Noi dezvăluiri despre relația dintre Andreea Popescu și Dan Alexa, după ce s-a zis că acesta este motivul divorțului ei de Rareș Cojoc

După un deceniu de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au oficializat divorțul.

  de  Andreea Ilie
În urmă cu câteva săptămâni, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Andreea Popescu, cunoscută publicului ca fostă dansatoare a Deliei, a folosit rețelele sociale pentru a confirma oficial divorțul de Rareș Cojoc, cu care a format un cuplu timp de 15 ani. Cei doi au împreună 3 copii.

Presa mondenă a scris în ultima perioadă despre o presupusă legătură extra-conjugală pe care Andreea Popescu ar fi avut-o cu fostul fotbalist Dan Alexa, care a câștigat Asia Express 2025.

Mai mult, se pare că soțul ei ar fi aflat la începutul anului despre această aventură, acesta fiind și motivul pentru care s-a ajuns la divorț.

Potrivit presei mondene, Andreea Popescu nu a întrerupt legătura cu Dan Alexa, ba din contră. Conform Cancan, aceasta i-a făcut mai multe vizite antrenorului, la Timișoara, acolo unde locuiește acesta. Mai mult, acolo ar fi avut loc o petrecere, iar Andreea Popescu s-ar fi oferit să achite o bună parte dintre cheltuieli, pentru a se asigura că este acceptată în cercul de prieteni al antrenorului.

Aceeași sursă susține că Andreea Popescu își dorește o relație serioasă cu Dan Alexa, mai ales după finalizarea divorțului de Rareș Cojos și l-ar presa pe acesta să își asume cele întâmplate. Însă, se pare că antrenorul nu ar fi întocmai pregătit pentru o nouă relație, iar insistențele Andreei nu au dat momentan rezultate.

Ce au stabilit Andreea Popescu și Rareș Cojoc după divorț, din punct de vedere financiar

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au apelat la serviciile unui notar pentru a stabili viitorul celor trei copii și pentru a împărți responsabilitățile părintești.

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a ales să vorbească deschis despre perioada delicată prin care trece, oferind primele declarații despre schimbările majore din viața ei. Ea a recunoscut că despărțirea a afectat-o profund, însă încearcă, pas cu pas, să își regăsească echilibrul și să privească înainte cu speranță, căutând „lumina de la capătul tunelului”.

În ceea ce îl privește pe Rareș Cojoc, acesta se concentrează pe partea profesională. El și partenera lui de dans, Andreea Matei, au câștigat medalia de aur la Blackpool Dance Festival, unul dintre cele mai mari și apreciate festivaluri de dans din lume.

Acum au ieșit la iveală noi detalii despre acordul financiar semnat de cei doi la finalizarea divorțului.

Potrivit informațiilor din surse foarte apropiate fostului cuplu, Andreea Popescu locuiește acum cu chirie într-un apartament de lux din zona Herăstrău, unde costurile lunare, care includ chiria și utilitățile, ajung, lejer, la suma de 3.000 de euro. Aceste cheltuieli, chirie plus utilități, sunt acoperite integral de Rareș Cojoc și familia sa.

Totuși, cei trei copii stau mai mult în vechiul apartament, acolo unde au crescut și și-au petrecut toată copilăria și beneficiază, în continuare, de sprijinul celor trei bone care i-au îngrijit și până acum. Una dintre bone o vizitează pe Andreea Popescu la noul apartament, însă vizitele sunt în funcție de timp și disponibilitate, scrie Libertateapentrufemei.

Custodie comună și program flexibil

Conform surselor din anturajul cuplului, cei doi au convenit asupra unei forme de supraveghere comună, în care ambii părinți se implică activ în creșterea minorilor. Programul vizitelor va fi flexibil și adaptat nevoilor copiilor, pentru a menține o continuitate în viața lor și a evita disconfortul emoțional. Detaliile legate de întreținerea copiilor au fost, de asemenea, stabilite de comun acord, astfel încât să nu existe nicio lipsă materială, potrivit libertateapentrufemei.

Divorțul nu a afectat patrimoniul familiei, datorită unui contract prenupțial semnat înainte de căsătorie, care protejează averea lui Rareș Cojoc. Andreea Popescu menționase anterior existența acestui acord, care a simplificat procesul de separare și a evitat orice dispută financiară.

Citește și:
Mărturisirea Simonei Halep despre lecțiile învățate din tenis și cum i-au afectat sănătatea mintală

Recomandari
Victoria Beckham rupe tăcerea în legătură cu distanțarea față de fiul său, Brooklyn, la câteva luni după declarațiile lui șocante
People
Victoria Beckham rupe tăcerea în legătură cu distanțarea față de fiul său, Brooklyn, la câteva luni după declarațiile lui șocante
Cum a fost cerută în căsătorie Sandra Izbașa. Răzvan Bănică a pregătit un moment special: "A fost simplu și frumos"
People
Cum a fost cerută în căsătorie Sandra Izbașa. Răzvan Bănică a pregătit un moment special: "A fost simplu și frumos"
Christina Applegate, internată în spital pe fondul luptei sale cu scleroza multiplă. Ce au precizat reprezentanții actriței
People
Christina Applegate, internată în spital pe fondul luptei sale cu scleroza multiplă. Ce au precizat reprezentanții actriței
Cum depășesc Răzvan Simion și Daliana Răducan conflictele din căsnicia lor: "Ne descărcăm şi mergem mai departe"
People
Cum depășesc Răzvan Simion și Daliana Răducan conflictele din căsnicia lor: "Ne descărcăm şi mergem mai departe"
Filmările la Survivor România 2026 au ajuns la final. Cine ar fi cei doi concurenți care se luptă în finală pentru marele premiu
People
Filmările la Survivor România 2026 au ajuns la final. Cine ar fi cei doi concurenți care se luptă în finală pentru marele premiu
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță romantică în doi. Destinația specială aleasă de cuplu: "Soțul e fotograf"
People
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță romantică în doi. Destinația specială aleasă de cuplu: "Soțul e fotograf"
Libertatea
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Adelina Pestrițu, întâlnire memorabilă în vacanță. Alături de ce actor celebru s-a fotografiat: "A fost o plăcere"
Adelina Pestrițu, întâlnire memorabilă în vacanță. Alături de ce actor celebru s-a fotografiat: "A fost o plăcere"
People

Adelina Pestrițu s-a întâlnit cu un actor celebru în timpul vacanței sale într-o locație exotică.

+ Mai multe
Prin ce situație neașteptată au trecut Theo Rose și Anghel Damian. Cum au rezolvat-o cei doi: "Zici că eram într-un coșmar"
Prin ce situație neașteptată au trecut Theo Rose și Anghel Damian. Cum au rezolvat-o cei doi: "Zici că eram într-un coșmar"
People

Theo Rose și Anghel Damian au întâmpinat o situație bizară în toiul nopții.

+ Mai multe
Tom Cruise surprinde cu o transformare radicală în "Digger", noul film regizat de Alejandro Iñárritu
Tom Cruise surprinde cu o transformare radicală în "Digger", noul film regizat de Alejandro Iñárritu
People

Tom Cruise va juca într-un nou film regizat de Alejandro Iñárritu, intitulat "Digger".

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

