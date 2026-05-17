Alexandra Căpitănescu, prima reacție după marea finală Eurovision 2026. România a primit un număr impresionant de voturi: „Noi toți am făcut asta! Recunoscătoare și emoționată”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Alexandra Căpitănescu a reprezentant România pe scena din Viena pe data de 16 mai, în marea finală Eurovision 2026.

Alexandra Căpitănescu, pe locul 3 în finala Eurovision 2026

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, a reușit să impresioneze votanții din alte țări. Artista și piesa „Choke me” s-au clasat pe locul 3 în marea finală, obținând 296 de puncte.

Artista a urcat pe scena Eurovision alături de colegii săi de trupă, Bogdan Stoican, Luca Șofron, Matei Cohal și Thomas Cîrcotă, cu piesa „Choke Me”, câștigătoare a finalei Selecției Naționale din 4 martie 2026.

România a primit 232 de puncte din partea publicului în finala Eurovision Song Contest 2026, unul dintre cele mai mari punctaje în cadrul televotului. După voturile acordate pentru piesa „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu, România a ajuns la un total de 296 de puncte în clasamentul general.

După punctajele acordate de juriile naționale, România avea 64 de puncte, în timp ce primele cinci poziții erau ocupate de Bulgaria cu 204 puncte, Australia și Danemarca cu câte 165 de puncte, Franța cu 144 și Finlanda cu 141.

„WE DID THIS! We all did this! Grateful and emotional for tonight! Lets rock the world!” (NOI AM FĂCUT ASTA! Noi toți am făcut asta! Recunoscătoare și emoționată pentru această seară – n.red.), a transmis Alexandra Căpitănescu la scurt timp după marea finală.

Bulgaria a câștigat Eurovision 2026

Bulgaria a câștigat marea finală Eurovision Song Contest 2026, după o competiție plină de emoții, desfășurată la Viena.

Bulgaria a câștigat Eurovision Song Contest 2026 cu un total de 516 puncte, prin prestația artistei Dara și piesa „Bangaranga”. Pe locul al doilea s-a clasat Israel, reprezentat de Noam Bettan, care a obținut 343 de puncte cu balada „Michelle”, interpretată în ebraică, franceză și engleză.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este originară din Galați și câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe. După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior. Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Citește și:

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul. Primele declarații oficiale despre despărțire: „Este un moment greu pentru amândoi'

Foto: Profimedia, arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro