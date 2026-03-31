Andreea Popescu, noi dezvăluiri despre divorțul de Rareș Cojoc. Cum trece peste perioada dificilă: „Pierzi pe-o parte, dar câștigi pe alta”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a ales să vorbească deschis despre perioada delicată prin care trece, oferind primele declarații despre schimbările majore din viața ei. Ea a recunoscut că despărțirea a afectat-o profund, însă încearcă, pas cu pas, să își regăsească echilibrul și să privească înainte cu speranță, căutând „lumina de la capătul tunelului”.

Andreea Popescu, despre divorțul de Rareș Cojoc

Separarea de tatăl celor trei copii ai săi a venit după un parcurs lung împreună: 15 ani de relație și un deceniu de căsnicie. Deși nu a oferit detalii despre motivele care au dus la această decizie, Andreea Popescu a lăsat să se înțeleagă că ruptura a fost inevitabilă, după ce amândoi au realizat „că nu se mai iubesc.”

„A fost o perioadă mai dificilă, într-adevăr, nu mai aveam poftă de mâncare, eram așa, în modul de supraviețuire, nu mai aveam poftă deloc de mâncare. Fiecare etapă are perioada ei și va fi bine. Sunt mai bine, în fiecare zi sunt puțin mai bine”, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Chiar dacă în viitor își dorește să fie un sprijin pentru alte femei aflate în situații similare, Andreea recunoaște că, în prezent, ea este cea care are nevoie de susținere și încurajare.

„La un moment dat o să ajung atât de bine încât să pot da sfaturi. Momentan nu pot să dau niciun sfat, aș vrea să primesc, dacă se poate. Îmi place să mă încarc cu tot felul de povești ale altor femei care sunt în aceeași situație, care să-mi spună că o să fie bine, că o să văd că va fi bine”, a mai spus ea.

Sprijinul prietenilor, esențial în procesul de vindecare

Un rol important în această perioadă îl au oamenii apropiați, care îi sunt alături necondiționat. Andreea Popescu a evidențiat cât de mult contează prietenii în momentele grele, dar și credința, pe care o consideră un pilon esențial.

„Am prietene foarte bune. Mi-a dat Dumnezeu prietene foarte bune, vezi cum e, pierzi pe-o parte, dar câștigi pe alta. Să știi că prin situațiile dificile în viață, nu neapărat a mea, dar prin situații dificile în viață trecem cu ajutorul prietenilor. (…) Ai nădejde că lucrurile se vor așeza și nu disperi, nu ajungi într-o poziție de disperare”, a mai spus Andreea Popescu.

Andreea Popescu, mesaj dur după anunțul divorțului de Rareș Cojoc

Andreea Popescu a revenit în mediul online după câteva zile de la anunțul divorțului și a publicat un video în care a vorbit deschis despre unele aspecte ale vieții sale. Creatoarea de conținut a mărturisit că videoclipul a fost filmat în urmă cu câteva luni, dar abia acum a decis să îl facă public.

În respectivul clip Andreea Popescu a dezvăluit faptul că face terapie de patru ani.

„Uite patru ani de terapie într-un singur minut! Devii ceea ce gândești. Dacă îți hrănești mintea cu gunoi, vei deveni ceea ce consumi. Emoțiile nu sunt problema, ele sunt semnale. Frica îți va arăta ce contează cu adevărat. Furia îți va spune că ți-au fost încălcate limitele. Anxietatea înseamnă că te-ai blocat în viitor și îți amintește să te întorci în prezent. Motivația nu îți va schimba viața, obiceiurile o vor face. Când îți schimbi obiceiurile, totul se schimbă. Trecutul este un capitol, nu întreaga ta poveste. Învață din el, dar nu trăi în el. Când cineva te declanșează emoțional, pune pauză. Acolo este oglinda care îți va arăta ce nu ai vindecat încă în tine. Controlul este doar o iluzie. Singura putere reală pe care o ai ești tu și alegerile tale”, a spus Andreea Popescu pe Instagram.

Citește și:

Mărturisirea Simonei Halep despre lecțiile învățate din tenis și cum i-au afectat sănătatea mintală

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro