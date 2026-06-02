Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc, fostul ei soț, a fost surprins alături de presupusa lui iubită: "Bănuiesc că știe ce are de făcut. Nu are..."

În urmă cu câteva săptămâni, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Andreea Popescu, primele declarații după apariția fostului soț alături de noua iubită

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au încercat, după divorț, să păstreze o relație civilizată, de dragul celor trei copii pe care îi au împreună. Mai mult, cei doi au vorbit în numeroase dăți de faptul că se concentrează pe creșterea copiiilor și nu își doresc ca aceștia să fie afectați de separarea lor.

Rareș Cojoc și-a sărbătorit recent ziua de naștere, iar în imaginile surprinse de paparazzi, acesta apare alături de o tânără, despre care presa a scris că ar fi iubita dansatorului.

Mai mult decât atât, se pare că relația lui Rareș Cojoc este una serioasă, dat fiind faptul că la petrecerea unde a fost noua iubită a acestuia au participat și părinții dansatorului.

Andreea Popescu a fost contactată de Cancan, pentru a oferi câteva declarații cu privire la apariția fostului ei soț alături de noua parteneră, însă ea a ținut să sublinieze că nu o interesează acest subiect.

„Pe mine mă interesează relația dintre mine și Rareș, de părinți, atât. Nu mi-a zis nimic, nu trebuie să-mi dea raportul. Bănuiesc că știe ce are de făcut. Nu are ce explicații să-mi dea și nici eu lui, doar în ceea ce privește copiii. Fiecare cu viața lui!”, declarat Andreea Popescu pentru sursa citată.

Rareș Cojoc nu și-a dorit divorțul de Andreea Popescu

Până acum, Rareș Cojoc a preferat să fie discret în ceea ce privește despărțirea de fosta sa soție, evitând să comenteze public situația.

Într-un interviu acordat recent, campionul la dans sportiv a mărturisit că a fost luat prin surprindere de decizia Andreei Popescu de a divorța și nu s-a așteptat ca lucrurile să ajungă atât de departe încât să divorțeze.

„Dinamica lucrurilor s-a schimbat puțin. Da, m-a luat pe nepregătite. Nu sunt de vină. Nu s-a terminat din cauza mea, nu, eu am luptat foarte mult pentru relația aceasta în momentul în care lucrurile s-au răcit între mine și Andreea. Nu aș fi vrut niciodată să îmi reproșez sau copiii să îmi reproșeze că nu am făcut tot ce mi-a stat în putință să salvez această căsnicie. Nu se consumase. Eu nu am știut că se poate ajunge în acest punct”, a declarat Rareș Cojoc.

Rareș Cojoc a precizat că nu se consideră vinovat de divorțul de Andreea Popescu și consideră că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și salva căsnicia.

„La un moment dat, mi-am dat seama că dacă nu există sentimente și nu există reciprocitate, bineînțeles cred că a fost treaba mea să mă retrag, să fac un pas înapoi. Este normal. Nu cred că un om trebuie sau merită să trăiască într-o căsnicie, într-o relație, fără a fi iubit, doar de dragul copiilor sau pentru că la un moment dat și-au jurat iubire eternă”, a declarat dansatorul.

Rareș Cojoc a recunoscut că s-a simțit trădat în perioada divorțului de Andreea Popescu, mai ales după apariția știrilor conform cărora soția lui ar fi avut o aventură extra-conjugală cu Dan Alexa.

„Trădat pentru că ceea ce am oferit eu nu a fost oarecum apreciat. Pentru mine, familia este sacră. Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu la 36 de ani un tată singur. Sună puțin abrupt, dar lucrurile trebuie spuse pe nume, de ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea. Realmente cred că asta s-a întâmplat. Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit și vine mereu cu darurile, la final”, a mai declarat Rareș Cojoc, în podcastul Acasă la Măruță.

