerea spre o nouă etapă din viața Irinei.

Absolvirea liceului reprezintă un pas important pentru tânăra de 18 ani, care se pregătește acum pentru următoarea etapă academică și profesională. În ultimii ani, Irina a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, iar aparițiile sale publice au fost rare. Cu toate acestea, momentele importante din viața sa au fost împărtășite ocazional de părinții săi, care au vorbit de fiecare dată cu mândrie despre evoluția fiicei lor.

Daciana Sârbu, despre omul care îi este alături

În plan personal, Daciana Sârbu și-a găsit echilibrul alături de Alex Ghionea, relație despre care a vorbit public pentru prima dată în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță.

Fosta politiciană a mărturisit că unul dintre cele mai importante lucruri pentru ea este felul în care partenerul său se raportează la fiicele sale.

„Că îmi iubește fetele.(…) Este o primă condiție. Și cred că atunci când ne gândim la cum ar trebui să fie, deja setăm niște așteptări. Eu am învățat să nu mai setez aceste așteptări, nici în ceea ce privește așteptările de viitor, nici de cum trebuie să fie. Am spus că las viața și pe Dumnezeu să mă surprindă”, a spus Daciana Sârbu în podcastul lui Cătălin Măruță.

Vedeta a explicat că, odată cu trecerea timpului, a învățat să privească relațiile și viitorul cu mai multă deschidere și mai puține planuri rigide, preferând să lase lucrurile să evolueze în mod natural.

La câteva luni după despărțirea oficială de Victor Ponta, Daciana Sârbu a făcut mărturisiri emoționante despre relația apropiată pe care o are în continuare cu Andrei, fiul politicianului dintr-o relație anterioară.

Daciana Sârbu și Victor Ponta au încheiat mariajul la finalul anului 2025, după aproape două decenii petrecute împreună. În timpul căsniciei, cei doi au devenit părinții a două fete, Irina și Maria, cea din urmă fiind adoptată. În tot acest timp, Daciana a construit o legătură foarte apropiată și cu Andrei, băiatul lui Victor Ponta. Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, Daciana Sârbu a vorbit cu sinceritate despre relațiile din familie după divorț și despre felul în care a rămas apropiată de Andrei.

Momentul a devenit unul extrem de emoționant atunci când tânărul i-a transmis un mesaj în cadrul emisiunii, mulțumindu-i pentru sprijinul și grija oferite de-a lungul anilor. Vizibil afectată, Daciana Sârbu a mărturisit că relația dintre ei a rămas la fel de apropiată și după separarea de Victor Ponta.

„Mi-au plăcut întotdeauna copiii și cred că am simțit întotdeauna dorința asta. Nu știu decât să iubesc și să fac bine. Vorbim săptămânal, adică nu se pune problema să nu știm unii de alții, ce facem, cum suntem. Îmi trimite poze cu Antonia, iar Maria este foarte fericită când se întâlnesc, ei îi și plac copiii mici” a spus Daciana Sârbu cu lacrimi în ochi.

