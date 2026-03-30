Andreea Popescu, mesaj dur după anunțul divorțului de Rareș Cojoc. Ce a transmis pe rețelele de socializare: "Dacă îți hrănești mintea cu gunoi..."

În urmă cu câteva zile, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Andreea Popescu, mesaj dur după anunțul divorțului de Rareș Cojoc

Andreea Popescu a revenit în mediul online după câteva zile de la anunțul divorțului și a publicat un video în care a vorbit deschis despre unele aspecte ale vieții sale. Creatoarea de conținut a mărturisit că videoclipul a fost filmat în urmă cu câteva luni, dar abia acum a decis să îl facă public.

În respectivul clip Andreea Popescu a dezvăluit faptul că face terapie de patru ani.

„Uite patru ani de terapie într-un singur minut! Devii ceea ce gândești. Dacă îți hrănești mintea cu gunoi, vei deveni ceea ce consumi. Emoțiile nu sunt problema, ele sunt semnale. Frica îți va arăta ce contează cu adevărat. Furia îți va spune că ți-au fost încălcate limitele. Anxietatea înseamnă că te-ai blocat în viitor și îți amintește să te întorci în prezent. Motivația nu îți va schimba viața, obiceiurile o vor face. Când îți schimbi obiceiurile, totul se schimbă. Trecutul este un capitol, nu întreaga ta poveste. Învață din el, dar nu trăi în el. Când cineva te declanșează emoțional, pune pauză. Acolo este oglinda care îți va arăta ce nu ai vindecat încă în tine. Controlul este doar o iluzie. Singura putere reală pe care o ai ești tu și alegerile tale”, a spus Andreea Popescu pe Instagram.

De ce Andreea Popescu a ascuns inițial despărțirea de soțul ei

La mai bine de o săptămână de când a anunțat pe rețelele de socializare că ea și Rareș Cojoc au dvorțat, Andreea Popescu s-a adresat fanilor de pe social media. Ea a făcut unele precizări cu privire la separare și motivul pentru care nu a dezvăluit acest lucru mai devreme.

„Aveți multe întrebări pertinente și de bun-simț. Asta și pentru că eu, de foarte mulți ani, sunt în domeniul acesta, în online. Mi-am expus viața atât cât s-a putut. Este normal (n.r. ca oamenii să pună întrebări), ne-ați văzut ca o familie, tot timpul mi-am prezentat de la copil, cățel, purcel până la casă și așa mai departe. Acum, din respect pentru oamenii din jurul meu, aș vrea să nu dau prea multe detalii.

Nu, pentru că ar fi o problemă pentru voi, ci pentru că s-ar face tot felul de titluri, iar noi avem nevoie de puțină liniște. Să vedem cum se așază lucrurile în viețile noastre”, a povestit Andreea Popescu, în mediul online.

Andreea Popescu a mărturisit că s-a mutat din locuința pe care o împărțea cu Rareș Cojoc și se declară mulțumită de alegerea ei.

„Da, m-am mutat. M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine. Și mă gândesc cum să răspund la toate întrebările. Deja am cred că 200 de întrebări în 10 minute”, a explicat aceasta.

Ce au stabilit Andreea Popescu și Rareș Cojoc cu privire la custodia celor trei copii

După un deceniu de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au oficializat divorțul, alegând o cale discretă și amiabilă, departe de tribunale. Cei doi foști parteneri au apelat la serviciile unui notar pentru a stabili viitorul celor trei copii și pentru a împărți responsabilitățile părintești.

Conform surselor din anturajul cuplului, cei doi au convenit asupra unei forme de supraveghere comună, în care ambii părinți se implică activ în creșterea minorilor. Programul vizitelor va fi flexibil și adaptat nevoilor copiilor, pentru a menține o continuitate în viața lor și a evita disconfortul emoțional. Detaliile legate de întreținerea copiilor au fost, de asemenea, stabilite de comun acord, astfel încât să nu existe nicio lipsă materială, potrivit libertateapentrufemei.

Divorțul nu a afectat patrimoniul familiei, datorită unui contract prenupțial semnat înainte de căsătorie, care protejează averea lui Rareș Cojoc. Andreea Popescu menționase anterior existența acestui acord, care a simplificat procesul de separare și a evitat orice dispută financiară.

Foto: Instagram

